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Στο 3,9% διαμορφώθηκε το εποχικά διορθωμένο ποσοστό ανεργίας στην Κύπρο τον Ιούλιο του 2026, παρουσιάζοντας οριακή αύξηση από το 3,8% του Ιουνίου, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιοποίησε την Τρίτη η Eurostat.

Σε ετήσια βάση, ωστόσο, η ανεργία υποχώρησε από το 4,3% που είχε καταγραφεί τον Ιούλιο του 2025. Το ποσοστό στην Κύπρο παρέμεινε αισθητά χαμηλότερο από το 6,1% στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το 6,4% στην ευρωζώνη.

Ο αριθμός των ανέργων στην Κύπρο εκτιμάται στις 21.000, έναντι 20.000 τον Ιούνιο και 23.000 τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους.

Υψηλότερη ανεργία στις γυναίκες

Η ανεργία μεταξύ των ανδρών στην Κύπρο αυξήθηκε οριακά στο 3,7% τον Ιούλιο, από 3,6% τον Ιούνιο. Στις γυναίκες ανήλθε στο 4,2%, από 4% τον προηγούμενο μήνα.

Τον Ιούλιο του 2025, τα αντίστοιχα ποσοστά είχαν διαμορφωθεί στο 4,1% για τους άνδρες και στο 4,7% για τις γυναίκες.

Η Eurostat δεν δημοσιοποίησε στοιχεία για το ποσοστό και τον αριθμό των ανέργων κάτω των 25 ετών στην Κύπρο για τον Ιούλιο.

Τον Ιούνιο, η ανεργία των νέων στην Κύπρο είχε διαμορφωθεί στο 11,9%, αντιστοιχώντας σε περίπου 3.000 άτομα. Τον Ιούλιο του 2025 το ποσοστό ανερχόταν στο 13%, με περίπου 4.000 νέους ανέργους.

Αμετάβλητη η ανεργία σε ΕΕ και ευρωζώνη

Στην ΕΕ, το εποχικά διορθωμένο ποσοστό ανεργίας παρέμεινε αμετάβλητο στο 6,1% σε σύγκριση με τον Ιούνιο, αλλά αυξήθηκε από το 6% του Ιουλίου του 2025.

Στην ευρωζώνη η ανεργία διατηρήθηκε στο 6,4%, έναντι 6,3% τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους.

Η Eurostat εκτιμά ότι τον Ιούλιο ήταν άνεργοι 13,516 εκατ. άνθρωποι στην ΕΕ, εκ των οποίων 11,264 εκατ. στην ευρωζώνη.

Σε σύγκριση με τον Ιούνιο, ο αριθμός των ανέργων μειώθηκε κατά 41.000 στην ΕΕ, ενώ παρέμεινε αμετάβλητος στην ευρωζώνη. Σε ετήσια βάση αυξήθηκε κατά 296.000 στην ΕΕ και κατά 175.000 στη ζώνη του ευρώ.

Στο 15,1% η ανεργία των νέων στην ΕΕ

Τον Ιούλιο, περίπου 2,930 εκατ. νέοι κάτω των 25 ετών ήταν άνεργοι στην ΕΕ, από τους οποίους 2,371 εκατ. βρίσκονταν στην ευρωζώνη.

Το ποσοστό ανεργίας των νέων στην ΕΕ μειώθηκε στο 15,1%, από 15,6% τον Ιούνιο. Στην ευρωζώνη υποχώρησε στο 14,9%, από 15%.

Σε μηνιαία βάση, ο αριθμός των νέων ανέργων μειώθηκε κατά 98.000 στην ΕΕ και κατά 26.000 στην ευρωζώνη. Σε σύγκριση με τον Ιούλιο του 2025, ωστόσο, αυξήθηκε κατά 29.000 και κατά 40.000 αντίστοιχα.

Μεγαλύτερο το ποσοστό στις γυναίκες στην ΕΕ

Η ανεργία των γυναικών στην ΕΕ διαμορφώθηκε στο 6,3% και των ανδρών στο 5,9%, χωρίς μεταβολή από τον Ιούνιο.

Στην ευρωζώνη, το αντίστοιχο ποσοστό για τις γυναίκες ανήλθε στο 6,6% και για τους άνδρες στο 6,2%, επίσης αμετάβλητο σε μηνιαία βάση.

Η Eurostat διευκρινίζει ότι οι εκτιμήσεις βασίζονται στον ορισμό του Διεθνούς Οργανισμού Εργασίας. Ως άνεργοι καταγράφονται όσοι δεν εργάζονται, αναζήτησαν ενεργά απασχόληση τις τελευταίες τέσσερις εβδομάδες και είναι διαθέσιμοι να αναλάβουν εργασία εντός των επόμενων δύο εβδομάδων.