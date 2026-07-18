Ξεπέρασε κάθε ρεκόρ, το 2025, η επιστροφή φόρων προς τους φορολογούμενους. Συγκεκριμένα, εμβάστηκε στους τραπεζικούς λογαριασμούς περισσότερων από 148 χιλ. φορολογουμένων ποσό ύψους €852,6 εκατ. Μάλιστα, το 2025 το ύψος των επιστροφών φόρων ήταν αυξημένο κατά €164,6 εκατ. σε σχέση με το 2024, οι οποίες ήταν €688 εκατ. Το 2023 οι φόροι που επιστράφηκαν ανήλθαν σε €626,3 εκατ.

Οι επιστροφές φορολογιών αφορούν ΦΠΑ, φόρο εισοδήματος, καθώς και έκτακτη εισφορά για την άμυνα από τόκους, για άτομα με μεικτό εισόδημα €12 χιλ.

Σημειώνεται ότι η ραγδαία αύξηση των επιστροφών φορολογιών οφείλεται στην εκκαθάριση των καθυστερημένων υποθέσεων από το Τμήμα Φορολογίας, στη λειτουργία του Tax For All (TFA), αλλά και στην αλλαγή της ευρωπαϊκής οδηγίας.

Με την εφαρμογή του ενιαίου μηχανογραφικού συστήματος έχουν επιταχυνθεί οι διαδικασίες εξέτασης των αιτήσεων επιστροφής ΦΠΑ.

Παράλληλα, τα τελευταία χρόνια, με την τροποποίηση της νομοθεσίας, έχει θεσμοθετηθεί η επιστροφή φόρων μόνο στις περιπτώσεις κατά τις οποίες υπάρχει συμμόρφωση με όλα τα είδη φόρου και με όλες τις υποχρεώσεις που προκύπτουν, όπως η εγγραφή, η υποβολή δηλώσεων και η καταβολή φόρου. Με την αλλαγή της διαδικασίας, τα κονδύλια για επιστροφές φόρων περιλαμβάνονται στον προϋπολογισμό εσόδων του Τμήματος, με αποτέλεσμα να μην υπάρχουν πλέον περιορισμοί στην έγκαιρη επιστροφή του ΦΠΑ.

Σύμφωνα με το Τμήμα Φορολογίας, η εναρμονιστική κίνηση της ένταξης των κονδυλίων επιστροφών ως θετικών μεγεθών στον Προϋπολογισμό Εσόδων είχε ως αποτέλεσμα να μην υπάρχουν πρακτικοί περιορισμοί που να εμποδίζουν την έγκαιρη επιστροφή, τουλάχιστον του ΦΠΑ, στα υποκείμενα στον φόρο πρόσωπα.

Στα €775 εκατ. οι επιστροφές ΦΠΑ

Σύμφωνα με στοιχεία του Τμήματος Φορολογίας, οι πραγματικές επιστροφές ΦΠΑ για το 2025 ανήλθαν στα €775 εκατ., ενώ το 2024 είχαν επιστραφεί €579,9 εκατ. Σημειώνεται ότι τα ποσά των επιστροφών συμπεριλαμβάνουν και συμψηφισμούς. Συγκεκριμένα, πέρσι πραγματοποιήθηκαν εμβάσματα σε τραπεζικούς λογαριασμούς ή αποστάλθηκαν επιταγές ύψους €702,8 εκατ.

Επίσης, ποσό €11,1 εκατ. αφορούσε συμψηφισμούς με άλλα κυβερνητικά τμήματα και €40,7 εκατ. συμψηφισμούς με άμεσους φόρους. Εξάλλου, ποσό €19,4 εκατ. αφορούσε μεταφορές μεταξύ φορολογουμένων προσώπων και ΦΠΑ, επιβλήθηκαν πρόστιμα ύψους €345, ενώ πραγματοποιήθηκαν εμβάσματα €779,1 χιλ. στο εξωτερικό.

Χαμηλότερες οι επιστροφές φόρου εισοδήματος

Όσον αφορά τις επιστροφές φόρου εισοδήματος, το 2025 ανήλθαν σε €77,5 εκατ. και ήταν μειωμένες σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά, όταν είχαν αγγίξει τα €108 εκατ. Το 2024 επιστράφηκαν φόροι σε 296.669 φορολογουμένους. Συγκεκριμένα, το ποσό των €77,5 εκατ. επιστράφηκε σε 147.750 φορολογουμένους. Από αυτούς, 9.699 ήταν αυτοεργοδοτούμενοι και διευθυντές, οι οποίοι έλαβαν ποσό €3,8 εκατ., 132.585 ήταν μισθωτοί και συνταξιούχοι, που έλαβαν €37 εκατ., και 5.466 ήταν νομικά πρόσωπα, τα οποία έλαβαν επιστροφή φόρου €36,6 εκατ.

Σύμφωνα με το Τμήμα Φορολογίας, η διεκπεραίωση των καθυστερημένων υποθέσεων συνεχίζει να διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στην πρόοδο της εκκαθάρισης φορολογιών, τόσο ως προς τον αριθμό των φορολογιών όσο και ως προς το ύψος του ποσού των επιστροφών φόρου εισοδήματος. Παράλληλα, τονίζει πως «έχοντας εκκαθαρίσει κατά τα προηγούμενα χρόνια το μεγαλύτερο μέρος των δηλώσεων ατόμων και εταιρειών, συνεχίζεται η εκκαθάριση των εναπομεινάντων πιο πρόσφατων φορολογικών ετών».

Και η εισφορά για την άμυνα

Τέλος, άλλοι 356 φορολογούμενοι έλαβαν επιστροφή έκτακτης εισφοράς για την άμυνα από τόκους, συνολικού ύψους €39,3 χιλ. Η επιστροφή έκτακτης εισφοράς για την άμυνα από τόκους αφορά φυσικά πρόσωπα με μεικτό ετήσιο εισόδημα μέχρι €1 χιλ. Κατά το 2025 επιβλήθηκαν συνολικά 26.018 φορολογίες άμυνας. Το 2024 επιστράφηκε σε 1.358 φορολογουμένους έκτακτη εισφορά για την άμυνα ύψους €189,8 χιλ.