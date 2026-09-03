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Η ίδια προσεκτική δημοσιονομική πολιτική θα συνεχιστεί και το 2027, δήλωσε την Πέμπτη ο Υπουργός Οικονομικών Μάκης Κεραυνός, απαντώντας σε ερώτηση κατά πόσο η προεκλογική περίοδος θα οδηγήσει σε αύξηση των κρατικών δαπανών.

Όπως είπε, αυτή την περίοδο καταρτίζεται ο κρατικός προϋπολογισμός για το 2027, ο οποίος θα πλεονασματικός ενώ θα συνεχιστεί η μείωση του δημόσιου χρέους.

Σχολιάζοντας το αίτημα του ΑΚΕΛ για φορολόγηση των υπερκερδών των τραπεζών, είπε πως το θέμα τέθηκε και στο παρελθόν, τονίζοντας πως «αυτό που χρειαζόμαστε ως χώρα είναι εύρωστες τράπεζες και καλά κεφαλαιοποιημένες».

Ερωτηθείς για την ηλεκτρική διασύνδεση Κύπρου- Ελλάδα και για τις πρόσφατες εξελίξεις, στο πλαίσιο των οποίων η γαλλική επενδυτική εταιρεία υποδομών Meridiam υπέγραψε συμφωνία για να καταστεί ο μεγαλομέτοχος του Great Sea Interconnector (GSI), ανάφερε πως το θέμα το χειρίζεται ο Υπουργός Ενέργειας.

Κληθείς να σχολιάσει εάν το έργο είναι βιώσιμο, είπε πως αναμένονται τα αποτελέσματα της μελέτης που διεξάγει η ΕΤΕΠ. «Στο πιο ψηλό επίπεδο, μεταξύ του Πρωθυπουργού της Ελλάδας και του Προέδρου της Δημοκρατίας, αποφασίστηκε επικαιροποίηση της μελέτης γιατί προκύπτουν οικονομικές και τεχνικές πτυχές που πρέπει να διευκρινιστούν» συμπλήρωσε.

Σύμφωνα με τον κ. Κεραυνό, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων είναι ένας πολύ σοβαρός οργανισμός, με πολύ καλούς εμπειρογνώμονες, οι οποίοι θα προχωρήσουν σε επικαιροποιήση της μελέτης για τη διασύνδεση.