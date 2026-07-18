Εναλλακτικά σενάρια εξετάζει το Υπουργείο Οικονομικών, μετά την απόφαση της Βουλής να βάλει στο ψυγείο το πακέτο νομοσχεδίων με το οποίο αλλάζει η διαδικασία προσλήψεων στο Δημόσιο και, παράλληλα, αναστέλλεται η διεξαγωγή των γραπτών κυβερνητικών εξετάσεων για το 2026.

Σύμφωνα με πληροφορίες του «Φ», το Υπουργείο Οικονομικών προετοιμάζεται ώστε να είναι έτοιμο να αντιδράσει, είτε η Βουλή εγκρίνει, είτε δεν εγκρίνει τα νομοθετήματα. Όπως πληροφορούμαστε, το αρμόδιο υπουργείο επεξεργάζεται την προώθηση των καταλόγων με τις θέσεις που θα ανοίξουν το 2027, έτσι ώστε, όταν το Κοινοβούλιο επαναρχίσει τις εργασίες του το φθινόπωρο, να έχει ενώπιόν του όλες τις επιλογές.

Συγκεκριμένα, εάν η Βουλή δεν εγκρίνει εντός Σεπτεμβρίου την αναστολή της διεξαγωγής των κυβερνητικών εξετάσεων και τη νέα διαδικασία προσλήψεων, το Υπουργείο Οικονομικών θα ενεργοποιήσει αμέσως όλες τις διαδικασίες για τη διεξαγωγή των εξετάσεων.

Δηλαδή, θα προωθήσει στο Υπουργικό Συμβούλιο τους καταλόγους με τις θέσεις που θα ανοίξουν στην κρατική μηχανή. Στη συνέχεια, θα τους καταθέσει στη Βουλή, ώστε να εξεταστούν άμεσα από την κοινοβουλευτική Επιτροπή Θεσμών και να οδηγηθούν στην Ολομέλεια προς έγκριση. Ακολούθως, οι θέσεις θα δημοσιευθούν και θα προκηρυχθούν οι εξετάσεις, οι οποίες θα πρέπει να πραγματοποιηθούν πριν από το τέλος του χρόνου. Σημειώνεται ότι το Κοινοβούλιο δεν έχει δικαίωμα να προχωρήσει σε οποιαδήποτε τροποποίηση των σχετικών καταλόγων.

Παρανομεί το κράτος;

Πάντως, η προώθηση των καταλόγων με τις θέσεις στη Βουλή θα είναι εκπρόθεσμη, γεγονός που σημαίνει ότι η Κυβέρνηση θα παραβιάσει το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο.

Βάσει του νόμου, κάθε έτος κατατίθενται προς έγκριση στη Βουλή των Αντιπροσώπων, τουλάχιστον τέσσερις μήνες πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής των γενικών γραπτών εξετάσεων, οι κατάλογοι των θέσεων για τις οποίες διεξάγονται οι εξετάσεις. Συνεπώς, όπως όλα δείχνουν, δεν θα τηρηθούν τα χρονοδιαγράμματα που προβλέπει ο νόμος, με αποτέλεσμα τόσο η κατάθεση των καταλόγων όσο και η διεξαγωγή των κυβερνητικών εξετάσεων να γίνουν με καθυστέρηση.

Η στάση της Κυβέρνησης, αλλά και τα ασφυκτικά χρονοδιαγράμματα που έθεσε για το συγκεκριμένο θέμα, ενόχλησαν ιδιαίτερα τα κόμματα. Μάλιστα, το θέμα τέθηκε στη σύσκεψη των αρχηγών ή εκπροσώπων των κομμάτων στη Βουλή. Επιστολές προς τον Υπουργό Οικονομικών Μάκη Κεραυνό απέστειλαν τόσο η Πρόεδρος της Βουλής Αννίτα Δημητρίου όσο και ο πρόεδρος της κοινοβουλευτικής Επιτροπής Θεσμών Δημήτρης Δημητρίου. Με την επιστολή της, η Πρόεδρος της Βουλής εξέφρασε τη δυσαρέσκειά της, τονίζοντας ότι η Κυβέρνηση δεν μπορεί να απαιτεί την έγκριση ενός τόσο σοβαρού και σημαντικού νομοθετήματος μέσα σε στενά χρονικά περιθώρια. Παράλληλα, κάλεσε τον αρμόδιο υπουργό να συμμορφωθεί με τη νομοθεσία και να καταθέσει τους σχετικούς καταλόγους στη Βουλή.

