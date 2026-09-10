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Ενοχλήθηκε το ΑΚΕΛ και καλεί τον κόσμο έξω από το Προεδρικό στις 6.30 σήμερα για να διαμαρτυρηθούν για την επίσκεψη Χέρτσογκ στην Κύπρο, όταν βεβαίως ο Ισραηλινός Πρόεδρος θα βρίσκεται πίσω στο σπίτι του στην Ιερουσαλήμ!

Το ΑΚΕΛ επικρίνει τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη γιατί τάχατες παρέχει πολιτική κάλυψη στην ισραηλινή ηγεσία. Να σημειώσουμε ότι ο Χέρτσογκ δεν είναι η Κυβέρνηση του Ισραήλ και οι σχέσεις του με τον Νετανιάχου δεν θα χαρακτηρίζονταν και οι καλύτερες.

Όσο για τις ανησυχίες του ΑΚΕΛ για τη στάση της Κυβέρνησης, αυτό που όλοι, εκτός του πυρήνα της Αριστεράς, αντιλαμβάνονται, είναι πως η Κύπρος δεν κινδυνεύει από τον Χέρτσογκ αλλά από τον Ερντογάν…

ΑΠΙΜ