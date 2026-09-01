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Επικίνδυνη κλιμάκωση για άλλη μια φορά στα Στενά του Ορμούζ, καθώς δύο υπερδεξαμενόπλοια που μετέφεραν σαουδαραβικό πετρέλαιο φέρεται να δέχθηκαν πλήγματα μέσα σε λίγα λεπτά.

Σύμφωνα με τις εταιρείες ναυτιλιακών πληροφοριών Marisks και Kpler, τα δύο μεγάλης χωρητικότητας δεξαμενόπλοια είχαν φορτώσει την προηγούμενη εβδομάδα από 2 εκατομμύρια βαρέλια σαουδαραβικού αργού πετρελαίου το καθένα.

Δύο επιθέσεις σε λίγα λεπτά

Το υπό σαουδαραβική σημαία πλοίο Sidr χτυπήθηκε από άγνωστα βλήματα περίπου 16,6 ναυτικά μίλια βορειοανατολικά του Ομάν. Λίγα λεπτά αργότερα το υπό σημαία Λιβερίας Senegal Prosperity φέρεται να δέχθηκε τρία άγνωστα βλήματα περίπου 17 ναυτικά μίλια ανατολικά του Ομάν. Όλα τα μέλη των πληρωμάτων αναφέρθηκαν ως ασφαλή.

Η βρετανική υπηρεσία UK Maritime Trade Operations (UKMTO) επιβεβαίωσε ότι ένα δεξαμενόπλοιο χτυπήθηκε από τρία άγνωστα βλήματα στην ίδια περιοχή καθώς έβγαινε από τα Στενά του Ορμούζ, σε ένα περιστατικό που φαίνεται να αφορά το ίδιο συμβάν.

Η Marisks έκανε λόγο για νέα σοβαρή επιδείνωση της κατάστασης ασφαλείας, σημειώνοντας ότι «τα σχεδόν ταυτόχρονα περιστατικά αντιπροσωπεύουν περαιτέρω κλιμάκωση του περιβάλλοντος απειλής στον θαλάσσιο διάδρομο του Ομάν».

Two oil supertankers were struck by unknown projectiles in quick succession while transiting the Persian Gulf’s Strait of Hormuz chokepoint, maritime security consultant Marisks said https://t.co/WxEUytCO0P September 1, 2026

Στο στόχαστρο και άλλο σαουδαραβικό τάνκερ

Νωρίτερα την Τρίτη, ιρανικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι ένα σαουδαραβικό πετρελαιοφόρο σταμάτησε ενώ διέσχιζε τον νότιο διάδρομο των Στενών του Ορμούζ. Δεν υπήρξε άμεση επιβεβαίωση από τη Σαουδική Αραβία.

Η εξέλιξη έρχεται ενώ οι ιρανικοί και αμερικανικοί αποκλεισμοί έχουν περιορίσει σημαντικά τις ενεργειακές εξαγωγές από τον Περσικό Κόλπο, καθώς Τεχεράνη και Ουάσιγκτον επιχειρούν να επιβάλουν τον έλεγχό τους στη στρατηγικής σημασίας θαλάσσια οδό.

Two supertankers carrying Saudi crude were struck by unknown projectiles while exiting the Strait of Hormuz near Oman, according to Marisks and Kpler.



All crew members were reported safe. — Clash Report (@clashreport) September 1, 2026

Άνοδος άνω του 3% για το brent

Οι νέες επιθέσεις προκάλεσαν αναταράξεις και στις διεθνείς αγορές πετρελαίου. Το brent αυξήθηκε περισσότερο από 3%, καθώς η αναζωπύρωση των συγκρούσεων μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν ενίσχυσε τους φόβους για νέες διαταραχές στη ναυσιπλοΐα.

Νωρίτερα σήμερα, τα συμβόλαια brent Δεκεμβρίου διαπραγματεύονταν στα 91,68 δολάρια το βαρέλι, καταγράφοντας άνοδο 3,7% από τα 88,37 δολάρια. Το αμερικανικό WTI για παράδοση Οκτωβρίου διαμορφωνόταν στα 86,90 δολάρια, από 85,76 δολάρια.

🚨🇴🇲🇮🇷🇺🇸 Brent crude surged past $92, after two oil supertankers were hit as they left the Strait of Hormuz.



The Saudi-operated Sidr and South Korean-operated Senegal Prosperity were hit near Khasab, Oman.



U.K. maritime authorities also reported a tanker being hit by 3… pic.twitter.com/L1cr3rFd71 — Mario Nawfal (@MarioNawfal) September 1, 2026

Νέα απειλή Τραμπ για το Ιράν

Η ένταση αυξήθηκε μετά τα αμερικανικά πλήγματα του Σαββατοκύριακου στο νησί Λαράκ, κοντά στα Στενά του Ορμούζ, και τις ιρανικές επιθέσεις ως αντίποινα σε εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούν οι αμερικανικές δυνάμεις στην Ιορδανία και στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε τη Δευτέρα ότι οι ΗΠΑ θα απαντήσουν στις ιρανικές επιθέσεις με πυραύλους και drones.

«Θα τους χτυπήσουμε σκληρά. Θα υπάρξει απάντηση», είπε ο Αμερικανός πρόεδρος στο Fox News.

Το Ιράν προειδοποίησε, από την πλευρά του, ότι οποιαδήποτε εγκατάσταση χρησιμοποιείται για την εξαπόλυση αμερικανικών επιθέσεων εναντίον του θα αποτελεί στόχο, κατηγορώντας την Ουάσιγκτον ότι συνεχίζει να χρησιμοποιεί εδάφη, εναέριο χώρο και εγκαταστάσεις χωρών της περιοχής για τις επιχειρήσεις της.

iefimerida.gr