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Ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή, καθώς οι ΗΠΑ βομβάρδισαν κατά τη διάρκεια της νύχτας το ιρανικό νησί Λαράκ, με τους Φρουρούς της Επανάστασης να ανταπαντούν με βαλλιστικούς πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη σε εγκαταστάσεις του αμερικανικού στρατού στην Ιορδανία. Από το χτύπημα των ΗΠΑ, υπήρξαν σύμφωνα με την Τεχεράνη, νεκροί και ταυματίες.

Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις πραγματοποίησαν την Κυριακή τους πρώτους βομβαρδισμούς στο Ιράν έπειτα από περίπου έναν μήνα, πλήττοντας το νησί Λαράκ, κοντά στα Στενά του Ορμούζ.

Το μεικτό διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για τη Μέση Ανατολή, η CENTCOM, ανακοίνωσε ότι στόχος της επιχείρησης ήταν δύο ιρανικοί εκτοξευτήρες.

«Νωρίτερα (…) οι αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν δύο ιρανικούς εκτοξευτήρες στο νησί Λαράκ», ανέφερε ο εκπρόσωπος της CENTCOM, πλοίαρχος Τιμ Χόκινς.

Σύμφωνα με την αμερικανική πλευρά, μέλη των Φρουρών της Επανάστασης είχαν εντοπιστεί να προετοιμάζονται να εκτοξεύσουν πυραύλους φορτωμένους με θαλάσσιες νάρκες προς τα Στενά του Ορμούζ.

Οι Φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι τα αμερικανικά πλήγματα προκάλεσαν «θανάτους και τραυματισμούς», χωρίς να δημοσιοποιήσουν συγκεκριμένο αριθμό θυμάτων, και προανήγγειλαν αντίποινα.

Ιρανικά αντίποινα σε αμερικανικές εγκαταστάσεις στην Ιορδανία

Λίγο αργότερα, οι Φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι προχώρησαν στην απάντησή τους, εξαπολύοντας επιθέσεις εναντίον εγκαταστάσεων του αμερικανικού στρατού στην Ιορδανία.

Σύμφωνα με την ανακοίνωσή τους, η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε με βαλλιστικούς πυραύλους και μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα και αποτέλεσε άμεσο αντίποινο για τα αμερικανικά πλήγματα στο Λαράκ.

Στόχος των ιρανικών επιθέσεων ήταν τεχνικές εγκαταστάσεις και υποδομές συντήρησης, καθώς και αεροσκάφη που βρίσκονταν σταθμευμένα σε δύο βάσεις στην Ιορδανία.

Οι Φρουροί της Επανάστασης προειδοποίησαν παράλληλα ότι «οποιαδήποτε νέα εχθρική ενέργεια» θα προκαλέσει «ακόμη πιο ισχυρά αντίποινα».

Οι ιορδανικές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι αναχαίτισαν και κατέρριψαν οκτώ πυραύλους, χωρίς να διευκρινίσουν από πού εκτοξεύτηκαν, αφού παρείσφρησαν στον εναέριο χώρο της χώρας, λίγη ώρα έπειτα από ανακοινωθέν των ιρανών Φρουρών της Επανάστασης κατά το οποίο στοχοποίησαν με πυραύλους και drones αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις στο χασεμιτικό βασίλειο.

Στο ανακοινωθέν τους, οι ιορδανικές ένοπλες δυνάμεις διαβεβαίωσαν πως «κατέστρεψαν επιτυχώς» τους πυραύλους, αφού η Τεχεράνη ανακοίνωσε πως προχώρησε σε αντίποινα εναντίον δυο βάσεων όπου είναι εγκατεστημένα ή σταθμεύουν στοιχεία του στρατού των ΗΠΑ, σε αντίποινα για αμερικανικούς βομβαρδισμούς στο νησί Λαράκ.

Νέα κλιμάκωση παρά την προηγούμενη αποκλιμάκωση

Η νέα ανταλλαγή πληγμάτων έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία οι εχθροπραξίες στην περιοχή είχαν περιοριστεί, αν και συνέχιζαν να καταγράφονται σποραδικά επεισόδια, κυρίως στα Στενά του Ορμούζ και στην ευρύτερη περιοχή.

Το στρατηγικής σημασίας θαλάσσιο πέρασμα, από το οποίο πριν από τον πόλεμο διερχόταν περίπου το ένα πέμπτο των υδρογονανθράκων που καταναλώνονται παγκοσμίως, παραμένει στην ουσία κλειστό με απόφαση της Τεχεράνης.

Το Ιράν έχει θέσει κατά διαστήματα στο στόχαστρο εμπορικά πλοία που επιχειρούν να διασχίσουν τα Στενά χωρίς την άδειά του, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν απαντήσει επιβάλλοντας αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών στον Κόλπο.

