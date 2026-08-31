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Στις αρχές Σεπτεμβρίου αναμένεται να πραγματοποιηθεί η κρίσιμη συνάντηση της JCC Payments με τα μέλη του Συνδέσμου Τραπεζών Κύπρου ( Τράπεζα Κύπρου, Eurobank Ltd, Alpha Bank Cyprus, Ancoria Bank, Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος (Κύπρου) Λτδ, Κυπριακή Τράπεζα Αναπτύξεως (CDB Bank, Societe Gererale Cyprus, Οργανισμός Χρηματοδοτήσεως Στέγης). Σύμφωνα με πληροφορίες του Φιλελεύθερου, αντικείμενο της πρώτης ουσιαστικής συνάντησης, η αξιολόγηση τεχνικών και διαδικαστικών θεμάτων με στόχο τη δημιουργία του κυπριακού συστήματος άμεσων πληρωμών μέσω αριθμού κινητού τηλεφώνου, χωρίς τον αριθμό IBAN του πελάτη στα πρότυπα του ελληνικού IRIS. Tο project θα εφαρμόσει η JCC Payments μαζί με την ελληνική εταιρεία «Διατραπεζικά Συστήματα (ΔΙΑΣ)».

Tι σημαίνει αυτό στην πράξη και πως θα επηρεάσει τις καθημερινές συναλλαγές των τραπεζών, όταν θα γίνει, και υπολογίζεται περίπου το πρώτο τρίμηνο του 2027. Ο πελάτης μιας τράπεζας θα μπορεί να στέλνει χρήματα στον πελάτη μιας άλλης τράπεζας μόνο με τον αριθμό του κινητού, η πράξη θα ολοκληρώνεται σε σύντομο χρονικό διάστημα λίγων δευτερολέπτων, με αντίστοιχη ενημέρωση του δικαιούχου και του εντολέα για την επιτυχή ολοκλήρωσή της.

Η ευκολία στην καθημερινότητα

Η αλλαγή που προωθείται θα είναι περισσότερο εμφανής στις μικρές, καθημερινές συναλλαγές. Μεταφορά χρημάτων μεταξύ φίλων, εξόφληση ενός λογαριασμού, επιστροφή χρημάτων σε συγγενή ή πληρωμή μιας μικρής υποχρέωσης θα μπορούν να γίνονται από το κινητό, χωρίς ο αποστολέας να αναζητά τον τραπεζικό λογαριασμό του παραλήπτη μέσω του IBAN. Παράλληλα, η χρήση άμεσων πληρωμών μπορεί να περιορίσει την εξάρτηση από παραδοσιακούς τρόπους πληρωμής και να μειώσει το κόστος για συγκεκριμένες κατηγορίες συναλλαγών. Το μεγάλο στοίχημα, ωστόσο, θα είναι η μαζική υιοθέτηση από τις τράπεζες, τις επιχειρήσεις και τους καταναλωτές.

Στο επίκεντρο οι έλεγχοι και τα όρια

Στο τραπέζι της συνάντησης μεταξύ JCC και τραπεζών, που θα γίνει τις επόμενες ημέρες, η οποία θα είναι και η αρχική για να μπούνε στο τραπέζι θέματα επί της ουσίας, θα βρεθούν τα διαδικαστικά και τεχνικά ζητήματα, καθώς και οι επιμέρους λεπτομέρειες που θα πρέπει να καθοριστούν πριν από την έναρξη της υλοποίησης αυτού του μεγάλου project.

Ιδιαίτερη βαρύτητα αναμένεται να δοθεί στις δικλίδες ασφαλείας που θα πρέπει να ενσωματωθούν στο σύστημα, ώστε οι συναλλαγές να πραγματοποιούνται με ασφάλεια και να περιορίζονται οι κίνδυνοι λαθών, απάτης ή κακόβουλης χρήσης.

Θα πρέπει να ξεκαθαρίσει πόσο είναι το μέγιστο ποσό αποστολής από πελάτη μιας τράπεζας σε άλλη τράπεζα μόνο με τον αριθμό του κινητού, ποιοι θα είναι περιορισμοί και οι έλεγχοι ασφαλείας που θα γίνονται. Παράλληλα, θα πρέπει να καθοριστούν τυχόν ημερήσια ή άλλα όρια, οι διαδικασίες ταυτοποίησης του δικαιούχου, οι έλεγχοι για την αποτροπή απάτης, καθώς και οι μηχανισμοί που θα ενεργοποιούνται σε περίπτωση ύποπτης ή λανθασμένης συναλλαγής.

Παράλληλα, JCC και τράπεζες θα κληθούν να συμφωνήσουν σε ένα συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης, με τον σχεδιασμό να δείχνει προς το πρώτο τρίμηνο του 2027.

Η συνάντηση του Σεπτεμβρίου θεωρείται, επομένως, κομβική, καθώς από εκεί αναμένεται να ξεκαθαρίσουν οι τεχνικές προδιαγραφές, οι απαιτήσεις που θα πρέπει να καλύψουν οι τράπεζες και τα βήματα που απαιτούνται μέχρι την ενεργοποίηση της υπηρεσίας.

Εφόσον το χρονοδιάγραμμα που συζητείται οδηγήσει σε υλοποίηση μέσα στο πρώτο τρίμηνο του 2027, η Κύπρος θα κάνει ένα σημαντικό βήμα προς ένα νέο μοντέλο καθημερινών πληρωμών, με πιθανή προοπτική και για γρήγορες, φθηνές διασυνοριακές συναλλαγές με την Ελλάδα ή και με άλλες χώρες.