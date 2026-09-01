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Περιστατικό με κρατούμενο ως υπόδικο στις Κεντρικές Φυλακές σημειώθηκε σήμερα νωρίς το απόγευμα, με αποτέλεσμα ένας δεσμοφύλακας να δεχθεί επίθεση και να χρειαστεί να του γίνει συρραφή των τραυμάτων.

Το επεισόδιο σημειώθηκε λίγο πριν τις 3 μ.μ. όταν δεσμοφύλακας και υπόδικος, ο οποίος, σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, έχει προκαλέσει και άλλες φορές προβλήματα στις φυλακές, συζητούσαν εντός της αυλής της πτέρυγας αρ.5. Σε κάποια στιγμή ο υπόδικος φέρεται να επιτέθηκε στον δεσμοφύλακα με κουτουλιά και τον τραυμάτισε στα χείλη.

Αμέσως επέμβηκαν μέλη του προσωπικού και απομόνωσαν τον κρατούμενο ο οποίος μετακινήθηκε στην πτέρυγα υψίστης ασφαλείας και θα αντιμετωπίσει τις συνέπειες.

Ο δεσμοφύλακας δέχθηκε τις πρώτες βοήθειες εντός του σωφρονιστικού ιδρύματος όπου του έγινε συρραφή εσωτερικά των χειλιών του.

Ο υπόδικος που προκάλεσε την επίθεση, βρίσκεται στις φυλακές μαζί με άλλα τρία πρόσωπα και αντιμετωπίζουν κατηγορίες σε σχέση με τον φόνο του Θανάση Καλογερόπουλου τον Οκτώβριο του 2023 στη Λεμεσό.