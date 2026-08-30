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Όλες οι αρμόδιες υπηρεσίες βρίσκονται σε εγρήγορση για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που προκάλεσε η χθεσινή κακοκαιρία, ενώ το κράτος θα στηρίξει όσους έχουν ανάγκη, δήλωσε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης.

Σε δηλώσεις του στους δημοσιογράφους, μετά το μνημόσυνο των ηρώων Νικολάου και Κολοκάση στο Γέρι, ο Πρόεδρος αναφέρθηκε στις συνέπειες των έντονων καιρικών φαινομένων, σημειώνοντας ότι υπήρξε, δυστυχώς, και τραγική απώλεια ανθρώπινης ζωής.

«Από πολύ νωρίς, από τις προηγούμενες μέρες, οι αρμόδιες Αρχές ενημέρωναν για αυτή την κατάσταση πραγμάτων», ανέφερε ο κ. Χριστοδουλίδης, προσθέτοντας πως, μετά την καταγραφή των επιπτώσεων, όλες οι υπηρεσίες έχουν τεθεί σε κινητοποίηση.

«Βλέποντας τις συνέπειες, τις επιπτώσεις που προέκυψαν, όλες οι αρμόδιες Υπηρεσίες είναι σε εγρήγορση από σήμερα για να δούμε πώς μπορούμε να βοηθήσουμε στην αντιμετώπιση των προκλήσεων», είπε.

Ο Πρόεδρος σημείωσε ότι η κακοκαιρία προκάλεσε προβλήματα και ζημιές σε διάφορες περιοχές, υπογραμμίζοντας πως «το κράτος θα σταθεί αρωγός σε όλους αυτούς τους συμπατριώτες μας που το έχουν ανάγκη».