Η επιμονή της Κυβέρνησης

Αρμόδια πηγή, μιλώντας στον «Φ», ανέφερε ότι ο λόγος για τον οποίο το υπουργείο δεν προώθησε ακόμη τους σχετικούς καταλόγους στη Βουλή ήταν η προώθηση της κυβερνητικής πρότασης για βελτίωση της διαδικασίας πλήρωσης θέσεων από το 2027.

Όπως μας λέχθηκε, εάν το Υπουργείο Οικονομικών κατέθετε στη Βουλή τους σχετικούς καταλόγους με τις θέσεις και άρχιζε η διαδικασία διεξαγωγής των κυβερνητικών εξετάσεων, η επίλυση του προβλήματος με τις στρεβλώσεις στις προσλήψεις θα μεταφερόταν στο 2028.

Στις προτεραιότητες της Επ. Οικονομικών

Με την επανέναρξη των εργασιών της Βουλής, τα συγκεκριμένα νομοσχέδια θα είναι μεταξύ των πρώτων που θα τεθούν στο μικροσκόπιο των μελών της Επιτροπής Οικονομικών. Η Επιτροπή θα τα εξετάσει σε βάθος, ώστε να περιληφθούν οι απαιτούμενες ασφαλιστικές δικλίδες. Μεταξύ άλλων, τα νομοσχέδια προβλέπουν ότι οι γενικές γραπτές εξετάσεις για την πλήρωση θέσεων εισδοχής θα διεξάγονται μετά την προκήρυξη των κενών θέσεων, ώστε η διαδικασία να είναι στοχευμένη και ευθυγραμμισμένη με τις ανάγκες των υπηρεσιών.

Επίσης, τα εξεταζόμενα θέματα θα σχετίζονται με τις θέσεις που πρόκειται να πληρωθούν, οι κενές θέσεις θα δημοσιεύονται κατά το πρώτο δίμηνο του έτους και οι κατάλογοι θέσεων δεν θα κατατίθενται στη Βουλή. Οι θέσεις για τις οποίες δικαιολογείται η διεξαγωγή ειδικής γραπτής εξέτασης από την οικεία Συμβουλευτική Επιτροπή, για τεκμηριωμένους λόγους που αφορούν τις ιδιαιτερότητες και τις δυσκολίες πλήρωσής τους, θα καθορίζονται με Διάταγμα του Υπουργικού Συμβουλίου. Το Διάταγμα θα εκδίδεται εντός Δεκεμβρίου του έτους που προηγείται της προκήρυξης των κενών θέσεων.

Η Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας, μετά τον καταρτισμό καταλόγου υποψηφίων για κάθε διαδικασία πλήρωσης θέσεων, στον οποίο θα περιλαμβάνονται οι επιτυχόντες στη γραπτή εξέταση που κατέχουν τα απαιτούμενα προσόντα, θα καλεί τους υποψηφίους που διεκδικούν περισσότερες από μία θέσεις να δηλώνουν σειρά προτίμησης. Σε περίπτωση διορισμού τους στην πρώτη επιλογή, θα διαγράφονται από τους υπόλοιπους καταλόγους.

Παράλληλα, με τα νομοσχέδια αυξάνονται οι μονάδες μοριοδότησης της αξιολόγησης του οικείου προϊσταμένου από 0–5 σε 0–15, κατά την προφορική εξέταση ενώπιον της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας. Οι αρμόδιες αρχές θα υποβάλλουν τις προτάσεις τους στην Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας για την πλήρωση θέσεων εντός δύο μηνών από τη δημιουργία ή την κένωσή τους, ενώ η δημοσίευσή τους στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας θα γίνεται κατά το πρώτο δίμηνο κάθε έτους. Τα νομοσχέδια προβλέπουν, επίσης, την αναβολή των κυβερνητικών εξετάσεων για το 2026.