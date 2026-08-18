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Η ΚΥΠΡΙΑΚΗ Δημοκρατία δεν είναι μόνο το κοινό μας σπίτι, το κράτος μας, αλλά ο βασικός πυλώνας επιβίωσής μας σ’ αυτόν τον τόπο. Γι’ αυτό και η διατήρηση και ενίσχυσή της αποτελούν μονόδρομο.

ΟΠΩΣ είναι γνωστό, η 16η Αυγούστου είναι η επέτειος της υπογραφής, σε επίσημη τελετή, της ανεξαρτησίας του κράτους της Κύπρου, της Κυπριακής Δημοκρατίας. Την περασμένη Κυριακή συμπληρώθηκαν 66 χρόνια από τότε.

ΓΙΑ την ιστορία να αναφέρουμε πως η υπογραφή έγινε σε επίσημη τελετή στη Βουλή των Αντιπροσώπων, τα μεσάνυχτα της 15ης προς τη 16η Αυγούστου του 1960. Υπέγραψαν, ο τελευταίος Βρετανός Κυβερνήτης της Κύπρου, Χιου Φουτ, μαζί με τον Πρώτο Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Αρχιεπίσκοπο Μακάριο Γ’, και τον Αντιπρόεδρο, Φαζίλ Κουτσιούκ. Το δε Σύνταγμα τέθηκε σε εφαρμογή στις 16 Αυγούστου 1960.

ΤΟ Κράτος μας, η Κυπριακή Δημοκρατία, όπως συναφώς ανέφερε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, «είναι η σημαντικότερή μας κατάκτηση. Ο σεβασμός, η προστασία και η συνεχής αναβάθμιση της υπόστασής της, καθώς και η ενίσχυση όλων των παραγόντων ισχύος της, τόσο στο εσωτερικό όσο και σε διεθνές επίπεδο, αποτελούν ύψιστη μας προτεραιότητα»

ΠΑΡΑ τα προβλήματα, τις συνεχείς υπονομεύσεις, τις τρικλοποδιές που δέχεται, η Κυπριακή Δημοκρατία διαθέτει στρατηγική προίκα. Αυτή την προίκα επιδιώκουν να υφαρπάξουν διάφοροι τρίτοι, με πρώτη την κατοχική Τουρκία. Διαθέτει πολιτικά και στρατηγικά πλεονεκτήματα, τα οποία ενισχύθηκαν τόσο με τις δραστηριότητες στο ενεργειακό πεδίο όσο και με τις συνεργασίες με χώρες της περιοχής, μέσα από τα γνωστά τριμερή σχήματα. Αλλά και με άλλες συνεργασίες σε διάφορα επίπεδα.

Η ΚΥΠΡΙΑΚΗ Δημοκρατία είναι γεωγραφικά και στρατηγικά το ευρωπαϊκό άκρο, η χώρα- γέφυρα μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Μέσης Ανατολής, με την ευρύτερη περιοχή.

Η ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, άντεξε παρά τις μεγάλες προσπάθειες των διαφόρων δυνάμεων και υπερδυνάμεων να τη διαλύσουν. Κι όχι μόνο άντεξε αλλά προχωρά μπροστά.

ΛΑΘΗ έγιναν. Λανθασμένοι χειρισμοί υπήρξαν, υποβαθμίσθηκαν κίνδυνοι και δεν υπολογίσθηκαν σωστά οι γεωπολιτικές εξελίξεις. Έχει σημασία να παραδεχόμαστε τα λάθη, να τα αναλύουμε για να μην τα επαναλαμβάνουμε. Μόνο έτσι μπορούμε να προχωρήσουμε μπροστά.

ΑΠΟ το 1974 και εντεύθεν, μετά δηλαδή την τουρκική εισβολή, έγινε περισσότερο αντιληπτό ότι το κράτος μας είναι το μοναδικό όχημα για το μέλλον μας. Και οφείλουμε συνεχώς να το υπερασπιζόμαστε, να το ενισχύουμε, αναβαθμίζουμε.