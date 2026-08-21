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Ένας πατέρας που είναι μονογονιός έκρινε ότι δεν ήταν σοβαρό ζήτημα να αφήσει την 11χρονη κόρη του μόνη της για δύο ολόκληρες ημέρες προκειμένου να ταξιδεύσει στο εξωτερικό για ιδιωτική υπόθεση. Η απίστευτη ιστορία διαδραματίζεται στην Πάφο και ήδη έχουν επέμβει Αστυνομία και Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας για να διασφαλίσουν την ομαλή διαβίωση της ανήλικης.

Το συμβάν περιήλθε εις γνώση των Αρχών χθες βράδυ, όταν σύμφωνα με τις πληροφορίες του «Φ» γείτονες της μονογονεικής οικογένειας ενημέρωσαν την Αστυνομία ότι το κοριτσάκι φαίνεται να είναι μόνο του χωρίς επίβλεψη στο σπίτι από το πρωί. Μέλη της Διεύθυνσης Πάφου που έφθασαν στη σκηνή εντόπισαν εντός της οικίας όντως την 11χρονη που ανέφερε ότι ήταν μόνη της και ότι ο πατέρας της έφυγε σε ταξίδι από την προηγούμενη μέρα.

Η Αστυνομία ενημέρωσε άμεσα για το πρωτοφανές αυτό γεγονός τις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας οι οποίες ανέλαβαν την προστασία και φροντίδα του παιδιού.

Παράλληλα η Αστυνομία άρχισε έρευνες για τις συνθήκες αναχώρησης του πατέρα και όπως διαπιστώθηκε αυτός αναμενόταν να επιστρέψει αεροπορικώς στο αεροδρόμιο Πάφου σήμερα το πρωί. Με την επιστροφή του πρόκειται να συλληφθεί και εναντίον του να σχηματισθεί υπόθεση για εγκατάλειψη ανηλίκου και έκθεση του σε κίνδυνο.

Οι έρευνες της Αστυνομίας συνεχίζονται.