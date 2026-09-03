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Αύξηση παρουσίασε η εγγεγραμμένη ανεργία στην Κύπρο τον Αύγουστο του 2026, με τον αριθμό των ανέργων να ανέρχεται στους 12.385, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιοποίησε την Πέμπτη η Στατιστική Υπηρεσία.

Σε σύγκριση με τον Αύγουστο του 2025, όταν είχαν καταγραφεί 11.556 άνεργοι, σημειώθηκε αύξηση κατά 829 άτομα ή 7,2%.

Ανοδική ήταν και η τάση της ανεργίας με βάση τα εποχικά διορθωμένα στοιχεία. Ο αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων αυξήθηκε στους 10.671 τον Αύγουστο, από 10.563 τον Ιούλιο, καταγράφοντας μηνιαία άνοδο κατά 108 άτομα.

Οι κλάδοι με τη μεγαλύτερη αύξηση

Η ετήσια αύξηση αποδίδεται κυρίως στους τομείς της δημόσιας διοίκησης, της εκπαίδευσης, των διοικητικών και υποστηρικτικών δραστηριοτήτων, καθώς και της ενημέρωσης και επικοινωνίας.

Η μεγαλύτερη αύξηση σε απόλυτους αριθμούς καταγράφηκε στη δημόσια διοίκηση και άμυνα, όπου οι εγγεγραμμένοι άνεργοι έφτασαν τους 3.455, από 3.214 τον Αύγουστο του 2025 και 3.193 τον Ιούλιο του 2026.

Στον τομέα της εκπαίδευσης οι άνεργοι αυξήθηκαν στους 1.939, έναντι 1.818 τον αντίστοιχο μήνα του 2025 και 1.731 τον Ιούλιο του 2026.

Στο χονδρικό και λιανικό εμπόριο καταγράφηκαν 1.404 άνεργοι, από 1.363 τον Αύγουστο του 2025. Στις επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες ο αριθμός αυξήθηκε στους 879, από 792.

Ανοδικά κινήθηκε η ανεργία και στον κλάδο της ενημέρωσης και επικοινωνίας, με 544 εγγεγραμμένους ανέργους έναντι 451 τον Αύγουστο του 2025. Στις διοικητικές και υποστηρικτικές δραστηριότητες οι άνεργοι ανήλθαν στους 438, από 340.

Στις δραστηριότητες ανθρώπινης υγείας και κοινωνικής μέριμνας καταγράφηκαν 372 άνεργοι, έναντι 348 τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους.

Μηνιαία μείωση σε καταλύματα και εστίαση

Στους κλάδους καταλύματος και εστίασης οι εγγεγραμμένοι άνεργοι μειώθηκαν στους 841, από 889 τον Ιούλιο. Παρέμειναν, ωστόσο, περισσότεροι από τους 798 που είχαν καταγραφεί τον Αύγουστο του 2025.

Τα πραγματικά στοιχεία παρουσιάζουν έντονες εποχικές διακυμάνσεις κατά τη διάρκεια του έτους. Οι εγγεγραμμένοι άνεργοι ανέρχονταν στους 12.650 τον Ιανουάριο, υποχώρησαν στους 7.936 τον Μάιο και αυξήθηκαν εκ νέου στους 12.385 τον Αύγουστο.