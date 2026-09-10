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Τη θέση ότι κανένα στέλεχος δεν θα προκαταλάβει τις αποφάσεις των συλλογικών οργάνων του κόμματος για τις προεδρικές εκλογές, εξέφρασε ο πρόεδρος του ΔΗΚΟ Νικόλας Παπαδόπουλος, τονίζοντας ότι όλα τα σενάρια θα τεθούν στο τραπέζι.

Μιλώντας στο ραδιόφωνο του «Πολίτη», ο κ. Παπαδόπουλος ανέφερε ότι τη Δευτέρα θα πραγματοποιηθεί συνάντηση της Γραμματείας του ΔΗΚΟ με τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη, σε μια προσπάθεια βελτίωσης της κυβερνητικής συνεργασίας.

«Ήταν μια από τις δεσμεύσεις του Προέδρου της Δημοκρατίας ότι θα έχουμε τακτικές συνεδρίες σε επίπεδο Γραμματείας για ανταλλαγή απόψεων για τα σημαντικά πολιτικά ζητήματα», ανέφερε. Όπως σημείωσε, πρόκειται για την πρώτη συνάντηση που θα πραγματοποιηθεί μετά το καλοκαίρι.

Ερωτηθείς εάν το ΔΗΚΟ θα στηρίξει εκ νέου τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη στις επόμενες προεδρικές εκλογές, ο κ. Παπαδόπουλος απάντησε ότι «αυτό θα το αποφασίσουν τα συλλογικά όργανα του κόμματος».

«Κάθε στέλεχος του κόμματος έχει το δικαίωμα να έχει τη δική του άποψη»

Κληθείς να σχολιάσει τις δηλώσεις του Υπουργού Υγείας, Νεόφυτου Χαραλαμπίδη, ότι «το ΔΗΚΟ έχει και Πρόεδρο, έχει και υποψήφιο», ο κ. Παπαδόπουλος τόνισε ότι το ΔΗΚΟ έχει ήδη ξεκινήσει τις επαρχιακές συνδιασκέψεις με τη βάση του κόμματος.

Πρόσθεσε ότι θα ακολουθήσουν συσκέψεις και η όλη διαδικασία αναμένεται να ολοκληρωθεί περί τα τέλη του χρόνου. «Εκεί το κόμμα θα πάρει τις δικές του αποφάσεις», ανέφερε.

Σημείωσε ότι στόχος της εσωκομματικής διαδικασίας είναι να ακουστούν όλες οι απόψεις. «Κάθε στέλεχος του κόμματος έχει το δικαίωμα να έχει τη δική του άποψη και είναι σεβαστό. Εγώ είμαι ο Πρόεδρος του κόμματος και έχω ευθύνη να λάβω υπόψη όλες τις απόψεις και να διαφυλάξω ότι θα ακολουθηθεί μια σωστή διαδικασία», ανέφερε.

Υπογράμμισε, παράλληλα, ότι κανένας δεν θα προκαταλάβει τις αποφάσεις των συλλογικών οργάνων του κόμματος. «Και εγώ έχω τις δικές μου απόψεις και θα τις πω στα συλλογικά όργανα του κόμματος», σημείωσε.

Ο κ. Παπαδόπουλος ανέφερε επίσης, ότι κανένα κόμμα δεν έχει λάβει τις αποφάσεις του για τις προεδρικές εκλογές. «Ούτε καν γνωρίζουμε τους υποψήφιους, ούτε αν θα επαναδιεκδικήσει ο Νίκος Χριστοδουλίδης. Είναι μια πρόωρη συζήτηση για την ονοματολογία», είπε.

Μιλώντας για το έργο της κυβέρνησης, ανέφερε ότι «σίγουρα έχουμε και αστοχίες αλλά και επιτυχίες», υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι «το ΔΗΚΟ σε πολύ μεγάλο βαθμό θα καθορίσει το αποτέλεσμα των προεδρικών εκλογών».

Ερωτηθείς εάν το ΔΗΚΟ θα κατέλθει στις εκλογές με δικό του υποψήφιο, απάντησε ότι όλα τα σενάρια θα τεθούν στο τραπέζι. «Τα συλλογικά όργανα θα πάρουν τις αποφάσεις τους», ανέφερε.

«Οι πιθανότητες συνεργασίας δεν είναι οι ίδιες για όλα τα κόμματα»

Σε ό,τι αφορά το ενδεχόμενο συνεργασίας με τη ΔΗΠΑ, ο κ. Παπαδόπουλος ανέφερε ότι «είναι μια πρωτοβουλία και από τους δύο», προσθέτοντας πως «η δική μας διάθεση είναι αυτή η συνεργασία να συνδυαστεί και με άλλα κόμματα του κέντρου».

Παράλληλα, ανέφερε ότι το επόμενο διάστημα θα πραγματοποιηθεί συνάντηση με τη ΔΗΠΑ.

Τέλος, ερωτηθείς για το ΑΚΕΛ, τόνισε ότι οι πιθανότητες συνεργασίας δεν είναι οι ίδιες για όλα τα κόμματα και όλους τους υποψηφίους. «Φυσικά υπάρχουν διαφορές και τις συζητάμε εδώ και χρόνια», ανέφερε.