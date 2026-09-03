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Αεροβόλο και σφαιρίδια μέσα σε σχολικό λεωφορείο, κροτίδες, βανδαλισμοί, κλοπές εξοπλισμού ασφαλείας και περιστατικό κατά το οποίο μαθητές άδειασαν πυροσβεστήρα, με αποτέλεσμα ο οδηγός να λιποθυμήσει και να μεταφερθεί στο νοσοκομείο ήταν μεταξύ των σοβαρών περιστατικών που επισκίασαν τη συζήτηση σήμερα στην κοινοβουλευτική Επιτροπή Μεταφορών για την ασφάλεια των σχολικών λεωφορείων.

Η Επιτροπή επανέφερε το θέμα ζητώντας συγκεκριμένες απαντήσεις μετά και τα ευρήματα της Ελεγκτικής Υπηρεσίας τον περασμένο Ιούνιο, με επίκεντρο την τεχνική καταλληλότητα των οχημάτων που θα χρησιμοποιηθούν για τη μεταφορά μαθητών κατά τη νέα σχολική χρονιά.

Όπως αναφέρθηκε ενώπιον της Επιτροπής, πριν από τον Ιούλιο είχαν περάσει από έλεγχο 442 λεωφορεία, ενώ από τον Ιούλιο μέχρι σήμερα άλλα 319 πέρασαν επιτυχώς από τεχνικό έλεγχο και 40 απέτυχαν.

Το Τμήμα Οδικών Μεταφορών έχει ζητήσει από όλες τις ανάδοχες εταιρείες να υποβάλουν τον στόλο που προτίθενται να χρησιμοποιήσουν για τις μαθητικές μεταφορές.

Υπάρχουν ακόμη λεωφορεία για τα οποία εκκρεμεί η ολοκλήρωση των ελέγχων ή η προσκόμιση των απαιτούμενων στοιχείων, χωρίς αυτό να σημαίνει, όπως διευκρινίστηκε, ότι θα χρησιμοποιηθούν στις σχολικές διαδρομές της νέας χρονιάς.

Κατά τη συζήτηση έγινε αναφορά σε 761 λεωφορεία που έχουν δηλωθεί για τη φετινή σχολική χρονιά. Οι αρμόδιοι εξήγησαν ότι ο αριθμός αυτός είναι μεγαλύτερος από τις πραγματικές ανάγκες, καθώς οι ανάδοχοι δηλώνουν και εφεδρικά οχήματα. Ενδεικτικά, στην Αμμόχωστο, όπου απαιτούνται περίπου 100 διαδρομές, δηλώνονται περίπου 150 διαθέσιμα λεωφορεία.

Παράλληλα, ο προϊστάμενος Δημόσιων Επιβατικών Μεταφορών, Ανδρέας Νικηφόρου, ανακοίνωσε εντατικούς και αιφνιδιαστικούς ελέγχους κατά τον Σεπτέμβριο. Οι επόπτες έχουν ήδη καταρτίσει πρόγραμμα επισκέψεων στα σχολεία, χωρίς να γνωστοποιείται εκ των προτέρων πού και πότε θα πραγματοποιούνται οι έλεγχοι. Αυτή η πρακτική, όπως είπε, γίνεται κάθε χρόνο καθώς «δέκα επόπτες παγκύπρια έχουν οδηγίες να διενεργούν ελέγχους τόσο το πρωί όσο και το μεσημέρι, καθ’ όλη τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς»

Όλοι οι εκπρόσωποι των ανάδοχων εταιρειών διαβεβαίωσαν την Επιτροπή ότι είναι πλήρως έτοιμοι για την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς και την εκτέλεση των μαθητικών δρομολογίων.

Βανδαλισμοί

Η συζήτηση άναψε όταν εκπρόσωποι των εταιρειών τουριστικών λεωφορείων αναφέρθηκαν σε περιστατικά βανδαλισμών και επικίνδυνης συμπεριφοράς μαθητών.

Ο πρόεδρος του Παγκύπριου Συνδέσμου Τουριστικών Λεωφορείων, Πάμπος Καπνός, ανέφερε ότι μόνο στην εκτέλεση σχολικών δρομολογίων της CPT εμπλέκονται περίπου 40 τουριστικές εταιρείες και έκανε λόγο για ζημιές χιλιάδων ευρώ.

«Οι Σύνδεσμοι Γονέων είναι καλά να έχουν απαιτήσεις, αλλά πρέπει να καταλάβουν ότι το να διαιωνίζεται ένα πρόβλημα δεν είναι λύση. Όταν υπάρχουν ζιζάνια μέσα στα λεωφορεία και να κάνουν χιλιάδες ζημιές, την επόμενη μέρα δεν θα εκτελείται το δρομολόγιο λόγω ασφάλειας», ανέφερε.

Ο κ. Καπνός περιέγραψε περιστατικό κατά το οποίο μαθητές άνοιξαν πυροσβεστήρα μέσα σε λεωφορείο, με αποτέλεσμα ο οδηγός να λιποθυμήσει και να μεταφερθεί στο νοσοκομείο. Όπως είπε, παρά το περιστατικό υπήρξαν πιέσεις ώστε το δρομολόγιο να συνεχιστεί.

Στην επιτροπή έγινε επίσης αναφορά σε σοβαρές ζημιές σε λεωφορείο στην Αθηένου, αλλά και σε περιστατικό στη Λάρνακα όπου μαθητές άναψαν κροτίδα μέσα σε όχημα. Έθεσε παράλληλα θέμα καθυστερημένης ανταπόκρισης της Αστυνομίας σε τέτοιες περιπτώσεις.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στα σφυράκια ασφαλείας των λεωφορείων, τα οποία οι μαθητές κλέβουν.

Απαντώντας στις αναφορές περί παραβατικότητας, ο πρόεδρος της Συνομοσπονδίας Οργανωμένων Γονέων Μέσης Εκπαίδευσης, Λοΐζος Κωνσταντίνου, σημείωσε ότι περίπου 25.000 μαθητές χρησιμοποιούν τα λεωφορεία. «Οι μαθητές που προβαίνουν σε τέτοιες ενέργειες πρέπει να αντιμετωπίζουν συνέπειες και οι γονείς τους να καλύπτουν τις ζημιές» ανέφερε ο Κωνσταντίνου.

Στο τραπέζι τέθηκε εκ νέου η τοποθέτηση καμερών στα σχολικά λεωφορεία, αλλά και η παρουσία εποπτών σε προβληματικά δρομολόγια. Από πλευράς Υπουργείου Μεταφορών αναφέρθηκε ότι η παρουσία φρουρών δοκιμάστηκε σε περιορισμένο αριθμό περιπτώσεων, χωρίς να αποδώσει τα αναμενόμενα αποτελέσματα. Θετική είναι οι γονείς ως προς την τοποθέτηση καμερών στα λεωφορεία, σύμφωνα με τον Λοΐζο Κωνσταντίνου.