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Ο Πρόεδρος Νίκος Χριστοδουλίδης είναι ο μόνος ξένος ηγέτης που προσκλήθηκε από τον Αιγύπτιο Πρόεδρο Αμπντέλ Φατάχ αλ Σίσι για την αεροπορική έκθεση του Ελ Αλαμέιν. Η παρουσία του Χριστοδουλίδη ενόχλησε τους Τούρκους, οι οποίοι άδειασαν το περίπτερό τους την ώρα που περνούσαν οι δύο πρόεδροι.

Είναι η δεύτερη φορά που ο αλ Σίσι επιλέγει να προσκαλέσει μόνο τον Χριστοδουλίδη, μετά το ενεργειακό συνέδριο EGAS.

Η διεθνής αεροπορική έκθεση του Ελ Αλαμέιν πραγματοποιείται από τις 8 έως τις 10 Σεπτεμβρίου 2026.

Η έκθεση, η οποία ξεκίνησε το 2024, έχει σχεδιαστεί για να συνδέσει οργανισμούς από τον αεροδιαστημικό, τον αμυντικό και τον διαστημικό τομέα στην Αφρική και τη Μέση Ανατολή.

Σε αυτήν συμμετέχουν το υπουργείο Άμυνας της Αιγύπτου, η Αιγυπτιακή Πολεμική Αεροπορία, το υπουργείο Πολιτικής Αεροπορίας, η Αιγυπτιακή Διαστημική Υπηρεσία και η EgyptAir, μαζί με φορείς του κλάδου.

Κατά τη διάρκεια των τριών ημερών, η διοργάνωση θα περιλαμβάνει εκθέσεις αεροσκαφών, ένα συνέδριο και έκθεση αεροδιαστημικών προϊόντων και υπηρεσιών, δίνοντας στους επαγγελματίες έναν χώρο για να συναντηθούν, να ανταλλάξουν γνώσεις και να εξερευνήσουν ευκαιρίες.

Η όλη εκδήλωση παρέχει στους οργανισμούς μια πλατφόρμα για συνεργασία σε όλους τους τομείς της αεροδιαστημικής, της άμυνας και του διαστήματος.

Η έκθεση δίνει επίσης έμφαση στη δημιουργία συνδέσεων μεταξύ επαγγελματιών του κλάδου, προμηθευτών και υπευθύνων λήψης αποφάσεων.

Το πρόγραμμα της επίσκεψης στην Αίγυπτο

Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης προηγουμένως πραγματοποίησε διμερή συνάντηση με τον Αιγύπτιο ομόλογο του. Ο Πρόεδρος, ο οποίος αφίχθηκε το πρωί στην Αίγυπτο, συνοδευόμενος από τον Υπουργό Εξωτερικών και τον Κυβερνητικό Εκπρόσωπο, παρακάθησε σε συνάντηση με τον Πρόεδρο Σίσι κατά τη διάρκεια της οποίας συζητήθηκαν, ανάμεσα σε άλλα, οι διμερείς σχέσεις σε τομείς όπως η Ενέργεια και η Άμυνα, οι περιφερειακές εξελίξεις, καθώς και οι σχέσεις ΕΕ-Αιγύπτου και ο ρόλος που διαδραματίζει η Κυπριακή Δημοκρατία στην περαιτέρω ενίσχυση των σχέσεων αυτών.

Ακολούθως οι δύο Πρόεδροι μετέβησαν στον χώρο διεξαγωγής της διεθνούς αεροπορικής έκθεσης που διοργανώνει η Αίγυπτος και ξεναγήθηκαν σε Περίπτερα διαφόρων χωρών, ενώ στη συνέχεια παρακολούθησαν αεροπορική επίδειξη.

Στη 1μμ θα πραγματοποιηθεί Τριμερής Σύνοδος Κορυφής Κύπρου – Ελλάδας – Αιγύπτου, με τη συμμετοχή των δύο Προέδρων και του Πρωθυπουργού της Ελλάδας κ. Κυριάκου Μητσοτάκη, στο Προεδρικό Παλάτι, στο Ελ Αλαμέιν.

Μετά τις εργασίες της Τριμερούς Συνόδου, οι τρεις ηγέτες θα προβούν σε δηλώσεις στα ΜΜΕ και θα ακολουθήσει επίσημο γεύμα που θα παραθέσει ο Πρόεδρος της Αιγύπτου.