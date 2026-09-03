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Με την κατάθεση τριών αστυνομικών της Υπηρεσίας Εγκληματολογικών Ερευνών (ΥΠ.ΕΓ.Ε.) συνεχίστηκε σήμερα Πέμπτη (03/09), ενώπιον του Μόνιμου Κακουργιοδικείου Λευκωσίας, η ακροαματική διαδικασία για την επανεκδίκαση της πολύκροτης υπόθεσης με τα 15 κιλά κοκαΐνης, για την οποία κατηγορείται ο Γιώργος Χριστοδούλου-Ζαβράντωνας. Πρόκειται -ενδεχομένως για τους τελευταίους μάρτυρες κατηγορίες που καταθέτουν ενόρκως. Η επόμενη διαδικασία ορίστηκε για τις 11 Σεπτεμβρίου 2026, στις 10:30 π.μ., οπότε και οι δικηγόροι θα προβούν σε εκ πρώτης όψεως αγορεύσεις.

Στη σημερινή δικάσιμο παρουσιάστηκαν ενώπιον του Δικαστηρίου τεκμήρια, όπως πλάνα από κλειστό κύκλωμα παρακολούθησης, κινητά τηλέφωνα και usb, και από τα οποία οι τρεις μάρτυρες κατηγορίας εξήγαγαν δεδομένα, κατόπιν σχετικού διατάγματος. Η αντεξέταση των μαρτύρων από τον δικηγόρο του Ζαβράντωνα ήταν ιδιαίτερα σκληρή, με τον Χρίστο Πουτζιουρή να θέτει ζήτημα παραβίασης του δικαιώματος του κατηγορούμενου σε δίκαια δίκη, διαγραφής ακατέργαστων αρχείων, ενώ αμφισβήτησε την εκπαίδευση αστυνομικού στη χρήση συγκεκριμένου λογισμικού εξαγωγής δεδομένων από ηλεκτρονικές συσκευές.

Πρώτος μάρτυρας εμφανίστηκε ο αστυφύλακας Γ.Μ., ο οποίος υπηρετεί στο εργαστήριο Φωτογραφίας και Γραφικών Ερευνών της ΥΠ.ΕΓ.Ε και εξέτασε τα πλάνα από το κλειστό κύκλωμα παρακολούθησης στο σπίτι του Γιάννη Ανδρέου, γνωστού ως «Μάρωνα», ο οποίος συνελήφθη στην οικία του μαζί με τον Άριστο Κυπριανού και από την οποία κατασχέθηκε η στρατιωτική τσάντα με τα ναρκωτικά.

Ο μάρτυρας αρχικά διάβασε την έκθεση πραγματογνωμοσύνης την οποία συνέταξε μετά την εξέταση των τεκμηρίων και στη συνέχεια έγινε προβολή πλάνων από το κλειστό κύκλωμα, με τον μάρτυρα να προβαίνει σε διευκρινίσεις σε σχέση με τους χρόνους που καταγράφηκαν τα πλάνα, κατόπιν υποβολής ερωτήσεων από τον εκπρόσωπο της Κατηγορούσας Αρχής, Βασίλη Μπίσσα.

Όπως υποστήριξε ο μάρτυρας, δεν υπήρχε πρόσβαση στα settings της κάρτας DVR του συστήματος παρακολούθησης, καθώς ο «Μάρωνας» δεν έδωσε τον κωδικό, και, ως εκ τούτου, δεν μπορεί να προσδιοριστεί ο ακριβής χρόνος που διαδραματίζονταν τα γεγονότα στην οικία.

Στην αντεξέτασή του, ο κ. Πουτζιουρής υπέδειξε στον μάρτυρα ότι στα αρχεία που παρουσιάστηκαν υπάρχουν ειδικές ονομασίες και αριθμοί. Ερωτηθείς αν έχει διεξάγει έρευνα για το αν λείπουν αρχεία, ο μάρτυρας απάντησε αρνητικά, με τον δικηγόρο της υπεράσπισης να απαντά πως «φαίνεται να έχουν διαγραφεί αρχεία».

Ο δεύτερος μάρτυρας κατηγορίας, αστυφύλακας Χ.Χ., ήταν εξεταστής δικανικού εργαστηρίου κατά τον επίδικο χρόνο και ανέλαβε την εξέταση 10 κινητών τηλεφώνων του «Μάρωνα», τα οποία, όπως είπε, παρέλαβε σφραγισμένα σε φακέλους. Στην κατάθεσή του ανέφερε πως κάποια από αυτά δεν είχαν εγκατεστημένη κάρτα κινητής τηλεφωνίας, ενώ όλα τα δεδομένα που εντοπίστηκαν στη μνήμη των τεκμηρίων αντιγράφηκαν με σκοπό τον έλεγχό τους από τον ανακριτή της υπόθεσης, που στην προκειμένη περίπτωση ήταν ο Δ.Χ.

