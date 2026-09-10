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«Ναι» στα ηλεκτρικά σκούτερ, αλλά με κανόνες, είπε η πλειοψηφία των βουλευτών κατά τη σημερινή συζήτηση στην Επιτροπή Μεταφορών της Βουλής, επισημαίνοντας πως το πρόβλημα δεν είναι η απουσία της νομοθεσίας αλλά η εφαρμογή και η επιτήρησή της.

Συμφώνησαν πως παρά τα ότι πρόκειται για έναν πιο οικονομικό και σύγχρονο τρόπο μετακίνησης, επικρατεί μια κατάσταση αναρχίας στους δρόμους και, ως εκ τούτου, κρίνεται επιβεβλημένη η αύξηση των ελέγχων αλλά και η τροποποίηση της υφιστάμενης νομοθεσίας. Έψεξαν, ταυτόχρονα, το γεγονός ότι δεν υπάρχουν οι κατάλληλες υποδομές στο οδικό δίκτυο της Κύπρου, ενώ σε περιπτώσεις ατυχημάτων δεν αποζημιώνονται οι οδηγοί των οχημάτων.

Ενδεικτικά του μεγέθους του προβλήματος και άκρως ενδιαφέροντα ήταν τα στοιχεία που παρουσίασε ενώπιον της Επιτροπής η Αστυνομία Κύπρου, καθώς καταδεικνύουν την κατακόρυφη αύξηση των καταγγελιών και των τραυματιών τον τελευταίο 1,5 χρόνο. Συγκεκριμένα, το 2024 καταγράφηκαν δύο περιστατικά τραυματισμών, εκ των οποίων ο ένας ήταν σοβαρός. Το 2025 καταγράφηκαν 15 περιστατικά, με τα έξι να είναι σοβαρά, ενώ φέτος, μέχρι σήμερα καταγράφηκαν 9 περιστατικά εκ των οποίων τα δύο ήταν θανατηφόρα και τα τέσσερα σοβαρά. Εννέα από τα πιο πάνω περιστατικά αφορούσαν ανήλικους.

Σε σχέση με τις καταγγελίες, το 2024 έγιναν 2.499, το 2025 2.766 και από την αρχή του 2026 μέχρι σήμερα 5.141. Σύμφωνα με την Αστυνομία, ο μεγαλύτερος αριθμός καταγγελιών αφορά τη χρήση των ηλεκτρικών σκούτερ σε απαγορευμένους χώρους.

Απαντώντας στις επικρίσεις για τις υποδομές, εκπρόσωπος του Τμήματος Δημοσίων Έργων, παραδέχθηκε ότι το υφιστάμενο οδικό δίκτυο δεν είναι πρακτικό για τους οδηγούς συσκευών προσωπικής κινητικότητας, ωστόσο, τόνισε πως σε καμία χώρα δεν υπάρχουν ποδηλατικές υποδομές παντού και ούτε και στην Κύπρο θα υπάρξουν. «Για να καταστεί αυτό δυνατό πρέπει να αφαιρέσεις χώρο από τους δρόμους, από τους χώρους στάθμευσης και να μπούμε σε γειτονιές», εξήγησε, φέρνοντας ως παράδειγμα τις αντιδράσεις που προκάλεσαν όλα αυτά στη Λεμεσό.

Εκ μέρους του Υπουργείου Μεταφορών, η Αφροδίτη Κοφτερού, αναφέρθηκε στο προσχέδιο διατάγματος κατακράτησης ηλεκτρικών σκούτερ από 30 έως 90 ημέρες, διευκρινίζοντας πως έχει ετοιμαστεί, βρίσκεται σε δημόσια διαβούλευση και στη συνέχεια θα αποσταλεί στη Νομική Υπηρεσία. «Πρόθεση της Υπουργού είναι να μελετήσουμε το θέμα της εγγραφής και πώς μπορεί να συνδυαστεί με περιορισμούς και ασφάλιση, ωστόσο θα πρέπει πρώτα να υπολογίσουμε το κόστος», ξεκαθάρισε.

Αξίζει να σημειωθεί πως ο βουλευτής του ΔΗΚΟ, Χρύσανθος Σαββίδης, αναφέρθηκε σε νέα πρόταση νόμου που ετοίμασε για το θέμα, με την οποία θα προτείνεται η ποινική δίωξη και η επιβολή προστίμου στους ανήλικους κάτω των 17 ετών που εντοπίζονται να κινούνται με ηλεκτρικά σκούτερ, ως επίσης και η ποινική δίωξη των γονέων τους. Υποστήριξε μάλιστα πως έγινε μελέτη και διαπιστώθηκε πως η επιβολή προστίμου σε ανήλικους είναι εφικτή.