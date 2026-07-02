Προτού καν εκπονηθούν τα σχέδια ανάπλασης των πεζοδρόμων Λήδρας – Ονασαγόρου, άρχισαν τα όργανα, με καταστηματάρχες να αντιδρούν, θεωρώντας ότι ο Δήμος Λευκωσίας δεν διαβουλεύθηκε μαζί τους για ένα θέμα το οποίο επηρεάζει την επιβίωσή τους. Από την πλευρά του, ο δήμος παρατηρεί πως κάθε κίνηση θα γίνει στην ώρα της και η διαβούλευση θα αρχίσει όταν ετοιμαστούν τα σχέδια, τα οποία προς το παρόν είναι προκαταρκτικά.

Στελέχη του δήμου θεωρούν πως η αντίδραση των καταστηματαρχών θα πλήξει πρώτα τους ίδιους, υπό την έννοια ότι οι υποδομές στους πεζόδρομους βρίσκονται στα όριά τους. Συγκεκριμένα, κάποιες υπηρεσίες, όπως τα καλώδια της Αρχής Ηλεκτρισμού ανάγονται στην Αγγλοκρατία ή στα πρώτα χρόνια της Κυριακής Δημοκρατίας.

Παρατηρούν δε, πως αν δεν προχωρήσει το έργο, σε κάποιο στάδιο οι πεζόδρομοι θα αντιμετωπίζουν πρόβλημα με διακοπές στην παροχή ηλεκτρικού ρεύματος. Θεωρούν, επίσης, πως για να αναπτυχθεί η πόλη, πρέπει να αυξηθούν τα φορτία της ΑΗΚ, ώστε να εξυπηρετούνται τόσο οι επιχειρήσεις όσο και οι κάτοικοι, αλλά και τα πανεπιστήμια (και οι υπηρεσίες τους) τα οποία κατέρχονται ήδη στην εντός των τειχών πόλη της Λευκωσίας.

Γερασμένα θεωρούνται και τα συστήματα ύδρευσης καθώς και αποχέτευσης, ενώ εκσυγχρονισμού χρήζουν και οι υποδομές τηλεπικοινωνιών. Εξηγούν δε, πως αν δεν αντικατασταθούν – εκσυγχρονιστούν όλες οι υποδομές μαζί, αυτό που θα παρατηρείται στη συνέχεια θα είναι ένα «ράβε-ξήλωνε», με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την ομαλή λειτουργία και των ιδίων των καταστημάτων.

Επίσης, υποδεικνύεται, πως δεδομένου ότι θα ανοίξουν ο πεζόδρομοι πρέπει να υλοποιηθούν και αντιπλημμυρικά έργα, διότι μπορεί μέχρι σήμερα οι ζημιές από έντονες βροχοπτώσεις να μην ήταν καταστροφικές για τους καταστηματάρχες της περιοχής, αλλά σε κάποιο στάδιο θα συμβεί και αυτό.

Η αντίδραση των καταστηματαρχών θεωρείται από δημοτικούς συμβούλους ως προληπτική και έχει να κάνει κυρίως με τον χρόνο υλοποίησης του έργου και το κατά πόσον θα επιβιώσουν μέχρι την αποπεράτωση του.

Ένας από τους μεγάλους φόβους καταστηματαρχών αφορά και τις εκσκαφές οι οποίες κρίνονται απαραίτητες για ανάπλαση των πεζοδρόμων Λήδρας – Ονασαγόρου και οι αντιδράσεις έχουν τις ρίζες τους κυρίως σε όσα έζησαν όταν υλοποιήθηκαν προηγούμενα έργα, υπό την έννοια ότι επί δεκαετίες παρατηρούνταν καθυστερήσεις, κάτι το οποίο θεωρούν ότι στην περίπτωσή τους θα αποτελέσει τη χαριστική βολή.

Καταστηματάρχες, που επικοινώνησαν με τον «Φ», υπέδειξαν αρχικά, πως το κονδύλι ανάπλασης Λήδρας – Ονασαγόρου περιορίζεται σε €3,8 εκατ. θεωρώντας πως δεν είναι αρκετό. Θεωρούν, επίσης, πως στο έργο έπρεπε να περιληφθούν και οι παρόδοι των δύο αυτών οδών. Θεωρούν, εξάλλου, πως θα έπρεπε θα φυτευτούν νέα δέντρα και ότι πρέπει να περιοριστεί η διακίνηση φορτηγών.

Παράλληλα, παρατηρούν πως ο Δήμος Λευκωσίας έπρεπε να πάρει μέτρα στήριξης τους. Αυτό που τους ενοχλεί, επίσης, όπως υποστηρίζουν, είναι ότι τα σχέδια θα υλοποιηθούν ερήμην τους.

