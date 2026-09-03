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58% άνοδος τζίρου με τη μέση αξία καλαθιού στα 101€ – Άλμα +158% στις παραγγελίες μέσω Skroutz Hub

Το Skroutz, το δημοφιλέστερο marketplace της Ελλάδας, κατέγραψε 62% αύξηση παραγγελιών και 58% άνοδο τζίρου από τις εκπτωτικές αγορές των Κύπριων καταναλωτών κατά τη διάρκεια των φετινών καλοκαιρινών εκπτώσεων, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Ο μέσος καταναλωτής ξόδεψε περί τα 101€ ανά παραγγελία, διατηρώντας το καλάθι του στα ίδια επίπεδα με πέρυσι ενώ η μέση συνολική δαπάνη που πραγματοποίησε σε όλη τη διάρκεια των εκπτώσεων σημείωσε ελαφρά αύξηση 4%, φτάνοντας τα 151€.

Οι ημέρες με τη μεγαλύτερη αγοραστική κίνηση καταγράφηκαν προς το τέλος της εκπτωτικής περιόδου, με κορυφαίες την Παρασκευή 28 Αυγούστου και τη Δευτέρα 31 Αυγούστου ενώ, σε επίπεδο γεωγραφικής κατανομής, οι παραγγελίες κατευθύνθηκαν στην Λεμεσό 35%, Λευκωσία 34%, Λάρνακα 17%, Πάφο 9.5% και Αμμόχωστο 4%.

Οι κατηγορίες που ξεχώρισαν

Οι καταναλωτές επέλεξαν να δαπανήσουν περισσότερα χρήματα για προϊόντα από τις κατηγορίες “Τεχνολογία”, “Μόδα” και “Υγεία-Ομορφιά”, ενώ τα υψηλότερα ποσοστά εκπτωτικών αγορών σημειώθηκαν στη “Μόδα” (25%), την κατηγορία “Οικιακές Συσκευές” (20%) και την “Τεχνολογία” (16%).

Παράλληλα, εντυπωσιακή άνοδο στις πωλήσεις προϊόντων με έκπτωση, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, κατέγραψε η κατηγορία “Auto-Moto” (126%), “Bιβλία” (115%) και οι “Οικιακές Συσκευές” (102%).

Το μέσο ποσοστό έκπτωσης διαμορφώθηκε κοντά στο 11%. Σημειώνεται ότι οι κατηγορίες με τα υψηλότερα ποσοστά έκπτωσης κατά μέσο όρο ήταν οι κατηγορίες “Μόδα” (16%), “Skroutz for Business” (13%), “Παιδικά-Βρεφικά” (12%).

Προτιμήσεις παραλαβής και πληρωμής

Η ταχύτητα και η ευελιξία στην παραλαβή κερδίζει συνεχώς έδαφος, με τους καταναλωτές να αξιοποιούν όλο και περισσότερο το Skroutz Hub και τα Skroutz Points. Πιο συγκεκριμένα, οι παραγγελίες μέσω Skroutz Hub αυξήθηκαν κατά 158%, ενώ το 46% των παραγγελιών παραδόθηκε σε Skroutz Point.

Σχετικά με τους τρόπους πληρωμής, η χρήση κάρτας παρέμεινε η κυρίαρχη επιλογή των καταναλωτών με 78%, ενώ ακολούθησαν η Revolut (21%) και η αντικαταβολή (1%).

Η ανάπτυξη των επιχειρήσεων της Κύπρου

Οι Κύπριοι έμποροι που συνεργάζονται με το Skroutz ενίσχυσαν σημαντικά την εξωστρέφειά τους κατά τη διάρκεια των θερινών εκπτώσεων, διευρύνοντας το πελατολόγιό τους. Το 73% των παραγγελιών που εξυπηρέτησαν οι κυπριακές επιχειρήσεις προήλθε από καταναλωτές στην Ελλάδα, ενώ το 27% αφορούσε παραγγελίες από την εγχώρια αγορά της Κύπρου, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική του marketplace ως εργαλείο ανάπτυξης για την τοπική επιχειρηματικότητα.

* Όλα τα δεδομένα αφορούν σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε για την περίοδο των θερινών εκπτώσεων (13/07–31/08) 2025-2026 σχετικά με αγορές προϊόντων σε έκπτωση. Ο υπολογισμός μέσης αξίας καλαθιού βασίζεται σε παραγγελίες που περιλάμβαναν τουλάχιστον ένα εκπτωτικό προϊόν.