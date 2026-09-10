Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Μητέρα κουβαλά το παιδί της στα χέρια ως τον τρίτο όροφο επειδή κάποιος αποφάσισε ότι δεν θα πληρώνει κοινόχρηστα ενώ 75χρονη η οποία υποφέρει από άσθμα δηλώνει ότι δεν μπορεί να αναπνέει και αν δεν λυθεί το πρόβλημα θα πεθάνει.

Τα δύο πιο πάνω παραδείγματα τα οποία επικαλέστηκε εκπρόσωπος του Συνδέσμου Κτηματομεσιτών Επιχειρηματιών Κύπρου (ΣΚΕΚ) αποτυπώνουν την ταλαιπωρία την οποίαν υφίστανται κάθε μέρα χιλιάδες πολίτες (οι οποίοι διαμένουν σε κοινόκτητες οικοδομές) από το γεγονός ότι η μη έγκριση σχετικής νομοθεσίας διαιωνίζει την απαράδεκτη σημερινή κατάσταση.

Αρχικά ο κ. Βασίλης Αρτεμίου, αναπτύσσοντας τις θέσεις του ΣΚΕΚ επί νομοσχεδίου που αφορά τις κοινόκτητες οικοδομές, το οποίο άρχισε να συζητείται ενώπιον της κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών, εξέφρασε ικανοποίηση για τις συγκλήσεις που επήλθαν μεταξύ υπουργείου Εσωτερικών και ΕΟΑ και πρόσθεσε:

«Πρόκειται για τεράστιο θέμα το οποίο επηρεάζει χιλιάδες πολίτες. Σήμερα το διαμέρισμα δεν αποτελεί προσωρινή λύση, δεδομένου ότι τα πλείστα ζευγάρια θα ήταν ικανοποιημένα αν διέθεταν δικό τους διαμέρισμα ως μόνιμη στεγαστική λύση. Εκνευρίζομαι όταν ακούω να εισηγούνται κάποιοι ότι δεν πρέπει να ισχύουν αυστηρά μέτρα σε όσους δεν πληρώνουν τα κοινόχρηστά τους. Αν ακούσετε τι ακούμε εμείς κάθε μέρα, θα αντιληφθείτε το μέγεθος του προβλήματος.

Για παράδειγμα, μια μάνα κουβαλά το παιδί της μέχρι τον τρίτο όροφο επειδή κάποιος αποφάσισε ότι «εγώ δεν θα πληρώνω και οδηγήστε με στο δικαστήριο αν θέλετε». Από την άλλη έχουμε μία γυναίκα 75 ετών να μας λέει, «έχω άσθμα και δεν μπορώ να αναπνέω και αν συνεχιστεί η κατάσταση θα πεθάνω, δεν ξέρω τι θα κάνω». Αυτά και άλλα ζητήματα εξελίσσονται καθημερινά, γι’ αυτό η νομοθεσία πρέπει να εγκριθεί το ταχύτερο δυνατό, συμπλήρωσε.

Συνάδελφός του είχε αναφέρει πως σε κοινόκτητες οικοδομές διαμένουν 250.000-300.000 άνθρωποι οι οποίοι αξίζει να ζουν σε καλύτερες συνθήκες και σε καλύτερες οικοδομές, υπό την έννοια ότι το νομοσχέδιο προνοεί και μέτρα συντήρησης τους.

Ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Άριστος Δαμιανού ανέφερε ότι το θέμα είναι πολύπλοκο υπό την έννοια ότι επηρεάζονται τα συμφέροντα διαφόρων ομάδων, για να προσθέσει πως έφτασε η ώρα να εγκριθεί νομοθεσία για τις κοινότητες οικοδομές, ώστε να βελτιωθεί η ποιότητα ζωής μεγάλου αριθμού πολιτών.

