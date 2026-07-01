ΜΕΤΑ την απόφαση της Βουλής να μεταθέσει για το φθινόπωρο τη συζήτηση του νομοθετικού πακέτου, που κατέθεσε το Υπουργικό Συμβούλιο, με το οποίο θα αλλάξει η διαδικασία των προσλήψεων σε θέσεις εισδοχής στο Δημόσιο και παράλληλα μέσω αυτής της ρύθμισης να καταργηθούν οι γραπτές κυβερνητικές εξετάσεις, οι σχεδιασμοί ανατρέπονται. Οι αλλαγές φρενάρονται και οι όποιες μεταρρυθμίσεις παγώνουν. Ελπίζουμε για λίγο καιρό, να είναι προσωρινή η αναβολή και μέχρι το φθινόπωρο να τελειώσει το όλο θέμα.

Η ΤΩΡΙΝΗ διαδικασία, που ισχύει για χρόνια, είναι χρονοβόρα και εν πολλοίς αντί- παραγωγική. Σημειώνεται συναφώς ότι στο ρεπορτάζ του «Φιλελεύθερου», κυβερνητική πηγή, αναφερόμενη στην αλλαγή του συστήματος, υπέδειξε ότι οι γραπτές εξετάσεις είναι γενικές για όλους τους υποψηφίους και δεν καλύπτουν εξειδικευμένα τις ανάγκες κάθε τμήματος. Όπως ανέφερε, δεν νοείται ένα υπουργείο να θέλει, για παράδειγμα, οικονομολόγους ή γιατρούς ή πολιτικούς μηχανικούς και τελικά να υποχρεώνεται να προσλαμβάνει νομικούς ή περιβαλλοντολόγους, επειδή απλά πέρασαν τις κυβερνητικές εξετάσεις!

ΚΑΤΙ άλλο, που επίσης είναι αντί- παραγωγικό και εν πολλοίς χωρίς στόχευση, θεωρείται το γεγονός πως με το υφιστάμενο σύστημα, οι εξετάσεις έχουν ισχύ για ένα χρόνο, ενώ μέχρι να ανοιχθούν νέες θέσεις χρειάζονται έως και δύο χρόνια, με αποτέλεσμα οι υποψήφιοι που πέρασαν τις εξετάσει, να υποχρεούνται να παρακαθήσουν εκ νέου σε εξετάσεις!

ΕΙΝΑΙ σαφές πως με το νέο νομοθετικό πλαίσιο τα υπουργεία θα πρέπει να δηλώνουν τις ανάγκες τους μεταξύ Ιανουαρίου και Φεβρουαρίου, ενώ κάθε υπουργείο θα διεξάγει τις δικές του εξετάσεις για εξειδικευμένα θέματα που σχετίζονται με τις θέσεις και τις ανάγκες του. Αυτή η πρακτική θα είναι στοχευμένη σε ό,τι αφορά τη στελέχωση των διαφόρων υπηρεσιών.

ΠΡΟΦΑΝΩΣ και η Βουλή επικαλείται την πίεση του χρόνου. Το γεγονός ότι σύντομα οι εργασίες της Βουλής θα κλείσουν για τις καλοκαιρινές διακοπές. Μπορούν να επικαλεστούν στο κοινοβούλιο και το γεγονός ότι η κυβερνητική πρόταση κατατέθηκε τον περασμένο Απρίλιο, στο παρά πέντε, δηλαδή, πριν το κοινοβούλιο αυτοδιαλυθεί για τις βουλευτικές εκλογές του Μαΐου.

ΠΟΛΛΑ μπορούν να ειπωθούν, ωστόσο, εάν το ζητούμενο είναι να αλλάξει η διαδικασία, καθώς έχει στρεβλώσεις, τότε τρόπος υπάρχει ώστε να ξεπερασθούν οι δυσκολίες, να υπάρξει επίσπευση. Εκτός, βέβαια, εάν υπάρχουν διαφωνίες επί της ουσίας της πρότασης, οπότε και υπάρχουν λόγοι για την καθυστέρηση.