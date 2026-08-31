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Ο εγωισμός του δεν επέτρεψε στο κατοχικό καθεστώς να δεχθεί τη συνδρομή της Κυπριακής Δημοκρατίας την ώρα που πνιγόταν κόσμος στη θαλάσσια περιοχή ανάμεσα σε Κερύνεια και Τουρκία.

Σύμφωνα με πληροφορίες που εξασφάλισε ο Φιλελεύθερος από καλά ενημερωμένη πηγή, το κατοχικό καθεστώς, αφού αρνήθηκε τη συνδρομή μέσω ΚΣΕΔ, απευθύνθηκε σε ολλανδική εταιρεία ζητώντας βοήθεια. Το αξιοσημείωτο στην όλη υπόθεση είναι πως οι Ολλανδοί με τη σειρά τους έψαχναν στη Λεμεσό για βοήθεια και επικοινώνησαν με ιδιοκτήτη ρυμουλκού.

Κι αυτό ενώ κόσμος πνιγόταν στη θάλασσα: μέχρι χθες το απόγευμα, σύμφωνα με τις πληροφορίες, οκτώ άτομα είχαν χάσει τη ζωή τους στο ναυάγιο. Στο καταμαράν που βυθίστηκε επέβαιναν 267 άτομα.

Η Κυπριακή Δημοκρατία μέσω του ΚΣΕΔ δήλωσε ετοιμότητα να συνδράμει άμεσα στην επιχείρηση έρευνας και διάσωσης στα ανοικτά της Κερύνειας με αποκλειστική προτεραιότητα την προστασία της ανθρώπινης ζωής.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, το ΚΣΕΔ επικοινώνησε με την ΟΥΝΦΙΚΥΠ, ζητώντας να μεταφερθεί προς την τουρκοκυπριακή πλευρά ότι η Κυπριακή Δημοκρατία είναι έτοιμη, εφόσον χρειαστεί, ακόμη και να αναλάβει την επιχείρηση με τα διαθέσιμα αεροναυτικά μέσα έρευνας και διάσωσης.

Παράλληλα, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, μέσω του Ελληνοκύπριου διαπραγματευτή, ζήτησε να υπάρξει επικοινωνία με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη, ακριβώς για να καταστεί σαφής η ετοιμότητα της Κυπριακής Δημοκρατίας να παράσχει κάθε δυνατή συνδρομή.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως η θέση της Λευκωσίας σε ανάλογες περιπτώσεις είναι ξεκάθαρη, καθώς «όταν βρίσκονται ανθρώπινες ζωές σε κίνδυνο, συμβάλλουμε με κάθε διαθέσιμο μέσο». Η Κυπριακή Δημοκρατία διαθέτει τα μέσα, την επιχειρησιακή δυνατότητα και, κυρίως, την ετοιμότητα να συνδράμει άμεσα, σημειώνεται σχετικά.

Ωστόσο δεν υπήρξε άμεση ανταπόκριση από την τουρκοκυπριακή πλευρά. Μετά την παρέλευση μεγάλου χρονικού διαστήματος, η απάντηση που στάλθηκε προς το ΚΣΕΔ ήταν απλώς ότι, αν τους χρειαστούν, θα τους ενημερώσουν.

Θλίψη από πλευράς κυβέρνησης

«Βαθιά θλίψη και αγωνία» εκφράζει ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης σχετικά με τις εξελίξεις μετά τη βύθιση σκάφους ανοικτά της Κερύνειας, σημειώνοντας ότι η Κυπριακή Δημοκρατία είχε εκδηλώσει, από την πρώτη στιγμή, πλήρη διάθεση συνδρομής στις προσπάθειες εντοπισμού και διάσωσης.

«Με βαθιά θλίψη και αγωνία παρακολουθούμε τις εξελίξεις μετά τη βύθιση σκάφους ανοικτά της Κερύνειας», αναφέρει στα ελληνικά και τουρκικά σε ανάρτησή του στο Χ, ο Εκπρόσωπος.

«Η σκέψη μας είναι με όσους έχασαν τη ζωή τους, με τους τραυματίες, με όλους όσοι βιώνουν αυτή την τραγωδία και με τις οικογένειές τους, σε αυτές τις εξαιρετικά δύσκολες ώρες», αναφέρει.

«Η Κυπριακή Δημοκρατία, από την πρώτη στιγμή, δήλωσε την πλήρη ετοιμότητά της να συνδράμει άμεσα στις προσπάθειες εντοπισμού και διάσωσης, διαθέτοντας κάθε αναγκαίο μέσο. Σε μια τέτοια στιγμή, η προστασία της ανθρώπινης ζωής βρίσκεται πάνω από όλα», καταλήγει.

Ο πρώτος απολογισμός

Οκτώ νεκροί και 18 αγνοούμενοι είναι μέχρι στιγμής ο απολογισμός του ναυαγίου στα ανοικτά των ακτών της Κερύνειας.

Ο «πρωθυπουργός» Ουνάλ Ουστέλ ανακοίνωσε ότι 237 από τους 267 επιβάτες του σκάφους έχουν διασωθεί.

Ο Ουστέλ δήλωσε στον «Μπαϊράκ» ότι το πλοίο εκτελούσε το δρομολόγιο Κερύνεια-Τασούτζου και έστειλε σήμα SOS ζητώντας βοήθεια 15-20 λεπτά μετά την αναχώρησή του από το λιμάνι της Κερύνειας. Πρόσθεσε ότι, σύμφωνα με τις επιβεβαιωμένες πληροφορίες που έχουν λάβει μέχρι στιγμής, στο πλοίο επέβαιναν 259 επιβάτες και 8 μέλη πληρώματος, συνολικά 267 άτομα.