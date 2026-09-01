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Τις ανησυχίες του για το μέλλον του αμερικανικού Στρατού υπό την ηγεσία του Πιτ Χέγκσεθ, δεν είχε διστάσει να εκφράσει απευθείας στον Ντόναλντ Τραμπ ο υπουργός Στρατού των ΗΠΑ Νταν Ντρίσκολ, στη διάρκεια συνάντησης που είχε μαζί του στον Λευκό Οίκο την περασμένη εβδομάδα. Με την κίνησή του αυτή, την οποία αποκάλυψε το The Atlantic, έδειξε με τον πλέον ξεκάθαρο τρόπο την κλιμάκωση των εντάσεων στη σχέση του με τον επικεφαλής του Πενταγώνου, αλλά και τις δυσλειτουργίες στο εσωτερικό ενός από τα κρισιμότερα υπουργεία της αμερικανικής κυβέρνησης.

Ο Τραμπ εξεπλάγη όταν ο Ντρίσκολ τον ενημέρωσε για το πόσοι στρατηγοί και άλλοι ανώτατοι αξιωματικοί είχαν απολυθεί, εξωθηθεί σε αποχώρηση ή παρακαμφθεί στις προαγωγές επί Χέγκσεθ, σύμφωνα με μία από τις πηγές που επικαλείται το μέσο.

Ο Ντρίσκολ φέρεται να υποστήριξε ότι ο Στρατός δεν μπορούσε να προχωρήσει στον μετασχηματισμό που έχει ανάγκη εξαιτίας της αποχώρησης τόσο πολλών ηγετικών στελεχών, υποχρεώνοντας τον Τραμπ να εκφράσει ανησυχία για τις βαθιές περικοπές στην ανώτατη ηγεσία του Σώματος. Στη συνέχεια, ο υπουργός Στρατού ενημέρωσε τον Αμερικανό πρόεδρο για την πρόθεσή του να παραιτηθεί από τα καθήκοντά του.

BREAKING: Army Secretary Dan Driscoll has submitted his resignation to President Trump, a senior U.S. official confirmed to Fox News.



The White House has not yet accepted the resignation, leaving Driscoll's departure pending as he is expected to leave the Pentagon in the coming… pic.twitter.com/s7ty3fA1sk — Fox News (@FoxNews) August 31, 2026

Οι εκκαθαρίσεις Χέγκσεθ και το κενό στην ηγεσία του Στρατού

Η εκκαθάριση στις τάξεις των ενόπλων δυνάμεων επί Χέγκσεθ υπήρξε τόσο εκτεταμένη ώστε, με την αποχώρηση του Ντρίσκολ, ο μεγαλύτερος κλάδος των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων μένει χωρίς κορυφαίο πολιτικό επικεφαλής, χωρίς ανώτατο στρατηγό επικυρωμένο από τη Γερουσία, χωρίς επικυρωμένο στρατηγό αρμόδιο για τις επιχειρήσεις του Στρατού και χωρίς επικυρωμένο διοικητή των αμερικανικών χερσαίων δυνάμεων στην Ευρώπη.

Εξαιτίας των πολυάριθμων απομακρύνσεων κατά τη διάρκεια του τελευταίου έτους, ο αμερικανικός Στρατός, ο οποίος διαθέτει περισσότερους από 450.000 εν ενεργεία στρατιώτες σε ολόκληρο τον κόσμο, έχει σήμερα λιγότερους στρατηγούς από οποιαδήποτε άλλη περίοδο της πρόσφατης ιστορίας του.

Η προσωπική παρέμβαση του Ντρίσκολ προς τον Τραμπ, λίγες μόλις ημέρες πριν από την αποχώρησή του, αποτέλεσε την πιο άμεση έκφραση των ανησυχιών που υπάρχουν σε υψηλό επίπεδο στο Πεντάγωνο σχετικά με τις πιέσεις που δέχεται ο Στρατός. Σε αυτές περιλαμβάνονται οι παρεμβάσεις του Χέγκσεθ στις αποφάσεις για το προσωπικό, αλλά και οι αυξανόμενες απαιτήσεις που δημιουργεί ο πόλεμος με το Ιράν.

Η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Άννα Κέλι δήλωσε ότι ο Ντρίσκολ υπήρξε «ιδιαίτερα αποτελεσματικός» στη βελτίωση της ετοιμότητας των στρατιωτών και στην προώθηση άλλων προτεραιοτήτων της κυβέρνησης. «Ο Στρατός των Ηνωμένων Πολιτειών είναι ισχυρότερος από ποτέ χάρη στο έργο του στο πλευρό του Αρχιστράτηγου και του υπουργού Πολέμου», ανέφερε η Κέλι σε δήλωσή της, χρησιμοποιώντας τον όρο που προτιμά η κυβέρνηση για το υπουργείο Άμυνας.