Η CENTCOM: Ολοκληρώθηκε η άρση ναρκών

Ο πλοίαρχος Τιμ Χόκινς ανέφερε ακόμη ότι την περασμένη εβδομάδα η CENTCOM ολοκλήρωσε την επιχείρηση άρσης ναρκών στις διεθνείς οδούς ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ.

«Οι αμερικανικές δυνάμεις επιτηρούν στενά την περιοχή και παραμένουν έτοιμες να προστατεύσουν την ελεύθερη διέλευση του εμπορίου σε αυτή την ουσιώδη θαλάσσια οδό», πρόσθεσε.

Από την έναρξη του πολέμου στην κατάπαυση πυρός

Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή ξέσπασε στις 28 Φεβρουαρίου, όταν οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ εξαπέλυσαν από κοινού αεροπορικούς βομβαρδισμούς εναντίον του Ιράν.

Η Τεχεράνη απάντησε βάζοντας στο στόχαστρο συμμάχους της Ουάσιγκτον στον Κόλπο.

Κατάπαυση του πυρός που συμφωνήθηκε τον Απρίλιο έβαλε τέλος σε 40 ημέρες εντατικών ανταλλαγών βομβαρδισμών και επιθέσεων με βαλλιστικούς πυραύλους και μη επανδρωμένα εναέρια συστήματα.

Στα μέσα Ιουνίου υπογράφηκε το λεγόμενο «μνημόνιο κατανόησης του Ισλαμαμπάντ», το οποίο θεωρητικά άνοιγε τον δρόμο για τον τερματισμό της ένοπλης σύγκρουσης.

Η συμφωνία, ωστόσο, κατέρρευσε τον Ιούλιο, οι εχθροπραξίες επαναλήφθηκαν και η διπλωματική διαδικασία βρίσκεται έκτοτε σε αδιέξοδο.

Αυξάνει την οικονομική πίεση η Ουάσιγκτον

Παράλληλα με τις στρατιωτικές επιχειρήσεις, η κυβέρνηση των ΗΠΑ έχει διαμηνύσει ότι σκοπεύει να εντείνει ακόμη περισσότερο την οικονομική πίεση στο Ιράν, το οποίο βρίσκεται εδώ και δεκαετίες αντιμέτωπο με αμερικανικές και διεθνείς κυρώσεις.

Ο Αμερικανός υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ παρουσίασε την περασμένη Δευτέρα νέα σειρά λεγόμενων «δευτερογενών» κυρώσεων, οι οποίες δεν στρέφονται απευθείας εναντίον της Τεχεράνης, αλλά κατά των εμπορικών εταίρων της.

Τα μέτρα αφορούν μεταξύ άλλων τις θαλάσσιες μεταφορές, την αεροπορία, τους ψηφιακούς πόρους, την τεχνολογία και τον χρυσό.

Η Ουάσιγκτον ανακοίνωσε επίσης νέες κυρώσεις σε βάρος 60 προσώπων, εταιρειών και πλοίων, τα οποία κατηγορεί ότι βοηθούν το Ιράν να εξασφαλίζει πετρελαϊκά έσοδα, να προμηθεύεται όπλα και να διεξάγει επιχειρήσεις κυβερνοπολέμου.

Στο στόχαστρο και η Κίνα

Μεταξύ των χωρών που βρίσκονται στο επίκεντρο της αμερικανικής πίεσης είναι και η Κίνα, η δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία του κόσμου και κομβικός οικονομικός εταίρος της Τεχεράνης.

Το Πεκίνο αντέδρασε στις αμερικανικές κινήσεις, τονίζοντας ότι θα υπερασπιστεί «σθεναρά» τα κινεζικά συμφέροντα και τη συνεργασία του με το Ιράν.

Ο Ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν έχει αναγνωρίσει ότι η χώρα του αντιμετωπίζει «πολλές οικονομικές δυσκολίες», ωστόσο η Ισλαμική Δημοκρατία επιμένει ότι η Ουάσιγκτον δεν πρόκειται να εξασφαλίσει «τίποτα» μέσω οικονομικής πίεσης.

Η Τεχεράνη αποκλείει παράλληλα την επιστροφή στο προηγούμενο καθεστώς στα Στενά του Ορμούζ.

Η κατάσταση αυτή θεωρείται απαράδεκτη από τις Ηνωμένες Πολιτείες και τους συμμάχους τους στην περιοχή, οι οποίοι απαιτούν την πλήρη επαναλειτουργία του θαλάσσιου περάσματος.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έχει μάλιστα δηλώσει το τελευταίο διάστημα ότι τα Στενά του Ορμούζ θα γίνουν «αμερικανικό έδαφος».

protothema.gr