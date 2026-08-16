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Μια ολιγόλεπτη συνάντηση στο Βατικανό, είχε ο βουλευτής Χρίστος Χριστοφίδης και ο Πάπας Λέων ΙΔ.

Σε ανάρτησή του, ο βουλευτής αναφέρει πως πρόσφερε στον Πάπα βιβλία που αναφέρονται στην κατεχόμενη Μόρφου, δράττοντας την ευκαιρία να του μιλήσει για την κατοχή, την τουρκική εισβολή και την καταστροφή της κληρονομιάς της Κύπρου. «Ζητήσαμε από τον Πάπα να συνδράμει στις προσπάθειες για απελευθέρωση και επανένωση της πατρίδας και του λαού μας σε συνθήκες ειρήνης».

Ολόκληρη η ανάρτησή του:

Με βιβλία-δώρα για την ιστορία της κατεχόμενης Μόρφου, μιας ιστορίας 3.600 χρόνων, για την καταστροφή της πολιτιστικής μας κληρονομιάς στα κατεχόμενα και το πραξικόπημα και την εισβολή του 1974, την Τετάρτη 12 Αυγούστου είχαν την τιμή και την χαρά να έχω μια ολιγόλεπτη συνάντηση με τον Πάπα Λέων ΙΔ΄ (Leo XIV) μετά την καθιερωμένη απεύθυνση του προς το τεράστιο κοινό το οποίο μαζεύτηκε στην Βασιλική του Αγίου Πέτρου στο Βατικανό.

Αυτή είναι μια καθιερωμένη διαδικασία μέσα από την οποία θρησκευτικοί και πολιτικοί αξιωματούχοι και άλλες προσωπικότητες, λαμβάνουν πρόσκληση για αυτή την τελετουργία και έχουν την ευκαιρία στο τέλος να συναντήσουν και να συνομιλήσουν για λίγο με τον Πάπα. Στην ίδια συνάντηση παρευρέθηκαν για παράδειγμα μέλη αντιπροσωπείας Δημοκρατικών Αμερικανών Βουλευτών, μεταξύ των οποίων και ο βουλευτής Ράτζα Κρισναμούρθι (Raja Krishnamoorthi) και ο Δημοκρατικός βουλευτής των ΗΠΑ Ro Khanna (Καλιφόρνια).

Ο Πάπας και το Βατικανό εκτός από τον θρησκευτικό τους ρόλο ως ηγέτες ενός πολύ μεγάλου Χριστιανικού δόγματος, έχουν τεράστια πολιτική επιρροή σε μια σειρά από κράτη αλλά και σε πολλά διεθνή φόρα. Το 2012 είχα συνοδεύσει τον τότε Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Δημήτρη Χριστόφια στο Βατικανό και συμμετείχα στις συνομιλίες με την κυβέρνηση του Βατικανού και γνωρίζω πολύ καλά και την ποιότητα και το βάθος των σχέσεων μας με το Βατικανό, αλλά και την βοήθεια που μπορούμε να πάρουμε.

Ζητήσαμε από τον Πάπα να συνδράμει στις προσπάθειες για απελευθέρωση και επανένωση της πατρίδας και του λαού μας σε συνθήκες ειρήνης. Μέσα από το παράδειγμα μιας κατεχόμενης μας πόλης και της πολιτιστικής μας κληρονομιάς, προσπαθήσαμε να αποδώσουμε το μέγεθος της καταστροφής και των κινδύνων που αντιμετώπισε και αντιμετωπίζει η Κυπριακή Δημοκρατία, ένα κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης .