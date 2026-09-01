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Νέος βασιλιάς της Νορβηγίας ορκίστηκε ο Χάακον Η΄, σήμερα Τρίτη 1/9/26, ενώπιον του κοινοβουλίου στο Όσλο, αφού διαδέχθηκε τον πατέρα του Χάραλντ Ε΄, ο οποίος πέθανε την περασμένη εβδομάδα.

Η τελετή πραγματοποιήθηκε μία ημέρα μετά τη μεταφορά της σορού του Χάραλντ στο παρεκκλήσι των βασιλικών ανακτόρων, όπου θα παραμείνει σε λαϊκό προσκύνημα έως την κηδεία του, στις 9 Σεπτεμβρίου.

Ο Χάακον μετέβη από τα βασιλικά ανάκτορα στο νορβηγικό κοινοβούλιο, όπου ο πρόεδρος του σώματος, Μασούντ Γκαραχκάνι, ανέγνωσε την επίσημη ανακοίνωση για τον θάνατο του Χάραλντ και την ανάληψη του θρόνου από τον γιο του.

Στη συνέχεια, ο 53χρονος μονάρχης έδωσε τον προβλεπόμενο από το Σύνταγμα όρκο: «Υπόσχομαι και ορκίζομαι ότι θα κυβερνώ το Βασίλειο της Νορβηγίας σύμφωνα με το Σύνταγμα και τους νόμους του, με τη βοήθεια του Θεού, του Παντοδύναμου και Παντογνώστη» δήλωσε.

Απούσα η βασίλισσα Μέτε-Μάριτ

Από την τελετή απουσίαζε η σύζυγος του Χάακον, βασίλισσα Μέτε-Μάριτ, καθώς αντιμετωπίζει επιπλοκές μετά τη μεταμόσχευση πνεύμονα στην οποία υποβλήθηκε τον Ιούνιο.

Η Μέτε-Μάριτ είχε πραγματοποιήσει τη Δευτέρα την πρώτη δημόσια εμφάνισή της μετά την ανάληψη του νέου τίτλου της, συμμετέχοντας στην πομπή για τη μεταφορά της σορού του Χάραλντ.

Ωστόσο, λίγο πριν από την τελετή στο κοινοβούλιο, τα ανάκτορα ανακοίνωσαν ότι η κατάσταση της υγείας της δεν της επέτρεπε να παραστεί.

Σε ανακοίνωση του παλατιού, ο πνευμονολόγος του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου του Όσλο, Άρε Χολμ, ανέφερε ότι οι επιπλοκές μετά από μία μεταμόσχευση δεν είναι ασυνήθιστες και ότι η βασίλισσα έχει παρουσιάσει τέτοια επεισόδια αρκετές φορές, μεταξύ άλλων και την Τρίτη.

Για τον λόγο αυτό κρίθηκε απαραίτητο να παραμείνει υπό ιατρική παρακολούθηση καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας.

protothema.gr