Πάντως, όπως ελέχθη, στην υλοποίηση της νομοθεσίας θα υπάρχει μεταβατική περίοδος τουλάχιστον δύο ετών προκειμένου να μηχανογραφηθούν τα πάντα και να γίνει η απαραίτητη προεργασία ώστε να εφαρμοστεί απρόσκοπτα.

Οι ΕΟΑ ανέφεραν ότι για να εφαρμοστεί η νομοθεσία πρέπει να υλοποιηθούν τα ακόλουθα:

-Να στελεχωθούν επαρκώς οι ΕΟΑ και να υπάρχει σχετικός προϋπολογισμός

-Επιβάλλεται αναπροσαρμογή των τελών που προτείνονται στο νομοσχέδιο ώστε να αντανακλούν το πραγματικό κόστος άσκησης των αρμοδιοτήτων των ΕΟΑ.

-Είναι απαραίτητη η πλήρης χρηματοδότηση του κόστους του αρχικού καταρτισμού μητρών κοινόκτητων οικοδομών και διαχειριστικών επιτροπών από το κράτος

-Κρίνεται απαραίτητη η ετοιμασία και υποβολή από πλευράς Κτηματολογίου ηλεκτρονικών μητρώων στα οποία να περιλαμβάνονται όλες οι εγγεγραμμένες και μη εγγεγραμμένες κοινόκτητες οικοδομές με πλήρη στοιχεία

-Επιβάλλεται να διασυνδεθούν όλοι οι ΕΟΑ με τα μητρώα του Κτηματολογίου και όι μέσω της Κρατικής Αποθήκες Πληροφοριών μαζί με όλα τα κτηματολογικά στοιχεία τωντεμαχίων και των εγγεγραμμένων ιδιοκτητών.

-Κρίνεται απαραίτητη η ανάπτυξη και λειτουργία ολοκληρωμένου μηχανογραφικού συστήματος με πλήρη χρηματοδότηση από το κράτος το οποίο να είναι έτοιμο έξι μήνες πριν την ανάληψη της αρμοδιότητας από τους ΕΟΑ. Το σύστημα πρέπει να είναι συνδεδεμένο με το πρόγραμμα Ιππόδαμος.

Σημειώνεται, ότι ο ΕΟΑ Αμμοχώστου εξακολουθεί να διαφωνεί με την ανάληψη της διαχείρισης των κοινόκτητων οικοδομών από τους Επαρχιακούς Οργανισμούς.

Το ΕΤΕΚ εισηγήθηκε ότι πρέπει να ρυθμιστούν τα ακόλουθα τέσσερα ζητήματα:

-Η ύπαρξη διαχειριστικής επιτροπής σε κάθε κοινόκτητη οικοδομή

-Η έγκυρη καταβολή των κοινοχρήστων από τη συντριπτική πλειοψηφία των ιδιοκτητών

-Η αποτελεσματική εφαρμογή της υποχρέωσης δημιουργίας και αξιοποίησης αποθεματικού ταμείου για επιδιορθώσεις και συντήρησης κάθε κοινόκτητης οικοδομής

-Η ταχεία και χαμηλού κόστους εξωδικαστική επίλυση μικρών οικονομικών διαφορών μεταξύ διαχειριστικών επιτροπών και ιδιοκτητών.

Σημειώνεται, πως το ΕΤΕΚ έθετε ανέκαθεν και το θέμα της ψηφιοποίησης των διαφόρων υπηρεσιών ώστε να απλοποιηθούν οι διαδικασίες ελέγχου και παρακολούθησης της λειτουργίας των διαχειριστικών επιτροπών της νομοθεσίας κοκ.

Σχεδόν όλοι οι παρευρισκόμενοι εξέφρασαν ικανοποίηση για το γεγονός ότι ενώ αρχικά οι ΕΟΑ απέρριπταν την ανάληψη της ευθύνης για παρακολούθηση και διαχείριση των κοινόκτητων οικοδομών, τελικά υπήρξε σύγκληση.