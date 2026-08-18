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Νέα στοιχεία για τις τελευταίες στιγμές της Χέιντεν Πανετιέρ έρχονται στο φως μία ημέρα μετά την είδηση του θανάτου της, καθώς οι Αρχές συνεχίζουν να διερευνούν τις συνθήκες υπό τις οποίες έφυγε από τη ζωή η 36χρονη ηθοποιός.

Υπενθυμίζεται ότι η πρωταγωνίστρια των σειρών «Heroes», «Nashville» και «Scream» εντοπίστηκε νεκρή το απόγευμα της Κυριακής σε διαμέρισμα στο Γκρίνβιλ της Νότιας Καρολίνας.

Η κλήση στο 911

Σύμφωνα με στοιχεία από την κλήση στο 911 που δημοσιοποιήθηκαν, το περιστατικό αναφέρθηκε στις 13:51, με τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης να ενημερώνονται για μια γυναίκα που δεν ανταποκρινόταν.

Σε ηχητικό της επικοινωνίας με το κέντρο επιχειρήσεων, γίνεται αναφορά ότι η ηθοποιός υπέστη καρδιακή ανακοπή, ενώ λίγο αργότερα ακούγεται αναφορά σε πιθανή υπερβολική δόση στο σημείο. Όταν έφτασαν οι αστυνομικοί και οι διασώστες, επιχείρησαν να τη σώσουν πραγματοποιώντας καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση.

Παρά τις προσπάθειες, η Χέιντεν Πανετιέρ διαπιστώθηκε νεκρή στις 14:32, περίπου 40 λεπτά μετά την πρώτη κλήση.

Η Αστυνομία του Γκρίνβιλ ανακοίνωσε ότι την κλήση έκανε ένας γνωστός της ηθοποιού, ο οποίος ήταν εκείνος που την εντόπισε χωρίς τις αισθήσεις της.

«Κατά την άφιξή τους παρασχέθηκε ιατρική βοήθεια, ωστόσο το άτομο, που αργότερα αναγνωρίστηκε ως Χέιντεν Πανετιέρ, διαπιστώθηκε νεκρό στο σημείο», ανέφερε η αστυνομία.

Η τελευταία ανάρτηση της έγινε στις 27 Ιουλίου. Η ηθοποιός είχε μοιραστεί μια ασπρόμαυρη φωτογραφία μαζί με σκηνοθέτη και φωτογράφο Ράνταλ Σλάβιν

Οι αρχές τόνισαν ότι η προκαταρκτική έρευνα δεν έχει δείξει ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας, ενώ η υπόθεση παραμένει ανοιχτή.

Η επίσημη αιτία θανάτου δεν έχει ακόμη ανακοινωθεί, καθώς αναμένονται τα αποτελέσματα των επιπλέον εξετάσεων.

Το φάρμακο που εντοπίστηκε

Σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδόθηκαν από αμερικανικά μέσα, στο διαμέρισμα βρέθηκε επίσης Narcan, ένα ρινικό φάρμακο που χρησιμοποιείται για την αντιμετώπιση υπερβολικής δόσης οπιοειδών. Μέχρι στιγμής δεν έχει διευκρινιστεί αν το φάρμακο χρησιμοποιήθηκε λίγες ώρες πριν πέσει νεκρή ή αν σχετίζεται με τις συνθήκες του θανάτου της.

Η Πανετιέρ φέρεται να είχε φτάσει στη Νότια Καρολίνα από το Λος Άντζελες μόλις μία ημέρα πριν από τον θάνατό της. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, μαζί της βρισκόταν ο σύντροφός της, κτηματομεσίτης Μπράιαν Χίκερσον, ο οποίος κατάγεται από την περιοχή.

Η τελευταία περίοδος της ζωής της

Ο θάνατος της Χέιντεν Πανετιέρ ήρθε μετά από μια περίοδο κατά την οποία η ίδια είχε μιλήσει ανοιχτά για τις προσωπικές της μάχες με την ψυχική υγεία, τον εθισμό και την επιλόχεια κατάθλιψη.

Στα απομνημονεύματά της «This Is Me: A Reckoning», είχε περιγράψει τη δύσκολη περίοδο μετά τη γέννηση της κόρης της, Κάγια, το 2014.

Η ηθοποιός είχε αποκαλύψει ότι μετά τη γέννα, η οποία ήταν ιδιαίτερα δύσκολη και συνοδεύτηκε από σοβαρή αιμορραγία και επτά μεταγγίσεις αίματος, αντιμετώπισε επιλόχεια κατάθλιψη και στη συνέχεια προβλήματα εξάρτησης από το αλκοόλ.

Το 2018 είχε πάρει την απόφαση να παραχωρήσει την πλήρη επιμέλεια της κόρης της στον πρώην αρραβωνιαστικό της, Ουκρανό πυγμάχο Βλαντίμιρ Κλίτσκο. Η ίδια είχε εξηγήσει ότι η απόφαση αυτή ήταν εξαιρετικά επώδυνη, αλλά πίστευε πως ήταν η καλύτερη επιλογή για την κόρη της, ενώ εκείνη προσπαθούσε να αντιμετωπίσει τα προβλήματά της.

«Ήξερα ότι έπρεπε να τη βάλω πρώτη, ώστε να μπορέσω να πάρω τη βοήθεια που χρειαζόμουν και να γίνω η μητέρα που χρειαζόταν να είμαι», είχε δηλώσει.

Οι συμπρωταγωνιστές της αποχαιρετούν τη Χέιντεν Πανετιέρε

Μετά την είδηση του θανάτου της, φίλοι και συνεργάτες της από τον χώρο του θεάματος εξέφρασαν τη θλίψη τους.

Η συμπρωταγωνίστριά της στο «Scream», Μελίσα Μπαρέρα, έγραψε στα κοινωνικά δίκτυα: «Αναπαύσου εν ειρήνη γλυκιά Χέιντεν».

Την ίδια ώρα, η Σελμά Μπλερ σχολίασε κάτω από την τελευταία ανάρτηση της ηθοποιού: «Σε αγαπώ. Μην φύγεις. Μην φύγεις. Σε παρακαλώ».

Η τραγουδίστρια JoJo και η Ρόζι Ο’Ντόνελ ήταν επίσης ανάμεσα στους ανθρώπους που αποχαιρέτησαν δημόσια την ηθοποιό.

Η οικογένεια της Χέιντεν Πανετιέρε ζήτησε από το κοινό να σεβαστεί την ιδιωτικότητά της σε αυτή τη δύσκολη στιγμή, ενώ οι αρχές συνεχίζουν την έρευνα για τις συνθήκες του θανάτου της.

Η επίσημη αιτία θανάτου αναμένεται να ανακοινωθεί μετά την ολοκλήρωση των ιατροδικαστικών εξετάσεων.

protothema.gr