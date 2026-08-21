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Όσο το Τμήμα Φορολογίας ενισχύει τους ελέγχους του, τόσο περισσότερες επιχειρήσεις που παρανομούν πιάνει στην τσιμπίδα του. Συγκεκριμένα, από τους ελέγχους που διενήργησαν οι φοροθέτες σε επιχειρήσεις στις παραλιακές περιοχές, οι οποίες λόγω των θερινών διακοπών συγκεντρώνουν μεγάλο αριθμό επισκεπτών, διαπιστώθηκε ότι το 60% παρανομούσε.

Οι παραβάσεις σχετίζονται κυρίως με τη μη έκδοση νόμιμων αποδείξεων ή τιμολογίων προς τους πελάτες. Την ίδια ώρα, πολλές επιχειρήσεις συνεχίζουν να μην αποδέχονται πιστωτικές κάρτες ως μέσο πληρωμής.

Στοχευμένοι έλεγχοι

Οι έλεγχοι ήταν στοχευμένοι σε συγκεκριμένες κατηγορίες επιχειρήσεων, όπως θαλάσσιων σπορ και θαλάσσιων εκδρομών, καταστήματα πώλησης σουβενίρ, καθώς και χώρους εστίασης στην Πάφο, την Αγία Νάπα, τον Πρωταρά και τη Λάρνακα. Οι έλεγχοι εντάσσονται στο πλαίσιο εφαρμογής του εισπρακτικού μέτρου της σφράγισης επιχειρήσεων, το οποίο βρίσκεται σε ισχύ από τον περασμένο Ιούνιο. Τις τελευταίες δύο εβδομάδες, εξαιτίας και της αυξημένης τουριστικής κίνησης, οι φοροθέτες του Τμήματος Φορολογίας έχουν εντατικοποιήσει τους ελέγχους στις συγκεκριμένες επιχειρήσεις.

Καραδοκούσαν οι φοροθέτες

Σύμφωνα με πληροφορίες του «Φ», τη συγκεκριμένη περίοδο διενεργήθηκαν πέραν των 100 αιφνιδιαστικών ελέγχων, κατά τους οποίους διαπιστώθηκε ότι 60 επιχειρήσεις, μετά την πώληση προϊόντων ή την παροχή υπηρεσιών, δεν εξέδιδαν αποδείξεις στους πελάτες τους.

Λειτουργοί του Τμήματος Φορολογίας καραδοκούσαν έξω από τις επιχειρήσεις και, αφού οι πελάτες ολοκλήρωναν τις συναλλαγές, τους προσέγγιζαν ζητώντας να τους παρουσιάσουν τα τιμολόγια ή τις αποδείξεις που είχαν λάβει. Κατά τους ελέγχους διαπιστώθηκε ότι η πλειονότητα των επιχειρήσεων που παρανομούσαν δεν εξέδιδε αποδείξεις στους πελάτες.

Υπήρχαν επίσης περιπτώσεις κατά τις οποίες επιχειρήσεις έδιναν στους πελάτες τιμολόγια με ποσά διαφορετικά από την πραγματική αξία της συναλλαγής. Παράλληλα, οι φοροθέτες έλαβαν παράπονα από φορολογούμενους ότι κάποιες επιχειρήσεις, όταν επρόκειτο για μικρές αγορές, δεν αποδέχονταν πληρωμές με πιστωτικές κάρτες. Επιπρόσθετα, υπήρξαν περιπτώσεις όπου επιχειρήσεις δέχονταν πληρωμές μόνο με μετρητά, αποκρύβοντας με αυτόν τον τρόπο εισοδήματα από το κράτος, προκειμένου να αποφύγουν τη φορολόγηση.