Ο εκπρόσωπος του Ντρίσκολ αρνήθηκε να σχολιάσει, ενώ ο ίδιος δεν ανταποκρίθηκε σε τηλεφωνική επικοινωνία για σχόλιο.

Ωστόσο, πηγή με γνώση των συνθηκών της παραίτησής του ανέφερε ότι ο Ντρίσκολ «είχε εκφράσει στην κυβέρνηση ανησυχίες σχετικά με τον μετασχηματισμό και την ετοιμότητα του Στρατού και συγκεκριμένα για το γεγονός ότι ο Χέγκσεθ εμπόδιζε αυτές τις προσπάθειες απολύοντας τους στρατηγούς που ήταν υπεύθυνοι γι’ αυτές».

Ο Χέγκσεθ δεν έκανε κάποιο σχόλιο για απόφαση του Ντρίσκολ να παραιτηθεί.

Η προσπάθεια Χέγκσεθ να αλλάξει τον αμερικανικό Στρατό

Από την άφιξή του στο Πεντάγωνο στις αρχές του περασμένου έτους, ο Χέγκσεθ – πρώην παρουσιαστής του Fox News, ο οποίος κέρδισε την υποστήριξη των πιστών του Τραμπ καταγγέλλοντας έναν «woke» στρατό και υποστηρίζοντας επιεικέστερη μεταχείριση στρατιωτικών που κατηγορούνταν για εγκλήματα πολέμου – έχει επιχειρήσει να αναδιαμορφώσει τον Στρατό.

Έχει τοποθετήσει στρατηγούς με παρόμοιες αντιλήψεις σε θέσεις επιρροής, έχει παρέμβει ώστε να μπλοκάρει προαγωγές κατώτερων αξιωματικών και έχει αποδυναμώσει δραστικά τις πρωτοβουλίες για τη διαφορετικότητα.

Το αποτέλεσμα, σύμφωνα με το The Atlantic, είναι ένας Στρατός αποδυναμωμένος σε επίπεδο ηγεσίας και μια σχέση διαρκούς αντιπαράθεσης μεταξύ του υπουργού Στρατού και του επικεφαλής του Πενταγώνου. Ο Χέγκσεθ έχει βάλει τέλος στις σταδιοδρομίες δεκάδων στελεχών του Στρατού χωρίς να παρέχει σαφείς εξηγήσεις. Πλέον, έχει οδηγήσει σε αποχώρηση και τον ίδιο τον υπουργό Στρατού.

Ακόμη ισχυρότερος ο έλεγχος Χέγκσεθ στο Πεντάγωνο

Η αποχώρηση του Ντρίσκολ ενισχύει ακόμη περισσότερο τον έλεγχο του Χέγκσεθ και της ατζέντας MAGA στο Πεντάγωνο.

Ο Ντρίσκολ είναι έμπιστος του αντιπροέδρου Τζέι Ντι Βανς, μια σχέση που του εξασφάλιζε πρόσβαση στη Δυτική Πτέρυγα του Λευκού Οίκου. Κατά καιρούς λειτουργούσε – μέχρι ενός σημείου – ως αντίβαρο στις κινήσεις του Χέγκσεθ.

Ορισμένοι νυν και πρώην αξιωματούχοι του υπουργείου Άμυνας εκτιμούν ότι η αντιπαλότητα του Ντρίσκολ με τον Χέγκσεθ είχε, χωρίς να το επιδιώκει, ως συνέπεια να διευρυνθούν οι εκκαθαρίσεις στις τάξεις των ένστολων στελεχών.

Η αποχώρησή του αναμενόταν εδώ και μήνες. Ωστόσο, το ενδεχόμενο να αντικατασταθεί από ένα πρόσωπο πολιτικά περισσότερο ευθυγραμμισμένο με τον Χέγκσεθ προκαλεί ήδη ανησυχία στο εσωτερικό του Στρατού. «Τι θα συμβεί τότε; Ζημιά που θα επηρεάσει μια ολόκληρη γενιά», δήλωσε αξιωματούχος του υπουργείου Άμυνας.

Από τις ομοιότητες στη σύγκρουση Ντρίσκολ – Χέγκσεθ

Ο Ντρίσκολ έφτασε στο Πεντάγωνο τον Φεβρουάριο του 2025. Στρατιωτικός τρίτης γενιάς, είχε αρκετά κοινά χαρακτηριστικά με τον νέο προϊστάμενό του.

Όπως ο Χέγκσεθ, εντάχθηκε στις ένοπλες δυνάμεις κατά την πιο έντονη περίοδο των αμερικανικών πολέμων μετά τις επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου. Και οι δύο υπηρέτησαν στο Ιράκ σε επίπεδο μονάδας λόχου, ενώ ο Χέγκσεθ, ως μέλος της Εθνοφρουράς, υπηρέτησε επίσης στο Αφγανιστάν.

