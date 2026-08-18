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Ο συντονισμός των προσπαθειών μεταξύ του Δήμου Πάφου, του Επαρχιακού Οργανισμού Αυτοδιοίκησης Πάφου (ΕΟΑ) και της Τροχαίας Πάφου για την αντιμετώπιση βλαβών στο δίκτυο υδροδότησης της πόλης αυτό το καλοκαίρι, φαίνεται να επιτυγχάνεται μέχρι σήμερα σε μεγάλο βαθμό.

Οι φορείς της επαρχίας έχουν θέσει ως ζήτημα ύψιστης προτεραιότητας την μείωση των απωλειών νερού από το σύστημα ύδρευσης της Πάφου, προκειμένου να αποφευχθεί ένα ακόμη καλοκαίρι με οριακές καταστάσεις όσον αφορά στην ύδρευση. Για την υλοποίηση του σχεδιασμού αυτού, οι επιτελείς των δύο φορέων είναι σε συνεχείς επαφές προκειμένου να προλαμβάνονται πρωτίστως απώλειες νερού από βλάβες στο σύστημα ύδρευσης της πόλης και των περιαστικών περιοχών, αλλά και να γίνονται έγκαιρα αντιληπτές σπατάλες από ανεύθυνες συμπεριφορές πολιτών.

Οι προσπάθειες που έχουν δρομολογηθεί από τα τέλη Ιουνίου κιόλας έχουν σημαντικά αποτελέσματα μέχρι στιγμής, αφού το καλοκαίρι κύλησε ως τώρα χωρίς σοβαρές βλάβες και απώλειες.

Με την κοινή απόφαση Δημαρχεύοντος Πάφου, Άγγελου Ονησιφόρου και προέδρου ΕΟΑ Πάφου, Χαράλαμπου Πιττοκοπίτη, έχει δημιουργηθεί κοινό πρωτόκολλο ενεργειών για την ταχεία ενημέρωση, αδειοδότηση και εκτέλεση εργασιών αποκατάστασης βλαβών, για την συντόμευση των διαδικασιών που απαιτούνται για επεμβάσεις σε οδικά δίκτυα και δημόσιους χώρους, ώστε να μειώνεται ο χρόνος απώλειας νερού, καθώς και στην άμεση ανταπόκριση των συνεργείων του ΕΟΑ Πάφου σε περιπτώσεις διαρροών ή βλαβών, με παράλληλη διευκόλυνση της κυκλοφορίας από την Τροχαία Πάφου όπου απαιτείται.

Οι δύο φορείς της πόλης έχουν επίσης θέσει σε εφαρμογή κοινό σχέδιο παρακολούθησης και ελέγχου των απωλειών νερού στο δίκτυο, ενώ προωθείται η αντικατάσταση του πόσιμου νερού που χρησιμοποιείται για άρδευση δημοτικών χώρων πρασίνου με νερό από εναλλακτικές πηγές, όπως γεωτρήσεις, ανακυκλωμένο νερό και άλλες κατάλληλες πηγές άρδευσης και η αναβάθμιση και εκσυγχρονισμός των συστημάτων άρδευσης του Δήμου Πάφου με στόχο τη μείωση της κατανάλωσης νερού και τη βελτίωση της αποδοτικότητας.

Άγγελος Ονησιφόρου και Χαράλαμπος Πιττοκοπίτης προχωρούν σε τακτική πλέον βάση σε αξιολόγηση των μέτρων και επίλυση προβλημάτων που προκύπτουν, με ορατό μέχρι στιγμής αποτέλεσμα την δραστική μείωση των προβλημάτων και των απωλειών του πολύτιμου υγρού από το υδατικό σύστημα που υδροδοτεί την πόλη και την περιαστική περιοχή.