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Ξεκίνησε ήδη η καταγραφή των ζημιών που προκλήθηκαν από την χθεσινή κακοκαιρία και το Υπουργικό θα αποφασίσει για αποζημιώσεις, ανέφερε ο Υπουργός Κωνσταντίνος Ιωάννου. Σημείωσε ότι το πλαίσιο για το πού θα κινηθούν οι αποζημιώσεις είναι στην βάση προηγουμένων αποφάσεων του Υπουργικού Συμβουλίου.

Ερωτηθείς από το ΚΥΠΕ αν θα υπάρξει καταγραφή των ζημιών και αν αναμένονται αποζημιώσεις από το κράτος, ο Υπουργός Εσωτερικών ανέφερε ότι η καταγραφή ξεκίνησε από το απόγευμα του Σαββάτου σε κάποιες περιοχές στην επαρχία Λευκωσίας, συνεχίζεται και σήμερα, και από τη Δευτέρα τα συνεργεία των έπαρχων θα πάνε και στην Πόλη Χρυσοχούς, και στις άλλες επαρχίες.

Σημείωσε ότι οι περισσότερες ζημιές είναι στην επαρχία Λευκωσίας, και ότι ήδη τα γραφεία των έπαρχων πήγαν σε διάφορες κοινότητες για καταγραφή. Σχετικά με τις άλλες επαρχίες, ο κ. Ιωάννου ανέφερε ότι δεν υπήρξαν συγκεκριμένες ζημιές με εξαίρεση την περίπτωση του κεραυνού στο Αυγόρου, αλλά θα επισκεφθούν τα συνεργεία και τις άλλες επαρχίες από τη Δευτέρα.

Ερωτηθείς σχετικά με τυχόν αποζημιώσεις από το κράτος, ο κ. Ιωάννου ανέφερε ότι, σε περιπτώσεις θεομηνίας υπάρχουν αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου που καλύπτουν κάποια ποσά για επιχειρήσεις, οικίες κλπ.

«Το πλαίσιο αποζημίωσης διέπεται από προηγούμενες αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου» πρόσθεσε.

Ερωτηθείς, είπε δεν γνωρίζει πότε θα ολοκληρωθεί η καταγραφή των ζημιών, και ότι αυτό θα εξαρτηθεί από τον όγκο της δουλειάς.

Πρόσθεσε ότι, με την ολοκλήρωση της καταγραφής, το ζήτημα θα κατατεθεί στο Υπουργικό Συμβούλιο για απόφαση για αποζημιώσεις και ότι υπάρχει ήδη το πλαίσιο, από προηγούμενες θεομηνίες, επαναλαμβάνοντας ότι, το πού θα κινηθούν οι αποζημιώσεις είναι στην βάση προηγουμένων αποφάσεων.