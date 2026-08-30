Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Επιβατικό πλοίο αναποδογύρισε το μεσημέρι της Κυριακής ανοιχτά της Κερύνειας, λίγο μετά την αναχώρησή του από το λιμάνι της πόλης, σύμφωνα με τον τουρκοκυπριακό Τύπο.

Ο πρωθυπουργός του ψευδοκράτους, Ουνάι Ουστέλ, σε νέες δηλώσεις του ανέφερε ότι μέχρι στιγμής 7 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους, 237 έχουν διασωθεί, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό 23 ακόμη ατόμων.

Πρόκειται για το επιβατηγό Express, ιδιοκτησίας της εταιρείας Filo Jet, το οποίο βρισκόταν περίπου δύο χιλιόμετρα μακριά από το λιμάνι της Κερύνειας όταν ανετράπη. Σύμφωνα με την τουρκοκυπριακή ιστοσελίδα Kıbrıs Postası, το περιστατικό σημειώθηκε περίπου τρία μίλια ανοικτά της Κερύνειας, ενώ στο πλοίο βρίσκονταν συνολικά 267 άτομα.

Ασθενοφόρα των κατοχικών αρχών έχουν τεθεί σε ετοιμότητα για την παραλαβή και μεταφορά των διασωθέντων.

Reuters

Ο λεγόμενος δήμαρχος Κερύνειας Μουράτ Σένκουλ δήλωσε στο CNN Türk ότι περίπου 100 επιβάτες δεν είχαν ακόμη καταμετρηθεί κατά την τελευταία ενημέρωση. Αυτό δεν σημαίνει ότι θεωρούνται νεκροί ή επίσημα αγνοούμενοι: πολλοί βρίσκονται στη θάλασσα με σωσίβια και η περισυλλογή συνεχίζεται.

🚨 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Girne açıklarında alabora olan gemiden kurtarılanların Girne Limanı'na getirildiğini bildirdi.



🏥 Arıklı, yolcuların buradan sonra KKTC'deki hastanelere kaldırılacağını belirtti. https://t.co/PEb8PIe0Tb pic.twitter.com/rmj858kfOM August 30, 2026

Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι πρόκειται για καταμαράν, ενώ διατυπώθηκαν ισχυρισμοί ότι το υλικό κατασκευής του σκάφους ενδεχομένως να μην ήταν κατάλληλο για χρήση στη ναυσιπλοΐα. Αναφέρεται επίσης ότι το πλοίο ήταν παλαιό και ότι η κατασκευή από υαλοβάμβακα υπέστη σοβαρή ζημιά, με αποτέλεσμα να κοπεί γρήγορα στα δύο.

Δείτε βίντεο

#SONDAKİKA – Kurtarılan yolcular limana taşınıyor.



KKTC: Geminin neden su aldığı bilinmiyor.



Uzak Yol Gemi Kaptanı Emrah Çavuşoğlu anlattı. pic.twitter.com/LMZFfIplpf — Habertürk TV (@HaberturkTV) August 30, 2026

Έτοιμη να συνδράμει μέσω του ΚΣΕΔ η Κυπριακή Δημοκρατία

Από την πρώτη στιγμή η Κυπριακή Δημοκρατία, μέσω του ΚΣΕΔ, δήλωσε ετοιμότητα να συνδράμει άμεσα στην επιχείρηση έρευνας και διάσωσης, με αποκλειστική προτεραιότητα την προστασία της ανθρώπινης ζωής.

Σύμφωνα με πληροφορίες μας, το ΚΣΕΔ επικοινώνησε με την UNFICYP, ζητώντας να μεταφερθεί προς την τουρκοκυπριακή πλευρά ότι η Κυπριακή Δημοκρατία είναι έτοιμη, εφόσον χρειαστεί, ακόμη και να αναλάβει την επιχείρηση με τα διαθέσιμα αεροναυτικά μέσα έρευνας και διάσωσης.

Όπως πληροφορούμαστε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, μέσω του Ελληνοκύπριου διαπραγματευτή, ζήτησε να υπάρξει επικοινωνία με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη, ακριβώς για να καταστεί σαφής η ετοιμότητα της Κυπριακής Δημοκρατίας να παράσχει κάθε δυνατή συνδρομή.

Η θέση της κυβέρνησης, όπως σημειώνουν αρμόδιες πηγές, είναι ξεκάθαρη: «Όταν βρίσκονται ανθρώπινες ζωές σε κίνδυνο, συμβάλλουμε με κάθε διαθέσιμο μέσο. Η Κυπριακή Δημοκρατία διαθέτει τα μέσα, την επιχειρησιακή δυνατότητα και, κυρίως, την ετοιμότητα να συνδράμει άμεσα».