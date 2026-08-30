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Τη στήριξη της Κυβέρνησης προς τους ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας, οι οποίοι «εργάζονται με επαγγελματισμό» για την αντιμετώπιση των προκλήσεων που προκύπτουν, εξέφρασε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης.

Σε δηλώσεις του στους δημοσιογράφους, μετά το μνημόσυνο των ηρώων Ιωνά Νικολάου και Κυριάκου Κολοκάση στο Γέρι, ο Πρόεδρος κλήθηκε να σχολιάσει τις αντιδράσεις των ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας στην Κύπρο και στην Ευρωπαϊκή Ένωση αναφορικά με τις συνεχιζόμενες παραβιάσεις του FIR Λευκωσίας.

Ο κ. Χριστοδουλίδης εξήρε το έργο των ελεγκτών, σημειώνοντας ότι η Κύπρος διαχειρίζεται ένα μεγάλο FIR και ένα σημαντικό κέντρο ελέγχου περιοχής, γεγονός που συνεπάγεται αυξημένες ευθύνες.

«Γίνεται μια εξαιρετική, επαγγελματική δουλειά από τους ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας», ανέφερε, προσθέτοντας ότι παρά τις προκλήσεις, συνεχίζουν να ανταποκρίνονται στα καθήκοντά τους με επαγγελματισμό.

Ο Πρόεδρος υπογράμμισε ότι το ζήτημα δεν αφορά μόνο την Κυπριακή Δημοκρατία, αλλά και την ασφάλεια των πτήσεων και πολλούς Ευρωπαίους πολίτες, σημειώνοντας ότι για τον λόγο αυτό αναλαμβάνονται ενέργειες και σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

«Είμαστε δίπλα τους για να αντιμετωπίσουμε τις όποιες προκλήσεις προκύπτουν», είπε.

Ο κ. Χριστοδουλίδης αναφέρθηκε επίσης στην επίσκεψή του στο νέο Κέντρο Ελέγχου Εναέριας Κυκλοφορίας, το οποίο εγκαινιάστηκε τον περασμένο χρόνο, σημειώνοντας ότι επιτελείται σημαντικό έργο από τους αρμόδιους λειτουργούς.