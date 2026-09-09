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Το ΔΗΚΟ έχει Πρόεδρο της Δημοκρατίας και υποψήφιο για το 2028 τον Νίκο Χριστοδουλίδη, υπογράμμισε ο Υπουργός Υγείας και εκ των αντιπροέδρων του κόμματος, Νεόφυτος Χαραλαμπίδης. Παράλληλα, σημείωσε ότι δεν έχει διαπιστώσει διαφορετική προσέγγιση εκ μέρους του προέδρου του κόμματος του, Νικόλα Παπαδόπουλου, και πως δεν έχει τεθεί από οποιονδήποτε ζήτημα αποχώρησης από την Κυβέρνηση.

Μιλώντας στην εκπομπή «Μέρα Μεσημέρι» του ΑΝΤ1, ο Νεόφυτος Χαραλαμπίδης είπε χαρακτηριστικά πως το ΔΗΚΟ έχει Πρόεδρο της Δημοκρατίας και δεν αναζητεί υποψήφιο για τις εκλογές του 2028. Όπως επισήμανε, ο Νίκος Χριστοδουλίδης έχει πρόσφατα διευρύνει τη συμμεροχή του Δημοκρατικού Κόμματος στην Κυβέρνηση με δύο επιπλέον Υπουργούς.

Την ίδια ώρα, θεωρεί ως σημαντικότερο σημείο, το γεγονός ότι το ΔΗΚΟ έχει συνομολογήσει συγκεκριμένο πρόγραμμα με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, το οποίο κατά την άποψη του υλοποιείται επιτυχώς. «Είναι το συμβόλαιο μας με την κοινωνία και όλοι οι Υπουργοί εργαζόμαστε καθημερινά να υλοποιήσουμε», σημείωσε.

Κληθείς να απαντήσει αν ο πρόεδρος του ΔΗΚΟ «κοιτάζει και αλλού», δήλωσε πως ο ίδιος δεν έχει εντοπίσει κάτι που να δείχνει αυτό το πράγμα. «Αυτό είναι κάτι που πρέπει να ρωτήσετε τον ίδιο», πρόσθεσε.

Υπενθυμίζεται ότι παρόμοιες δηλώσεις είχε κάνει και ο Υπουργός Ενέργειας Μιχάλης Δαμιανός στο πρόσφατο παρελθόν, επίσης εκ των αντιπροέδρων του ΔΗΚΟ.

Βίντεο από την παρέμβαση του Υπουργού Υγείας