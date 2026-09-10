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Την ανάγκη να μετατραπεί η Κύπρος σε πρωταγωνιστή του Great Sea Interconnector, εγκαταλείποντας τον ρόλο του θεατή, υπογραμμίζει σε παρέμβασή του ο Δημοκρατικός Συναγερμός (ΔΗΣΥ). Το κόμμα ζητά όπως η χθεσινή, σαφέστερη τοποθέτηση του Προέδρου της Δημοκρατίας υπέρ της υλοποίησης του έργου μετατραπεί σε ενιαία κυβερνητική γραμμή και πράξη, χωρίς νέα πισωγυρίσματα.

Στην ανακοίνωσή του, ο ΔΗΣΥ αποτιμά θετικά τη νέα στάση του Προέδρου Χριστοδουλίδη, σημειώνοντας πως αυτή την ξεκάθαρη προσέγγιση είχε ζητήσει εξ αρχής, επαναφέροντάς την και κατά τη διάρκεια πρόσφατης δημοσιογραφικής διάσκεψης. Ωστόσο, το κόμμα εκφράζει την έντονη ανησυχία του για τα αντιφατικά μηνύματα και τη «διγλωσσία» που εκπέμφθηκαν προ λίγων εικοσιτετραώρων ενώπιον της Επιτροπής Ενέργειας της Βουλής από αρμόδιους Υπουργούς, γεγονός που συντηρεί την αβεβαιότητα.

Παράλληλα, ο ΔΗΣΥ στρέφει τα βέλη του και προς το ΑΚΕΛ, επικρίνοντας το για συνεχείς αμφιβολίες και αμφισβητήσεις που θολώνουν την εικόνα γύρω από ένα έργο τόσο μεγάλης σημασίας.«Για τον Δημοκρατικό Συναγερμό το ζητούμενο δεν είναι ποιος δικαιώνεται», καταλήγει η ανακοίνωση, τονίζοντας ότι προτεραιότητα παραμένει η σοβαρή και τεκμηριωμένη προώθηση ενός έργου στρατηγικής και εθνικής σημασίας για την ενεργειακή ασφάλεια της χώρας και το όφελος των Κυπρίων πολιτών.