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Απομακρυσμένο είναι το ενδεχόμενο υποστήριξης μιας υποψηφιότητας Ανδρέα Μαυρογιάννη από το ΑΛΜΑ στις προεδρικές εκλογές. Η υποστήριξη μιας ανεξάρτητης υποψηφιότητας παρουσιάζεται μεν δημόσια ως προτεραιότητα, ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες του philenews, στο κόμμα δεν βλέπουν με θετικό μάτι την επιλογή του τέως διαπραγματευτή.

Κομματικές πηγές αναφέρουν ότι η περίπτωση του Ανδρέα Μαυρογιάννη (που όπως αποκάλυψε το philenews σε άλλη είδηση ετοιμάζεται να την εξαγγείλει πριν από το τέλος του χρόνου) παραπέμπει σε κομματικό υποψήφιο, δεδομένου του γεγονότος ότι έχει ήδη εκφράσει την επιθυμία του να είναι ο εκλεκτός του ΑΚΕΛ, ώστε να υπάρχει για τον ίδιο η προοπτική για νικηφόρο αποτέλεσμα.

Άλλα ονόματα υπό εξέταση

Όπως πληροφορείται το philenews, η προτεραιότητα του Κινήματος είναι η εξεύρεση ενός προσώπου που θα κατέλθει ως ανεξάρτητος υποψήφιος και θα μπορεί να εξασφαλίσει στήριξη και από άλλους πολιτικούς σχηματισμούς. Το τελευταίο δεν αποτελεί προϋπόθεση, θεωρείται όμως εκ των πραγμάτων δύσκολο να αποδεχτεί οποιοδήποτε πρόσωπο να κατέλθει ως ανεξάρτητος και να τύχει στήριξης μόνο από το ΑΛΜΑ.

Κύκλοι εντός του κόμματος διαμηνύουν ότι δεν έχουν λόγο να βιάζονται για να λάβουν αποφάσεις ενόψει των προεδρικών εκλογών, αλλά το ζήτημα ήδη άρχισε να συζητείται ανάμεσα στα στελέχη. Η κουβέντα πραγματοποιείται σε μορφή «brainstorming» και περιλαμβάνει συγκεκριμένα ονόματα τα οποία εκ πρώτης όψεως πληρούν τα κριτήρια που θέτει το ΑΛΜΑ. Σύμφωνα με δημόσιες δηλώσεις του Οδυσσέα Μιχαηλίδη, το πρόσωπο αυτό θα πρέπει να είναι φορέας της μεταρρύθμισης για την οποία ιδρύθηκε το ΑΛΜΑ και να μην είναι κομματικό στέλεχος.

Στο βάθος αυτόνομη κάθοδος

Αν η προσωπικότητα που περιγράφεται πιο πάνω δεν καταστεί εφικτό να εντοπιστεί, τότε κατά πάσα πιθανότητα το ΑΛΜΑ θα προχωρήσει με αυτόνομη κάθοδο. Σε αυτό το ενδεχόμενο τον πρώτο λόγο θα έχει ο επικεφαλής του κόμματος, Οδυσσέας Μιχαηλίδης.

Από το εσωτερικό της παράταξης τονίζεται πάντως ότι η αυτόνομη κάθοδος και η υποψηφιότητα Οδυσσέα δεν είναι αυτοσκοπός.

Πρόσω ολοταχώς για το Εκλογικό Συνέδριο

Χθες βράδυ συνεδρίασε η Εκτελεστική Γραμματεία του κόμματος, έχοντας στην ατζέντα το θέμα του Εκλογικού Συνεδρίου.

Η ηγεσία, σύμφωνα με πληροφορίες, προσανατολίζεται στον καθορισμό του μέσα στο πρώτο δίμηνο του 2027. Η τελική απόφαση για συγκεκριμένη ημερομηνία θα ληφθεί στη συνεδρία της Εκτελεστικής Γραμματείας σε δύο εβδομάδες.

Στο Εκλογικό Συνέδριο, με βάση το Καταστατικό, τα μέλη του Κινήματος θα εκλέξουν τον επικεφαλής, καθώς και τα 50 μέλη που θα αποτελούν την Πολιτική Επιτροπή. Μετά το συνέδριο, η νέα Πολιτική Επιτροπή εκλέγει τον Αναπληρωτή Επικεφαλής, τον Οργανωτικό Γραμματέα, τον Οικονομικό Γραμματέα και τον Γραμματέα Επικοινωνίας. Η Εκτελεστική Γραμματεία αποτελείται συνολικά από 11 πρόσωπα: τον Επικεφαλής, τους τέσσερις πιο πάνω αξιωματούχους και τους έξι Επαρχιακούς Γραμματείς.

Για την θέση του επικεφαλής δεδομένο είναι το ενδιαφέρον του Οδυσσέα Μιχαηλίδη. Υπό τις παρούσες συνθήκες, η εκδήλωση ενδιαφέροντος από άλλο στέλεχος θα αποτελούσε έκπληξη.