Σκέψεις για τμηματική υλοποίηση του όλου έργου

Σχετικά με τις ανησυχίες που εκφράζονται, αλλά και για τους σχεδιασμούς, στέλεχος του δήμου ανέφερε στον «Φ», πως δόθηκαν οδηγίες στους υπηρεσιακούς όπως προτείνουν λύσεις, ώστε το έργο να υλοποιηθεί τμηματικά χωρίς να κατεβάσουν τα ρολά οι πεζόδρομοι, κάτι το οποίο θα είχε μεγαλύτερες επιπτώσεις υπό την έννοια ότι ουδείς θα άντεχε 1-2 χρόνια με κλειστό το κατάστημά του. Όπως ανέφερε, θα ληφθούν μέτρα ώστε να μπορούν να λειτουργούν ακόμη και οι επιχειρήσεις εστίασης.

Με βάση το σκεπτικό της τμηματικής υλοποίησης, κάποια τμήματα των πεζοδρόμων και κατ’ επέκταση τα καταστήματα, θα έκλειναν 4-5 μήνες και, ακολούθως, θα άνοιγε η συγκεκριμένη περιοχή για να εκτελεστούν τα έργα παρακάτω. Βεβαίως, η λύση αυτή συνεπάγεται επέκταση του συμβολαίου, μεταφορές μηχανημάτων από πλευράς του εργολάβου κ.ο.κ. και προφανώς αύξηση και της δαπάνης.

Οι υπηρεσιακοί ετοίμασαν προκαταρκτικά σχέδια και θα ακολουθούσαν τέσσερα στάδια διαβούλευσης με επηρεαζόμενους και, βεβαίως, με τους καταστηματάρχες. Με βάση τον προγραμματισμό του δήμου, τα σχέδια θα οριστικοποιηθούν και θα εγκριθούν μετά το στάδιο της διαβούλευσης και προνοούν υλοποίηση του έργου σε 4-5 διαφορετικές φάσεις.

Δημοτικοί σύμβουλοι εξέφρασαν προβληματισμό ως προς το κατά πόσον θα υπάρχει συντονισμός μεταξύ των διαφόρων υπηρεσιών (ΕΟΑ, ΑΗΚ, CYTA, Υδατοπρομήθεια κ.ο.κ.) ώστε να υπάρχει συνεχής ροή στην υλοποίηση της σύμβασης και να μην σημειώνονται καθυστερήσεις στην υλοποίηση του έργου.

Προβληματισμός αναπτύχθηκε και ως προς το κατά πόσον θα εκδηλωθεί ενδιαφέρον από εργολάβους, με δεδομένο ότι υπάρχει σκέψη όπως το έργο υλοποιηθεί με βάρδιες ώστε να σμικρυνθεί ο χρόνος υλοποίησης.

Σύμφωνα με τις σκέψεις που έγιναν, οι εργασίες θα περατώνονται στις 12 τα μεσάνυχτα. Αυτό, πέραν του πρακτικού ζητήματος εξεύρεσης προσωπικού, συνεπάγεται και υπερωρίες, οι οποίες παραπέμπουν σε αύξηση του κατασκευαστικού κόστους.

Το έργο περιλαμβάνει και τη φύτευση αναρριχόμενων σε συνδυασμό με κάποιας μορφής στέγαστρα για φυσική και τεχνητή σκίαση. Μάλιστα, ελήφθη πρόνοια να μην παρεμποδίζονται τα πυροσβεστικά οχήματα, να μην παρεμποδίζεται η υπαίθρια εστίαση, να μην βρίσκονται μπροστά από τις βιτρίνες κ.ο.κ.

Στο πλαίσιο του έργου, πέραν του πλακόστρωτου θα αντικατασταθούν όλες οι υπηρεσίες (από τους αγωγούς ύδρευσης κα αποχετευτικού μέχρι και τα καλώδια της ΑΗΚ, της CYTA ή και υποδομές άλλων Υπηρεσιών. Δημοτικοί σύμβουλοι παρατηρούν, επίσης, πως αν δεν εκτελεστεί το έργο θα χαθούν και τα σχετικά κονδύλια τα οποία προορίζονταν γι’ αυτό.

Χθες, καταστηματάρχες και κάτοικοι της περιοχής πραγματοποίησαν συγκέντρωση με σκοπό να αντιδράσουν στην προωθούμενη ανάπλαση των πεζοδρόμων Λήδρας – Ονασαγόρου. Αντιπροσωπεία τους αναμένεται να συναντηθεί με στελέχη του δήμου με σκοπό να εγείρουν τις ανησυχίες τους και να τους εξηγηθούν με περισσότερη λεπτομέρεια τα μέτρα τα οποία προγραμματίζεται να ληφθούν ώστε ο επηρεασμός να είναι ο μικρότερος δυνατός.