Προειδοποιητικές επιστολές

Οι φοροθέτες έδωσαν στις επιχειρήσεις που παρανομούσαν την πρώτη προειδοποιητική επιστολή, παρέχοντάς τους περιθώριο δεκαπέντε ημερών για να συμμορφωθούν. Εάν συνεχίσουν να παρανομούν, τους δίνεται δεύτερη προειδοποιητική επιστολή, με νέα προθεσμία δεκαπέντε ημερών. Εάν και μετά τη δεύτερη προειδοποίηση οι επιχειρήσεις εξακολουθούν να παρανομούν, τους δίνεται πίστωση άλλων πέντε ημερών για να συμμορφωθούν.

Όταν παρέλθουν και οι τρεις προθεσμίες, οι λειτουργοί του Τμήματος Φορολογίας θα προχωρούν στη σφράγιση των υποστατικών των επιχειρήσεων. Η σφράγιση θα αίρεται όταν επέλθει συμμόρφωση των φορολογουμένων, με την έκδοση σχετικού πιστοποιητικού από τον Έφορο Φορολογίας. Εάν οι φορολογούμενοι συνεχίσουν να μη συμμορφώνονται, ο Έφορος έχει δικαίωμα να σφραγίσει τα υποστατικά της επιχείρησης για περίοδο που δεν θα υπερβαίνει τις 20 ημέρες.

Άμεση συμμόρφωση

Πάντως, κατά το σαφάρι ελέγχων που πραγματοποίησαν οι φοροθέτες, εκείνο που τους έκανε εντύπωση ήταν η άμεση συμμόρφωση των πρώτων επιχειρήσεων στις οποίες επιδόθηκαν προειδοποιητικές επιστολές τον περασμένο μήνα. Τον Ιούλιο, λειτουργοί του Τμήματος, όταν άρχισαν τους ελέγχους για την εφαρμογή του μέτρου της σφράγισης, διαπίστωσαν ότι 15 επιχειρήσεις από τις 30 που ελέγχθηκαν παρανομούσαν.

Πριν από μερικές ημέρες, οι φοροθέτες επέστρεψαν στις συγκεκριμένες επιχειρήσεις, διαπιστώνοντας ότι πλέον είχαν σταματήσει να παρανομούν. Συγκεκριμένα, εκδίδουν αποδείξεις και αποδέχονται πληρωμές με κάρτες. Αρμόδια πηγή δήλωσε στον «Φ» ότι οι λειτουργοί του Τμήματος θα ελέγχουν συχνά τις επιχειρήσεις, ώστε να μην υποπίπτουν εκ νέου σε φορολογικές παραβάσεις.

Επίσης, μας λέχθηκε ότι οι πολίτες συνεργάζονται άψογα με τους φοροθέτες, γεγονός που ενισχύει τις προσπάθειές τους για αντιμετώπιση φαινομένων φοροδιαφυγής και φοροαποφυγής.

Στο στόχαστρο οι μεγαλοφειλέτες

Σε δεύτερο στάδιο, το Τμήμα θα εφαρμόσει το μέτρο της σφράγισης επιχειρήσεων και για φορολογικές οφειλές πέραν των €20 χιλ. Ήδη έχει ετοιμαστεί σχετικός κατάλογος, ο οποίος περιλαμβάνει 500 επιχειρήσεις που χρωστούν φορολογίες πέραν του €1 εκατ.

Τις επόμενες εβδομάδες, οι συγκεκριμένες επιχειρήσεις θα μπουν στο στόχαστρο του Τμήματος, με στόχο το κράτος να εισπράξει τις φορολογίες που του οφείλονται. Υπενθυμίζεται ότι, πέραν των πιο πάνω παραβάσεων, από την 1η Ιανουαρίου 2027 το φοροεισπρακτικό μέτρο της σφράγισης επιχειρήσεων θα εφαρμόζεται και για τη μη υποβολή φορολογικών δηλώσεων, δηλώσεων ΦΠΑ και δηλώσεων παρακρατήσεων φόρων και εισφορών.

Το Τμήμα Φορολογίας έδωσε περιθώριο ενός έτους στους φορολογούμενους για να διευθετήσουν τις φορολογικές τους υποχρεώσεις και να υποβάλουν τις εκπρόθεσμες φορολογικές δηλώσεις.