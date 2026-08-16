Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα είναι η κατάσταση στο οδικό δίκτυο γύρω στις 7.30 το βράδυ της Κυριακής. Η τροχαία κίνηση τόσο στους αυτοκινητοδρόμους, όσο και στους δρόμους από Τρόοδος προς Λεμεσό και προς Λευκωσία είναι αυξημένη, ωστόσο η κυκλοφορία συνεχίζει κανονικά.

Μέλη της Αστυνομίας βρίσκονται σε διάφορα σημεία στο οδικό δίκτυο, για παρακολούθηση και ρύθμιση της τροχαίας κίνησης, καθώς και για παροχή βοήθειας όπου χρειαστεί.

Η Αστυνομία συστήνει προσοχή σε όσους θα διακινούνται στο οδικό δίκτυο, που καλούνται να τηρούν τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας και να συμμορφώνονται με τα σήματα τροχαίας, για αποφυγή οδικών συγκρούσεων.