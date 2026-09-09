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Στο περίμενε παραμένει η ετυμηγορία για τη δολοφονία του Θανάση Καλογερόπουλου καθώς η πολυαναμενόμενη απόφαση του Μόνιμου Κακουργιοδικείου Λεμεσού δεν εκδόθηκε σήμερα (9/9), όπως ήταν προγραμματισμένο καθώς δεν κατέστη δυνατό να ολοκληρωθεί η συγγραφή της απόφασης, λόγω του μεγάλου όγκου της μαρτυρίας που έχει ενώπιόν του το Δικαστήριο.

Το Δικαστήριο ανέφερε ότι, παρά τις προσπάθειες που καταβλήθηκαν, δεν κατέστη δυνατό να ολοκληρωθεί η συγγραφή της απόφασης, λόγω του μεγάλου όγκου της μαρτυρίας που τέθηκε ενώπιόν του. «Αντιλαμβανόμαστε με βεβαιότητα την αγωνία που υπάρχει, όμως δεν υπήρχε άλλη επιλογή», ανέφερε το Δικαστήριο

Ως εκ τούτου, η υπόθεση ορίστηκε εκ νέου για τις 23 Οκτωβρίου, στις 9 το πρωί, οπότε και αναμένεται να ανακοινωθεί η απόφαση.

Υπενθυμίζεται ότι για τη δολοφονία του 55χρονου Θανάση Καλογερόπουλου βρίσκονται στο εδώλιο τέσσερις κατηγορούμενοι. Η δολοφονία διαπράχθηκε στις 30 Οκτωβρίου 2023, σε χώρο στάθμευσης δίπλα από παραλιακό εστιατόριο στη Λεμεσό.

Στο βαρύ κοινό κατηγορητήριο περιλαμβάνονται τα αδικήματα της συνωμοσίας για φόνο, του φόνου εκ προμελέτης, της κατοχής, μεταφοράς και χρήσης πυροβόλων όπλων κατηγορίας Α και Β, της κατοχής, μεταφοράς και χρήσης εκρηκτικών υλών, καθώς και του εμπρησμού οχήματος.

Να σημειωθεί ότι, ενόψει της σημερινής διαδικασίας και της αναμενόμενης ανακοίνωσης της απόφασης, είχαν ληφθεί δρακόντεια μέτρα ασφαλείας στον χώρο του Δικαστηρίου.

Η σημερινή διαδικασία πραγματοποιήθηκε υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας, καθώς ήταν προγραμματισμένο να ανακοινωθεί η απόφαση.

Η αίθουσα του Κακουργιοδικείου ήταν κατάμεστη από μέλη της Αστυνομίας, αλλά και συγγενικά πρόσωπα του θύματος, που ανέμεναν την εξέλιξη της υπόθεσης. Ισχυρή ήταν και η αστυνομική παρουσία και έξω από το Δικαστήριο, με δεκάδες μέλη της Αστυνομικής Διεύθυνσης Λεμεσού να βρίσκονται στο σημείο, ενώ όσοι εισέρχονταν στην αίθουσα περνούσαν από έλεγχο ασφαλείας.