Σε μείζον ζήτημα αντιπαράθεσης μεταξύ Εκτελεστικής και Νομοθετικής Εξουσίας εκτυλίσσεται το νομοθετικό πακέτο με τη αλλαγή της διαδικασίας των προσλήψεων στο Δημόσιο και με την παράλληλα κατάργηση των γραπτών κυβερνητικών εξετάσεων για το 2026.

Ο Υπουργός Οικονομικών Μάκης Κεραυνός, με απαντητική επιστολή του προς τον πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Θεσμών και βουλευτή του ΔΗΣΥ Δημήτρη Δημητρίου, ξεκαθαρίζει πως δεν πρόκειται το Υπουργείο Οικονομικών να καταθέσει στη Βουλή τους κατάλογους με τις θέσεις που θα ανοιχθούν στην κρατική μηχανή, καθώς η Κυβέρνηση δεν πρόκειται να διεξάγει τις γραπτές κυβερνητικές εξετάσεις φέτος.

Η απάντηση του Υπουργού Οικονομικών στην επιστολή του κ. Δημητρίου -που του ζητούσε να καταθέσει τους καταλόγους πριν τις διακοπές της Βουλής- ήταν άμεση. Η τελευταία προγραμματισμένη συνεδρία της Ολομέλειας της Βουλής έχει καθοριστεί για τις 9 Ιουλίου, συνεπώς σε λιγότερο από επτά ημέρες το θέμα θα πρέπει να ξεκαθαρίσει.

Υπουργός Οικονομικών: Υπάρχει χρόνος

Σύμφωνα με πληροφορίες του «Φ», ο Υπουργός Οικονομικών στην επιστολή του προς τη Βουλή σημειώνει πως υπάρχει χρόνος για την εξέταση, συζήτηση και έγκριση του νομοθετικού πακέτου για τις προσλήψεις και τις εξετάσεις. Παράλληλα, κάνει μνεία στην καλή συνεργασία που έχει η Βουλή και συγκεκριμένα η κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών με το Υπουργείο Οικονομικών.



Χθες, το θέμα συζητήθηκε εκτενώς στην κοινοβουλευτική Επιτροπή Θεσμών, η οποία έχει την αρμοδιότητα εξέτασης των σχετικών καταλόγων. Μάλιστα, τα μέλη της Επιτροπής Θεσμών επέμειναν στην κατάθεση των καταλόγων με τις θέσεις που θα ανοιχθούν το 2027, ενώ κάποιοι βουλευτές υποστήριξαν πως είναι παράνομη ενέργεια από πλευράς του Υπουργείου Οικονομικών η μη προώθηση των καταλόγων.

Παράλληλα, παρέπεμψαν το θέμα στην σημερινή συνεδρία της σύσκεψης των Αρχηγών ή Εκπροσώπων των κομμάτων, κατά την οποία θα ληφθούν οι τελικές αποφάσεις για τον χειρισμό του θέματος.

Υπενθυμίζεται πως την περασμένη Δευτέρα τα μέλη της κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών, ενώπιον της οποίας βρίσκονται τα νομοσχέδια, αποφάσισαν να μεταθέσουν για το φθινόπωρο τη συζήτηση τους, λόγω των στενών χρονικών περιθωρίων που έχουν ενώπιον τους.

Βάσει του νόμου, κάθε έτος κατατίθενται στη Βουλή των Αντιπροσώπων για έγκριση, τουλάχιστον τέσσερις μήνες πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής των γενικών γραπτών εξετάσεων, κατάλογοι θέσεων για τις οποίες διεξάγονται οι γενικές γραπτές εξετάσεις και κατάλογοι για τις αντίστοιχες κατηγορίες θέσεων για τις οποίες διεξάγονται ειδικές γραπτές εξετάσεις, ξεχωριστές για κάθε θέση, από την οικεία Συμβουλευτική Επιτροπή, που περιλαμβάνουν ειδικό θέμα, ανάλογα με τις ειδικές γνώσεις που απαιτούνται και τα εξειδικευμένα καθήκοντα των συγκεκριμένων θέσεων.

Οι γενικές γραπτές εξετάσεις διεξάγονται το τελευταίο τετράμηνο κάθε έτους, σε ημερομηνία και τόπο που καθορίζει η Ειδική Επιτροπή.