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Στο Ελ Αλαμέιν της Αιγύπτου μεταβαίνει αύριο το πρωί ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, όπου θα συμμετάσχει στην Τριμερή Σύνοδο Κορυφής Κύπρου, Ελλάδας και Αιγύπτου, μαζί με τον Πρόεδρο της Αιγύπτου Αμπντέλ Φατάχ αλ Σίσι και τον Πρωθυπουργό της Ελλάδας Κυριάκο Μητσοτάκη, ύστερα από πρόσκληση του Αιγύπτιου Προέδρου.

Σύμφωνα με γραπτή δήλωση του Κυβερνητικού Εκπροσώπου Κωνσταντίνου Λετυμπιώτη, η Τριμερής Σύνοδος πραγματοποιείται σε μια ιδιαίτερα σημαντική συγκυρία για την ευρύτερη περιοχή, ενώ υπό το πρίσμα των γεωπολιτικών εξελίξεων αναδεικνύεται ακόμη περισσότερο η σημασία της σταθερής και διαχρονικής συνεργασίας Κύπρου και Αιγύπτου, καθώς και η αξία του στενού συντονισμού μέσα από περιφερειακά σχήματα συνεργασίας.

Όπως αναφέρει ο κ. Λετυμπιώτης, ιδιαίτερη σημασία προσλαμβάνει το τριμερές σχήμα Κύπρου, Ελλάδας και Αιγύπτου, το οποίο έχει εδραιωθεί ως ένας σημαντικός μηχανισμός περιφερειακού συντονισμού και συνεργασίας, αξιοποιώντας τη γεωγραφική θέση των τριών χωρών, τη συμμετοχή Κύπρου και Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τον ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο της Αιγύπτου στον αραβικό κόσμο και στην ευρύτερη περιοχή.

Πριν από την Τριμερή Σύνοδο, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης θα έχει διμερή συνάντηση με τον Αιγύπτιο ομόλογό του.

Ο κ. Λετυμπιώτης σημειώνει ότι «οι σχέσεις Κύπρου και Αιγύπτου, οι οποίες εδράζονται σε διαχρονικούς ιστορικούς και πολιτικούς δεσμούς, έχουν τα τελευταία χρόνια διευρυνθεί και εμβαθυνθεί σημαντικά και έχουν πλέον αναβαθμιστεί θεσμικά σε επίπεδο Στρατηγικής Εταιρικής Σχέσης»

Η συνεργασία των δύο χωρών εκτείνεται σε ένα ευρύ φάσμα τομέων, με ιδιαίτερη έμφαση στην ενέργεια, την ασφάλεια, την οικονομία, καθώς και στον στενό πολιτικό και διπλωματικό συντονισμό για τις περιφερειακές και διεθνείς εξελίξεις.

Στο επίκεντρο των συζητήσεων της Τριμερούς Συνόδου θα βρεθούν οι εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή, καθώς και η περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας των τριών χωρών, με στόχο, όπως αναφέρεται, τη συμβολή τους στην εμπέδωση συνθηκών ασφάλειας, σταθερότητας και συνεργασίας σε μια περιοχή ιδιαίτερης γεωστρατηγικής σημασίας.

Στο πλαίσιο της επίσκεψής του, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα παρακολουθήσει, ως επίτιμος προσκεκλημένος του Προέδρου Σίσι, την τελετή έναρξης της διεθνούς αεροπορικής έκθεσης El-Alamein International Airshow.

Η Τριμερής Σύνοδος Κορυφής θα αρχίσει στη 1 μ.μ. και, με την ολοκλήρωσή της, οι τρεις ηγέτες θα προβούν σε δηλώσεις προς τα ΜΜΕ.

Τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας θα συνοδεύουν ο Υπουργός Εξωτερικών Κωνσταντίνος Κόμπος, ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος και υπηρεσιακοί παράγοντες.

Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης θα επιστρέψει στην Κύπρο αύριο το απόγευμα.