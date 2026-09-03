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Μια σοκαριστική υπόθεση από τον Μαραθώνα της Αττικής ήρθε στη δημοσιότητα, όπου διεφάνη πως μια γυναίκα έθαψε την ηλικιωμένη μητέρα της στην αυλή του σπιτιού της, ώστε να συνεχίσει να λαμβάνει τη σύνταξή της.

Πρόκειται για την τρίτη υπόθεση όπου παιδιά αποσιωπούν το θάνατο των γονιών τους και κρύβουν τη σορό τους για να εισπράττουν τη σύνταξη, καθώς προηγήθηκαν σε Βιοωτία και Λακωνία.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε από μια καταγγελία γυναίκας για τη γιαγιά της που έγινε πριν από δύο εβδομάδες στο ΤΔΕΕ Νέας Μάκρης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, πριν από δύο εβδομάδες η εγγονή ηλικιωμένης έκανε καταγγελία στο ΤΔΕΕ Νέας Μάκρης ότι εδώ και 10 χρόνια δεν έχει επαφή με το συγγενικό της πρόσωπο, που εάν ζούσε θα ήταν 90 ετών σήμερα.

Στην καταγγελία της είπε ότι η ηλικιωμένη συγγενής της ζούσε με την κόρη της και τον εγγονό της, ο οποίος αντιμετωπίζει ψυχολογικά ζητήματα, και μένουν στην παραλία του Μαραθώνα.

Από την Αστυνομία είδαν μέσω του ΕΦΚΑ ότι δεν έχει δηλωθεί ο θάνατος της ηλικιωμένης, και έτσι σήμερα πήγαν με μηχανήματα και έκαναν έρευνα, χωρίς να βρουν κάτι.

Ωστόσο, η κόρη της γυναίκας αποκάλυψε ότι εκεί την έθαψαν πριν από 10 χρόνια για να συνεχίσουν να παίρνουν τη σύνταξη.

Ο εισαγγελέας ζήτησε να μη συλληφθεί η γυναίκα και η Αστυνομία να μαζέψει ό,τι υλικό έχει και να του το αποστείλει.

Η εγγονή της ηλικιωμένης είπε ότι ζούσε στη Γαλλία και τώρα ήρθε στην Ελλάδα, όπου διαπίστωσε ότι δεν μπορούσε να βρει τη συγγενή της.

iefimerida.gr