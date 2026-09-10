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Ο νέος πρέσβης της Γαλλίας στην Αθήνα είναι ο κ. Νικόλας Κασσιανίδης. Το επώνυμό του παραπέμπει στην Κύπρο. Και όντως. Ο Νικόλας Κασσιανίδης, έχει κυπριακές ρίζες από τον πατέρα του. Η μητέρα του είναι Γαλλίδα και ο πατέρας του Γαλλοκύπριος.
Γεννήθηκε στο Μονπελιέ, μιλάει την ελληνική γλώσσα. Όπως αναφέρεται, έχει πολύ καλή γνώση της περιοχής μας και η παρουσία του στην ελληνική πρωτεύουσα συνδέεται με μια δύσκολη συγκυρία.
Την ίδια ώρα που οι σχέσεις της Γαλλίας με την Ελλάδα και την Κύπρο βρίσκονται στο καλύτερο επίπεδο.
Κ.ΒΕΝ.