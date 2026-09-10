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Εκδήλωση διαμαρτυρίας έξω από το Προεδρικό Μέγαρο με αφορμή την επίσκεψη του Προέδρου του Ισραήλ στη χώρα μας, πραγματοποιείται σήμερα στις 18:30, με την Αστυνομία να ανακοινώνει μέτρα ασφαλείας. Τη διαδήλωση οργανώνει το Παγκύπριο Συμβούλιο Ειρήνης μαζί με άλλες αντιπολεμικές – ακτιβιστικές οργανώσεις.



Η Αστυνομία ενημερώνει το κοινό, μέσω ανακοίνωσης, ότι την Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου 2026, θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση διαμαρτυρίας από διάφορες οργανώσεις έξω από το Προεδρικό Μέγαρο.

Μέλη της Αστυνομίας θα βρίσκονται στην περιοχή για τη λήψη των απαραίτητων μέτρων ασφάλειας και τροχαίας καθώς και για τη διευκόλυνση της κυκλοφορίας.

Το κοινό καλείται να αποφεύγει, όπου είναι δυνατόν, τη διακίνηση στις επηρεαζόμενες περιοχές, να επιδεικνύει υπομονή και να συμμορφώνεται με τις υποδείξεις των μελών της Αστυνομίας.

Να σημειωθεί ότι, με βάση τον Περί Δημοσίων Συγκεντρώσεων και Παρελάσεων Νόμο 151(Ι) του 2025, ο διοργανωτής της συγκέντρωσης/παρέλασης, οφείλει να μεριμνά για την ομαλή και ειρηνική διεξαγωγή της, να συνεργάζεται με την αρχή τοπικής διοίκησης εντός των ορίων της οποίας αυτή πραγματοποιείται, ή αναμένεται να πραγματοποιηθεί, με την Αστυνομία και με τον Υπεύθυνο Αξιωματικό ο οποίος είναι ορισμένος ως σύνδεσμος μεταξύ Αστυνομίας και διοργανωτή και να συμμορφώνεται με τις υποδείξεις τους.

Περαιτέρω, η συγκεκριμένη νομοθεσία, δίδει τη δυνατότητα στην Αστυνομία, όπου κρίνεται αναγκαίο, να επιβάλλονται περιορισμοί ως προς τη συγκέντρωση ή παρέλαση καθώς επίσης και για διάλυση της, κυρίως όταν αυτή παύει να είναι ειρηνική, όταν διεξάγεται κατά παράβαση των επιβληθέντων περιορισμών, όταν υπάρχει κίνδυνος σωματικής βλάβης προσώπου ή πρόσκλησης ζημιάς σε δημόσια ή ιδιωτική περιουσία και σε περίπτωση αυθόρμητης ή έκτακτης συγκέντρωσης ή παρέλασης, όταν δεν υπάρχει συμμόρφωση με τους επιβληθέντες περιορισμούς.

Επιπλέον, στην περίπτωση όπου υπάρχει εύλογη υποψία ότι η συγκέντρωση πρόκειται να καταστεί μη ειρηνική, ένεκα πράξεων προσώπου, ή στο πλαίσιο διάπραξης, ή πιθανής διάπραξης αδικημάτων από πρόσωπο που αποκρύπτει, ή καλύπτει, ή αλλοιώνει τα χαρακτηριστικά του με τρόπο που να μην μπορεί να αναγνωριστεί, η Αστυνομία δύναται να το διατάξει όπως αφαιρέσει το εν λόγω αντικείμενο, ή προϊόν, ή τέχνασμα, το οποίο το καθιστούν μη αναγνωρίσιμο.