Και οι δύο επέστρεψαν από τη στρατιωτική τους υπηρεσία ασκώντας έντονη κριτική στις αμερικανικές επεμβάσεις στο εξωτερικό και στις άκαμπτες δομές των ενόπλων δυνάμεων. Αμφότεροι φοίτησαν σε πανεπιστήμια της Ivy League: ο Χέγκσεθ στο Πρίνστον και το Χάρβαρντ και ο Ντρίσκολ στη Νομική Σχολή του Γέιλ, όπου συνδέθηκε φιλικά με τον επίσης βετεράνο Βανς. Και οι δύο έχουν επιχειρήσει ανεπιτυχώς να εκλεγούν σε πολιτικό αξίωμα και αμφότεροι έχουν εξετάσει το ενδεχόμενο επιστροφής στην πολιτική.

Ως υπουργός Στρατού, ο Ντρίσκολ υπενθύμιζε συχνά ότι διέθετε απευθείας γραμμή επικοινωνίας με τον αντιπρόεδρο, σύμφωνα με ανθρώπους που γνωρίζουν το θέμα, ενώ είχε πει σε άλλους ότι φιλοδοξούσε κάποια ημέρα να θέσει υποψηφιότητα για την προεδρία των ΗΠΑ – μια φιλοδοξία που, σύμφωνα με πληροφορίες, έχει και ο Χέγκσεθ.

Οι μεγάλες διαφορές στο ύφος

Παρά τις ομοιότητες, οι δύο άνδρες διέφεραν σημαντικά ως προς την ιδιοσυγκρασία και τον τρόπο λειτουργίας τους.

Ο Χέγκσεθ, για την επικύρωση του οποίου από τη Γερουσία χρειάστηκε η πρωτοφανής καθοριστική ψήφος του Βανς μετά την απουσία οποιασδήποτε υποστήριξης από τους Δημοκρατικούς, αποτελεί έναν από τους πλέον αξιόπιστους εκφραστές της ατζέντας MAGA του Τραμπ. Έχει καυχηθεί δημοσίως για την απόλυση «woke» στρατηγών, έχει προκαλέσει όσους στρατιωτικούς διαφωνούν μαζί του να παραιτηθούν και έχει εξαπολύσει σφοδρές επιθέσεις εναντίον των παραδοσιακών μέσων ενημέρωσης.

Ο Ντρίσκολ υποστήριζε επίσης τις πολιτικές της κυβέρνησης, αλλά ακολουθούσε έναν πιο συναινετικό τρόπο προσέγγισης, ο οποίος είχε καλύτερη απήχηση σε πολλούς νομοθέτες από τη συγκρουσιακή παρουσία του Χέγκσεθ ενώπιον του Κογκρέσου.

Σε αντίθεση με τον υπουργό Ναυτικού Χουνγκ Κάο, ο οποίος έχει υιοθετήσει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τον περιφρονητικό και κομματικό τόνο του Χέγκσεθ, ο Ντρίσκολ απέφευγε να στηρίζει τις πλέον αμφιλεγόμενες ενέργειες του υπουργού Άμυνας και τις περισσότερες από τις προτεραιότητές του στον λεγόμενο «πολιτισμικό πόλεμο».

Επίσης, σε αντίθεση με τον Χέγκσεθ, ο Ντρίσκολ διατηρούσε καλές σχέσεις με τον Τύπο, καλλιεργούσε δεσμούς με βουλευτές και γερουσιαστές και από τα δύο κόμματα και επιδίωκε συνεργασίες με στελέχη της τεχνολογικής βιομηχανίας, καθώς προωθούσε τον ταχύ μετασχηματισμό του τρόπου με τον οποίο πολεμά ο αμερικανικός Στρατός.

Η στάση αυτή τον βοήθησε να αποκτήσει πρόσθετες αρμοδιότητες στην κυβέρνηση, μεταξύ άλλων ως διευθυντής του Γραφείου Αλκοόλ, Καπνού, Πυροβόλων Όπλων και Εκρηκτικών (ATF) και αργότερα ως άτυπος διαμεσολαβητής για τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Τίποτε από αυτά, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, δεν άρεσε στον Χέγκσεθ.

Η σύγκρουση για τους στρατηγούς

Οι τοποθετήσεις στελεχών του Στρατού αποτέλεσαν ιδιαίτερο σημείο τριβής.

Ο Χέγκσεθ δεν δίστασε να παραμερίσει ή να προωθήσει αξιωματικούς κατά την κρίση του, σε αρκετές περιπτώσεις με τρόπους που προκάλεσαν ενόχληση σε άλλους αξιωματούχους του Πενταγώνου.

