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Κλειστός είναι ο δρόμος Λεμεσού–Πάφου, παρά την έξοδο Αυδήμου προς Πάφο, λόγω οδικής σύγκρουσης.

Στη σκηνή βρίσκονται μέλη της Αστυνομίας για τη διενέργεια εξετάσεων και την παροχή διευκολύνσεων στην κυκλοφορία.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση απεγκλωβισμού ηλικιωμένου προσώπου, το οποίο φαίνεται να έχει τραυματιστεί σοβαρά.

Οι οδηγοί που κατευθύνονται προς Πάφο καλούνται να χρησιμοποιούν τον παλαιό δρόμο Λεμεσού–Πάφου μέσω της εξόδου Αυδήμου.