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Μυστήριο που πυροδότησε δημόσια διαμάχη περιβάλλει τον θάνατο τουλάχιστον 18 ελεφάντων στο διάσημο εθνικό πάρκο Αμπροσέλι στη νότια Κένυα. Οι αρχές μιλούν για δηλητηρίαση από κυάνιο, μια εκδοχή που αμφισβητείται από τους δασοφύλακες και τις τοπικές κοινότητες, οι οποίοι υποδεικνύουν μια ακόμη άγνωστη ασθένεια που αυξάνει τους θανάτους των ζώων, αναφέρει το ισπανικό πρακτορείο Efe.

Από τις 24 Ιουνίου καταγράφονται περιστατικά με το τελευταίο πολύ πρόσφατα και τις δασικές αρχές να αναφέρονται σε αδιευκρίνιστα αίτια.

Η Υπηρεσία Άγριας Ζωής της Κένυας (KWS) ανέφερε τις τελευταίες εβδομάδες ότι οι εργαστηριακές εξετάσεις που διεξήχθησαν στις σορούς δείχνουν ενδείξεις δηλητηρίασης από ένα φυτοφάρμακο με συστατικά κυανίου που χρησιμοποιούνται στις καλλιέργειες της περιοχής.

Ωστόσο, οι ίδιοι οι αγρότες απορρίπτουν αυτήν την εξήγηση και αρνούνται τις δηλητηριάσεις, υποστηρίζοντας ότι άλλα άγρια ζώα, τα δικά τους ζώα τους και οι ίδιοι καταναλώνουν τα φρούτα από τις καλλιέργειες χωρίς κανένα πρόβλημα.

«Αυτό έχει διαψευσθεί από μια κυβερνητική υπηρεσία που παρακολουθεί τα παράσιτα και όλες τις χημικές ουσίες που χρησιμοποιούνται για τον ψεκασμό λαχανικών», αναφέρουν από την πλευρά τους αρχές που διαχειρίζονται το εθνικό πάρκο.

Από την πλευρά του, ο εκπρόσωπος της KWS, Ντάνκαν Τζούμα, δήλωσε ότι «σέβονται» αυτές τις αποκλίσεις που καταγράφονται με τα συμπεράσματά τους, τα οποία καθοδηγούνται «από επιστημονικά στοιχεία και αποτελέσματα έρευνας» και τα οποία δεν έχουν ακόμη ολοκληρωθεί.

Το εθνικό πάρκο, αναγνωρισμένο από την UNESCO, έχει μεγάλη σημασία για την τοπική κοινότητα τόσο ως «πολύτιμος θησαυρός» όσο και ως «πηγή εισοδήματος» για τις οικογένειες.

Η Κένυα κατέγραψε μια «ανησυχητική μείωση» του πληθυσμού αυτών των παχύδερμων μεταξύ 1979 και 1989 λόγω της λαθροθηρίας για ελεφαντόδοντο, η οποία μείωσε τον αριθμό τους από 170.000 σε 16.000 δείγματα, σύμφωνα με στοιχεία του KWS.

Το 1989, τα κράτη μέρη της Σύμβασης για το Διεθνές Εμπόριο Απειλούμενων Ειδών Άγριας Πανίδας και Χλωρίδας (CITES) συμπεριέλαβαν τον αφρικανικό ελέφαντα και απαγόρευσαν το διεθνές εμπόριο ελεφαντόδοντου.

Ωστόσο, αυτό δεν εμπόδισε τον αριθμό αυτών των ζώων στην Αφρική να μειωθεί κατά 60% τα τελευταία 50 χρόνια, γεγονός που οδήγησε στο να κηρυχθούν απειλούμενα.

Παρά ταύτα, το πάρκο Αμπροσέλι ένα από τα πιο δημοφιλή στην Κένυα, φιλοξενεί έναν πληθυσμό περίπου 1.500 ελεφάντων, σύμφωνα με το ερευνητικό πρόγραμμα του πάρκου, και έχει επιβιώσει, με μια «σταθερή» αύξηση των ελεφάντων του από τη δεκαετία του 1970.

ΚΥΠΕ