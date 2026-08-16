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Χωρίς να έχει ακόμη εξευρεθεί ο χώρος ανέγερσης βρίσκεται το προτεινόμενο νέο Γυμνάσιο Ύψωνα, ενώ η ανάγκη ανέγερσης νέου Λυκείου στην περιοχή δεν έχει ακόμη αξιολογηθεί, σύμφωνα με απάντηση της Υπουργού Παιδείας Αθηνάς Μιχαηλίδου σε κοινοβουλευτική ερώτηση του Bουλευτή Λεμεσού Μιχάλη Κουνούννη.

Η απάντηση της Υπουργού, ημερομηνίας 5 Αυγούστου, δόθηκε μετά από επιστολή της ad hoc συντονιστικής επιτροπής συνδέσμων γονέων των δημόσιων σχολείων του Ύψωνα και του Δήμου Κουρίου, με την οποία εκφράζονταν ανησυχίες για τις στεγαστικές ανάγκες, την ασφάλεια των σχολικών εγκαταστάσεων και την πορεία των προγραμματισμένων έργων.

Όπως αναφέρει η κ. Μιχαηλίδου, για το νέο Γυμνάσιο Ύψωνα έχει ετοιμαστεί προκαταρκτικό Σημείωμα Έργου, το οποίο βρίσκεται στο στάδιο της μελέτης. Ωστόσο, προϋπόθεση για να υποβληθεί στη Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης είναι να εξευρεθεί προηγουμένως ο χώρος ανέγερσης. Για τον σκοπό αυτό το Υπουργείο Παιδείας έχει απευθυνθεί στο Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως και αναμένει απάντηση. Το έργο, σύμφωνα με την Υπουργό, δεν περιλαμβάνεται στο Μεσοπρόθεσμο Δημοσιονομικό Πλαίσιο 2027-2029.

Ακόμη πιο πρώιμο είναι το στάδιο για το νέο Λύκειο της περιοχής. Η Διεύθυνση Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης θα μελετήσει και θα αξιολογήσει την αναγκαιότητα του έργου και, εφόσον κριθεί αναγκαίο, θα ακολουθήσει η υποβολή Σημειώματος Έργου στη Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης.

Αντίθετα, το έργο του Δ΄ Νηπιαγωγείου και Δημοτικού Ύψωνα έχει ήδη προχωρήσει περισσότερο. Το σχετικό Σημείωμα Έργου έχει εγκριθεί από τη Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης και το έργο έχει ενταχθεί στο ΜΔΠ 2027-2029, ενώ αναμένεται σύντομα η προκήρυξη αρχιτεκτονικού διαγωνισμού. Παράλληλα, σε εξέλιξη βρίσκεται η ανέγερση του Α΄ Δημόσιου και Κοινοτικού Νηπιαγωγείου Ύψωνα, με χρηματοδότηση €1,3 εκατ., ενώ έχουν δοθεί οδηγίες για μελέτες νέων πτερύγων στο Γ΄ Δημοτικό και στο Γ΄ Νηπιαγωγείο.

ΚΥΠΕ