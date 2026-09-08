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Με παραδοχή στην κατηγορία της ανθρωποκτονίας οδηγείται προς ολοκλήρωση ενώπιον του Κακουργιοδικείου Λεμεσού η υπόθεση του 48χρονου, ο οποίος κατηγορείται ότι μαχαίρωσε θανάσιμα τον ηλικιωμένο πατέρα του, Γιώργο Χατζηγεωργίου, τα ξημερώματα της 9ης Ιουλίου 2025 στη Λεμεσό.

Κατά τη σημερινή διαδικασία, ο 48χρονος άλλαξε στάση και δήλωσε ένοχος στη μοναδική κατηγορία που αντιμετωπίζει, αυτή της ανθρωποκτονίας.

Μετά την εξέλιξη αυτή, το Δικαστήριο όρισε την υπόθεση για τα τέλη Σεπτεμβρίου, οπότε αναμένεται να παρουσιαστούν τα γεγονότα της υπόθεσης και να επιβληθεί η ποινή στον 48χρονο.

Σύμφωνα με τα γεγονότα της υπόθεσης, ο 48χρονος επιτέθηκε στον πατέρα του με μαχαίρι, προκαλώντας του συνολικά εννέα τραύματα. Κατά τη νεκροτομή διαπιστώθηκε ότι έξι τραύματα βρίσκονταν στην περιοχή του στήθους και τρία στο χέρι, ενώ δύο από αυτά ήταν θανατηφόρα.

Ο 48χρονος είχε παραδεχθεί την πράξη του και κατά την ανάκριση που του έγινε γραπτώς στα γραφεία του ΤΑΕ Λεμεσού, την ίδια ημέρα του φόνου.

Σύμφωνα με όσα είχε αναφέρει τότε, προχώρησε στην επίθεση επειδή πίστευε ότι ο πατέρας του ήταν «μασώνος» και ότι είχε «αύρα», η οποία, όπως ισχυρίστηκε, τον έκανε να αρρωσταίνει όταν τον πλησίαζε.

Οι συγκεκριμένοι ισχυρισμοί είχαν παρουσιαστεί ενώπιον του Κακουργιοδικείου κατά την προηγούμενη ακροαματική διαδικασία.