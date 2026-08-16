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Το συζητούν πολλοί παράγοντες της ενέργειας, σε Κύπρο και Ελλάδα, αλλά εξήγηση επίσημη, από τον ΑΔΜΗΕ ή την ελληνική Κυβέρνηση, δεν υπάρχει.

Από τις 5 Αυγούστου που υπογράφηκε στο Μέγαρο Μαξίμου, παρουσία του πρωθυπουργού της Ελλάδας, η συμφωνία για παραχώρηση του 66% της εταιρείας GSI από τον ΑΔΜΗΕ στη γαλλική επενδυτική εταιρεία Meridiam, δεν υπήρξε έως και χθες οποιαδήποτε επίσημη ανακοίνωση ή δελτίο τύπου από μέρους της Meridiam για αυτή τη συμφωνία.

Παρόλο ότι στο newsroom της υπάρχουν ανακοινώσεις για άλλες επενδύσεις ή αποφάσεις, ήσσονος σημασίας. Τίποτε απολύτως από την ίδια την εταιρεία για την αγορά του πλειοψηφικού πακέτου για ένα έργο τουλάχιστο 2 δισ. Ενώ παλαιότερα, όταν είχε υπογραφεί απλά ένα MOU με τον ΑΔΜΗΕ, υπήρξαν ανακοινώσεις της Meridiam. Ούτε στα διεθνή ΜΜΕ έπαιξε η είδηση της 5ης Αυγούστου.

Πάντως, στην υπογραφή της συμφωνίας η Meridiam εκπροσωπήθηκε από τον CEO και πρόεδρο της, Thierry Déau, ο οποίος προέβη και σε επίσημη δήλωση. Αναμένει κάποια επισημοποίηση της συμφωνίας η εταιρεία ή συμβαίνει κάτι άλλο;

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