Ο Ντρίσκολ είχε ταχθεί υπέρ του στρατηγού Ράντι Τζορτζ, αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Στρατού, το όνομα του οποίου είχε συμπεριληφθεί σε λίστα που κυκλοφόρησε πριν από την επιστροφή του Τραμπ στον Λευκό Οίκο και περιλάμβανε ανώτατους αξιωματικούς που, σύμφωνα με τους συντάκτες της, θα έπρεπε να απολυθούν λόγω ενεργειών που θεωρούνταν αντίθετες προς την ατζέντα MAGA.

Παρότι ο Ντρίσκολ ενδέχεται να εξασφάλισε στον Τζορτζ κάποιο επιπλέον χρονικό περιθώριο, ο Χέγκσεθ τελικά τον απέλυσε τον Απρίλιο. Αρκετούς μήνες αργότερα ακολούθησε ο τετράστερος στρατηγός Κρις Ντόναχιου, επικεφαλής των αμερικανικών χερσαίων δυνάμεων στην Ευρώπη και την Αφρική.

Ο Στρατός παραμένει χωρίς μόνιμο κορυφαίο στρατιωτικό διοικητή από την απομάκρυνση του Τζορτζ.

Ο στρατηγός Κρίστοφερ ΛαΝίβ, τον οποίο επέλεξε ο Χέγκσεθ για τη θέση του υπ’ αριθμόν δύο αξιωματικού του Στρατού, εκτελεί χρέη επικεφαλής και, σύμφωνα με αξιωματούχους του υπουργείου Άμυνας, απευθυνόταν συχνά απευθείας στον υπουργό Πολέμου για τη λήψη αποφάσεων, παρακάμπτοντας τον Ντρίσκολ.

Ο Χέγκσεθ αναμένεται να προτείνει τον ΛαΝίβ για την ηγεσία του Στρατού. Ωστόσο, στο Καπιτώλιο υπάρχουν ήδη ενδείξεις ότι η επικύρωσή του θα είναι δύσκολη εξαιτίας της έντονης αντίθεσης πολλών νομοθετών προς τον Χέγκσεθ. «Δεν πρόκειται να επιβραβεύσουμε τον Χέγκσεθ για όσα έκανε στον Στρατό», δήλωσε στέλεχος του Κογκρέσου.

Ανησυχίες για πολιτικοποίηση του Στρατού

Ο αμερικανικός Στρατός υπερηφανευόταν επί μακρόν ότι αντικατοπτρίζει την πολυμορφία της χώρας. Υπό τον Χέγκσεθ, όμως, σύμφωνα με το δημοσίευμα, μέλη μειονοτήτων και γυναίκες έχουν απομακρυνθεί ή αποκλειστεί από προαγωγές.

Οι ένοπλες δυνάμεις επιδίωκαν επίσης παραδοσιακά να παραμένουν έξω από την κομματική πολιτική. Υπό τον Χέγκσεθ, ωστόσο, οι στρατιωτικοί αξιολογούνται όχι μόνο βάσει της πολεμικής τους εμπειρίας, αλλά και με βάση την αντίληψη που υπάρχει για την αφοσίωσή τους στην κυβέρνηση, σύμφωνα με το δημοσίευμα.

Μεταξύ των στρατηγών που απομακρύνθηκαν βρίσκονται ορισμένοι από τους πιο έμπειρους και παρασημοφορημένους αξιωματικούς του Στρατού. Κάθε τέτοια αποχώρηση συνεπάγεται την απώλεια δεκαετιών επένδυσης στην εκπαίδευση και την εμπειρία ενός στελέχους και δημιουργεί ερωτήματα για το πώς οι επόμενες γενιές στρατιωτικών θα μπορούν να ανελιχθούν στην ιεραρχία.

Ποιος μπορεί να διαδεχθεί τον Ντρίσκολ

Παρότι ο υφυπουργός Στρατού Μάικλ Όμπανταλ αναμένεται να αναλάβει προσωρινά καθήκοντα, πολλοί αξιωματούχοι του Πενταγώνου εκφράζουν «ανησυχίες» ότι η κυβέρνηση θα προτείνει ως διάδοχο του Ντρίσκολ τον εκπρόσωπο του Πενταγώνου Σον Πάρνελ, επίσης βετεράνο του Στρατού.

Ο Πάρνελ, ο οποίος στο παρελθόν είχε διεκδικήσει ανεπιτυχώς μία έδρα στη Γερουσία για την Πενσιλβάνια, μοιράζεται το συγκρουσιακό ύφος του Χέγκσεθ και το ενδιαφέρον του για ζητήματα πολιτισμού και προσωπικού.

Όπως και ο Χέγκσεθ, δεν διαθέτει εμπειρία στη διοίκηση ενός μεγάλου οργανισμού και πιθανότατα θα βρισκόταν αντιμέτωπος με μια ιδιαίτερα συγκρουσιακή διαδικασία επικύρωσης στη Γερουσία.

protothema.gr