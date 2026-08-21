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Ξεκάθαρα θετική είναι η εικόνα των ξένων οίκων για τα τραπεζικά αποτελέσματα που ανακοινώθηκαν σε Κύπρο και Ελλάδα. Το μήνυμα που προκύπτει από τις αναλύσεις που δημοσιεύονται είναι ότι το πρώτο εξάμηνο ήταν καλύτερο από ό,τι φοβόταν η αγορά, ενώ το δεύτερο εξάμηνο αναμένεται να διατηρήσει υψηλή κερδοφορία, με μεγαλύτερη στήριξη πλέον από τα δάνεια και τις προμήθειες και όχι μόνο από τα επιτόκια.

Οι ξένοι οίκοι βλέπουν τρεις μεγάλες θετικές αλλαγές, επιστροφή στην αύξηση των καθαρών εσόδων από τόκους (NII), ισχυρή πιστωτική επέκταση που αντισταθμίζει την πίεση από τα χαμηλότερα επιτόκια και πολύ ισχυρή αύξηση των προμηθειών.

Οι καλύτερες αναθεωρήσεις κερδών για το 2026, με αρκετές τράπεζες να αναβαθμίζουν ή να ενισχύουν το guidance (πρόβλεψη), οδηγούν τους οίκους να βλέπουν περισσότερα θετικά παρά αρνητικά για το σύνολο του έτους. Η Morningstar DBRS και η Scope θεωρούν ότι οι τέσσερις ελληνικές συστημικές τράπεζες (Eurobank, Alpha, Πειραιώς, Εθνική) έχουν ισχυρά θεμελιώδη μεγέθη, καλή ποιότητα ενεργητικού και επαρκή κεφάλαια.

Η Scope, ειδικότερα, αναμένει περαιτέρω αύξηση των κερδών στο δεύτερο εξάμηνο, λόγω δανείων, προμηθειών, υψηλών περιθωρίων και ελεγχόμενου κόστους κινδύνου. Σε γενικές γραμμές, για το σύνολο του 2026 οι αναλυτές εκτιμούν ότι οι περισσότερες ή και όλες οι συστημικές τράπεζες θα πετύχουν τους στόχους τους, ορισμένες θα τους ξεπεράσουν, ενώ οι διανομές κερδών προς τους μετόχους θα παραμείνουν βασικό θέμα.

Εξίσου ισχυρά και ίσως πιο καθαρά από πλευράς οργανικής ποιότητας κερδών είναι τα αποτελέσματα της Τράπεζας Κύπρου, σύμφωνα με τους οίκους. Η Τράπεζα Κύπρου μπήκε στο δεύτερο εξάμηνο με πολύ ισχυρή αφετηρία: κέρδη €252 εκατ. στο πρώτο εξάμηνο, ROTE (Απόδοση Ενσώματων Ιδίων Κεφαλαίων) 18,8%, NPE ratio (δείκτης μη εξυπηρετούμενων δανείων) 1% και cost-to-income (δείκτης κόστους προς έσοδα) 36%.

Η διοίκηση προβλέπει ότι το cost-to-income θα παραμείνει κάτω από 40%, ενώ οι λειτουργικές δαπάνες του δεύτερου εξαμήνου αναμένονται γενικά σε επίπεδα αντίστοιχα με εκείνα του δεύτερου εξαμήνου του 2025. Το πιο σημαντικό μήνυμα είναι ότι το δεύτερο τρίμηνο ήταν ήδη ισχυρότερο από το πρώτο, με κέρδη €131 εκατ., γεγονός που δίνει καλή βάση για το υπόλοιπο του έτους.

Το επόμενο μεγάλο καταλυτικό γεγονός είναι τα αποτελέσματα εννεαμήνου που θα ανακοινώσει η Τράπεζα Κύπρου στις 5 Νοεμβρίου 2026. Αν διατηρηθεί η δυναμική του πρώτου εξαμήνου, το μήνυμα για το κλείσιμο του 2026 μπορεί να γίνει ακόμη πιο ισχυρό για τους μετόχους και τους πελάτες της.

Αν δούμε τη μεγάλη εικόνα σε σχέση με τις αναλύσεις που βλέπουν το φως της δημοσιότητας, δεν προμηνύεται κατάρρευση κερδών λόγω των επιτοκίων. Αντίθετα, οι ξένοι αναλυτές φαίνεται να στοιχηματίζουν ότι η ισχυρή πιστωτική επέκταση, οι προμήθειες και η καλή ποιότητα ενεργητικού θα αντισταθμίσουν σε μεγάλο βαθμό την πίεση στα επιτοκιακά έσοδα.

Η Morgan Stanley παραμένει θετική για τον ελληνικό κλάδο και, μετά τα αποτελέσματα του δεύτερου τριμήνου, συνέχισε να βλέπει ελκυστικές προοπτικές, με ιδιαίτερη προτίμηση στη Eurobank και σε άλλες επιλεγμένες ελληνικές τράπεζες. Αν η πιστωτική επέκταση συνεχιστεί, μπορεί να υπάρξουν νέες αναβαθμίσεις των εκτιμήσεων για τα κέρδη. Αυτό είναι ιδιαίτερα θετικό για Eurobank, Alpha και Πειραιώς, ενώ η Morgan Stanley έχει επισημάνει την ισχυρή δυναμική δανείων και καταθέσεων στον ελληνικό κλάδο.

Ο όμιλος Eurobank μπήκε στο δεύτερο εξάμηνο με ισχυρή δυναμική και, το σημαντικότερο, η αγορά βλέπει τη γεωγραφική διαφοροποίηση ως πλεονέκτημα. Για το σύνολο του 2026, το μεγάλο ερώτημα δεν είναι τόσο αν θα παραμείνει κερδοφόρος, αλλά πόσο από την ισχυρή ανάπτυξη των δανείων και των διεθνών δραστηριοτήτων θα περάσει σε νέες αναβαθμίσεις κερδών.