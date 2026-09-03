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Αυστηρό μήνυμα προς την Άγκυρα έστειλε ο Έλληνας Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μετά τη συνάντησή του με τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, στο Μέγαρο Μαξίμου, διαμηνύοντας ότι «η Ελλάδα δεν θα δεχθεί υποδείξεις από κανέναν για το πώς θα ενισχύσει την άμυνά της».

Ο κ. Μητσοτάκης είπε ότι ενημέρωσε τον κ. Κόστα για την «πρόσφατη κλιμάκωση των τουρκικών προκλήσεων, ειδικά στο Αιγαίο», επισημαίνοντας παράλληλα ότι βασική προϋπόθεση για τη συμμετοχή στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα SAFE είναι να μην θίγονται τα συμφέροντα ασφαλείας των κρατών-μελών.

«Ο σεβασμός στο διεθνές δίκαιο και στις σχέσεις καλής γειτονίας είναι προϋπόθεση για την ευρωπαϊκή πορεία κάθε υποψήφιας χώρας», τόνισε ο Έλληνας Πρωθυπουργός.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έθεσε ευθέως στο ευρωπαϊκό τραπέζι τόσο το casus belli όσο και τις τουρκικές αμφισβητήσεις της ελληνικής κυριαρχίας. «Υπάρχει ενεργή απειλή πολέμου και αμφισβήτηση της ελληνικής κυριαρχίας από μία χώρα που προσδοκά τη βελτίωση των σχέσεών της με την Ευρωπαϊκή Ένωση», ανέφερε, υπογραμμίζοντας ότι η ευρωπαϊκή πορεία της Τουρκίας «δεν μπορεί παρά να συμβαδίζει με την οικοδόμηση σχέσεων καλής γειτονίας».

Παράλληλα, ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε στην προετοιμασία της ελληνικής προεδρίας στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της ΕΕ κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2027, σημειώνοντας ότι η Ελλάδα είναι έτοιμη να συμβάλει ουσιαστικά στην προώθηση των κοινών ευρωπαϊκών προτεραιοτήτων.

Στη συνάντηση συζητήθηκε και το ζήτημα της ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας, με τον κ. Μητσοτάκη να επισημαίνει ότι δεν μπορεί να υπάρξει ανταγωνιστική Ευρώπη όσο επιχειρήσεις και νοικοκυριά εξακολουθούν να πληρώνουν ακριβότερα την ενέργεια σε σχέση με τους ανταγωνιστές τους.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε και στις διαπραγματεύσεις για το νέο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο της περιόδου 2028-2034. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός τόνισε την ανάγκη να υπάρξει συμφωνία έως το τέλος του έτους, υπογραμμίζοντας ότι απαιτείται ένας «πιο φιλόδοξος προϋπολογισμός». «Δεν μπορούμε να πετύχουμε περισσότερα δαπανώντας λιγότερα», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, υπογράμμισε ότι η ΕΕ έχει «στρατηγικό συμφέρον για ένα σταθερό και ασφαλές περιβάλλον στην Ανατολική Μεσόγειο», ενώ επιβεβαίωσε ότι ενημερώθηκε από τον Έλληνα Πρωθυπουργό για τις τελευταίες εξελίξεις στις ελληνοτουρκικές σχέσεις.

Ο κ. Κόστα σημείωσε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση επιδιώκει να αναπτύξει μια σχέση συνεργασίας και αμοιβαίου οφέλους με την Τουρκία, τονίζοντας ωστόσο ότι η εποικοδομητική συμμετοχή της Άγκυρας είναι απαραίτητη για την προώθηση της συνεργασίας στους επιμέρους τομείς.

«Σε κάθε περίπτωση, προτεραιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα είναι πάντα η προστασία των συμφερόντων των κρατών μελών της», υπογράμμισε ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

ΚΥΠΕ