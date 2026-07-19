Η πολιτική απόφαση για την δημιουργία νέου γυμνασίου στο κέντρο της Πάφου που θα αναπληρώσει το κατεδαφισθέν Νικολαΐδείο Γυμνάσιο, είναι ειλημμένη. Αυτό επισημοποίησε σήμερα η Υπουργός Παιδείας, Αθηνά Μιχαηλίδου, η οποία εκπροσώπησε τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας στο μνημόσυνο των πεσόντων κατά την τουρκική εισβολή που τελέστηκε στον μητροπολιτικό ναό Αγίου Θεοδώρου στην Πάφο.

Η αρμόδια υπουργός τόνισε ότι η σημαντική αύξησης του αριθμού των μαθητών στην μέση εκπαίδευση καθιστά αναγκαία τη δημιουργία του νέου γυμνασίου, αφού η συστέγαση του Νικολαιδείου την τελευταία 10ετία με το Λύκειο Κύκκου Πάφου, δεν είναι λειτουργική.

Οι διαδικασίες για την κατασκευή του νέου εκπαιδευτηρίου στο κέντρο της πόλης προχωρούν, τόνισε η κ. Μιχαηλίδου, ενώ παράλληλα είπε προχωρεί και η επέκταση των εγκαταστάσεων και στο λύκειο και ΤΕΣΕΚ Αγίου Χαραλάμπους Έμπας, για την καλύτερη κάλυψη όλης της δυτικής χαμηλής Πάφου μέχρι και τον Δήμο Ακάμα.

​Η Υπουργός Παιδείας ανέφερε, τέλος, ότι το πλάνο του υπουργείου προβλέπει βελτιώσεις και επεκτάσεις και σε άλλα εκπαιδευτήρια της πόλης και επαρχίας Πάφου το κόστος των οποίων ανέρχεται σε πολλά εκατομμύρια ευρώ.