Ο εκπρόσωπος της Κατηγορούσας Αρχής, Βασίλης Μπίσσας, κάλεσε τον μάρτυρα να αναγνωρίσει δύο από τα κινητά τηλέφωνα, μάρκας iphone 10Χ και 8, και τον ρώτησε ποια είναι η πρακτική διαδικασία εξαγωγής δεδομένων. Ο μάρτυρας είπε πως τα τεκμήρια λαμβάνονται, τοποθετούνται σε υπηρεσιακό εξοπλισμό, γίνεται κλωνοποίηση δεδομένων στον υπολογιστή και με βάση αυτά εξάγεται μια έκθεση, η οποία εισάγεται σε usb και δίδεται στον ανακριτή.

Ερωτηθείς αν με οποιοδήποτε τρόπο παρενέβη στα δεδομένα των τεκμηρίων, ο μάρτυρας απάντησε αρνητικά, εξηγώντας πως ο υπηρεσιακός εξοπλισμός που εξάγει τα δεδομένα διαθέτει μόνο την επιλογή read only και όχι επεξεργασία.

Ο δικηγόρος του Ζαβράντωνα έψεξε το γεγονός ότι ο συγκεκριμένος μάρτυρας δεν κατέθεσε ενώπιον του Δικαστηρίου τα πιστοποιητικά της εμπειρογνωμοσύνης του, τονίζοντας πως στην προηγούμενη διαδικασία έγινε πάλι το ίδιο και πώς δεν μπορεί να γνωρίζει πραγματικά αν είναι εμπειρογνώμονας. Ωστόσο, σε άλλο σημείο της διαδικασίας, ο μάρτυρας ανέφερε πως το πιστοποιητικό της εκπαίδευσής του, τού εστάλη στο viber. Ο κ. Πουτζιουρής τού ζήτησε να το καταθέσει.

Ο μάρτυρας διευκρίνισε πως έλαβε την εκπαίδευσή του το 2011, με τον δικηγόρο του Ζαβράντωνα να επισημαίνει πως από το 2011 που έλαβε την εκπαίδευσή του, μέχρι το 2019 που έκανε την έρευνα, το λογισμικό εξαγωγής δεδομένων υποβλήθηκε σε αρκετές αναβαθμίσεις. Ο αστυφύλακας συμφώνησε με τον κ. Πουτζιουρή, επισημαίνοντας ωστόσο πως δεν αλλάζει ο τρόπος εξαγωγής δεδομένων.

Επιπρόσθετα, στην αντεξέτασή του ο κ. Πουτζιουρής εστίασε στο γεγονός ότι δεν κρατήθηκαν ή δόθηκαν στο Δικαστήριο και στην υπεράσπιση τα ακατέργαστα αρχεία των συγκεκριμένων τεκμηρίων. Σε ερώτηση γιατί δεν έγινε αυτό, ο μάρτυρας απάντησε πως τα ακατέργαστα αρχεία ήταν τεραστίου μεγέθους, δεν υπήρχε ο χώρος για να φυλαχθούν, ούτε του ζητήθηκε κάτι τέτοιο. Σε αυτό το σημείο ο κ. Πουτζιουρής είπε «σου υποβάλλω ότι έχετε παραβιάσει το δικαίωμα του κατηγορούμενου για δίκαια δική επειδή τώρα δεν μπορεί να επιβεβαιώσει με δικό του εμπειρογνώμονα τα ακατέργαστα δεδομένα». Πρόσθεσε, μάλιστα, ότι όλα τα πρωτόκολλα και οι βέλτιστες πρακτικές λένε πως ουδέποτε διαγράφεις ή πετάς ακατέργαστα δεδομένα, με τον μάρτυρα να απαντά «δεν γνωρίζω γι’ αυτό που λέτε».

Τρίτος μάρτυρας κατηγορίας ήταν ο Μ.Λ., επίσης εξεταστής στο δικανικό εργαστήριο, υπεύθυνος για τη συλλογή, χειρισμό και εξέταση ηλεκτρονικών τεκμηρίων. Ήταν το άτομο το οποίο προέβη σε ανάλυση του περιεχομένου του usb. Έκανε, ξεκαθάρισε, ακριβή αντιγραφή του περιεχομένου το οποίο αποθήκευσε σε σκληρό δίσκο. Ερωτηθείς από τον εκπρόσωπο της Κατηγορούσας Αρχής, αν είχε τη δυνατότητα να αλλοιώσει το περιεχόμενο, ο κ. Λεμονιάτης απάντησε αρνητικά.

Υπενθυμίζεται ότι τα ναρκωτικά είχαν εντοπιστεί τον Ιανουάριο του 2019 από την ΥΚΑΝ στην Λακατάμεια, ενώ για την υπόθεση είχαν καταδικαστεί (Ιούλιος 2019) οι Γιάννης Ανδρέου («Μάρωνας») και Άριστος Κυπριανού, σε 16 και 8 χρόνια φυλάκισης, αντίστοιχα. Ωστόσο, ο Ανδρέου με νέα κατάθεσή του κατονόμασε τον Ζαβράντωνα ως τον εγκέφαλο της υπόθεσης κι έτσι καταχωρίσθηκε υπόθεση σε βάρος του τελευταίου, με αποτέλεσμα την καταδίκη του σε 22 χρόνια φυλάκισης (12/12/2022). Η απόφαση αυτή ανατράπηκε στις 11/5/2026 από το Εφετείο λόγω σφάλματος στη σύνθεση του πρωτόδικου Δικαστηρίου και διατάχθηκε επανεκδίκαση.